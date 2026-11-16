SDP vastusti poliklinikkamaksujen korotusta – keskenmenojen ja aborttien hoito halutaan maksuttomaksi
16.11.2026 14:16:38 EET | SDP Uusimaa | Tiedote
HUSin yhtymähallituksen SDP:n ryhmä vastusti poliklinikkamaksujen korottamista. SDP:n ryhmä esitti, ettei maksua koroteta, mutta kokoomus ja RKP äänestivät korotuksen läpi. Korotuksen myötä poliklinikkamaksu nousee 80,50 euroon. Maksu on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2023, jolloin se oli 41,50 euroa.
HUSin yhtymähallitus päätti maanantaina vuoden 2027 talousarvioesityksestään.
Poliklinikkamaksujen korotus osuu pienituloisiin asiakkaisiin. HUSin yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine kertoo, että pienituloiset jättävät jo nyt terveydenhuollon käyntejä väliin maksujen vuoksi.
SDP:n tavoitteena on turvata hoito ilman kohtuutonta taloudellista taakkaa
Yhtymähallitus esittää kuitenkin luopumista kaikista keskenmenojen ja raskaudenkeskeytysten hoitoon liittyvistä käyntimaksuista. Maksuttomuus koskisi sekä lääkkeellisiä että kirurgisia raskaudenkeskeytyksiä. Lisäksi yhtymähallitus esittää merkittävää alennusta uuteen erityistutkimusmaksuun, joka koskee esimerkiksi tietokonetomografia- ja magneettikuvauksia. Maksun suuruudeksi esitetään 41€ lainsäädännön mahdollistaman 60,3€ enimmäismaksun sijaan.
”Keskenmeno on aina raskas ja surullinen kokemus. Viimeinen asia, jota ihmisen pitäisi tällaisessa tilanteessa joutua miettimään, on se, miten selviytyä hoidon kustannuksista. Myös raskaudenkeskeytyksiä tarvitsevien joukossa on paljon ihmisiä, joiden taloudellinen tai muu elämäntilanne on jo valmiiksi vaikea”, Laine toteaa.
Uutta erityistutkimusmaksua ovat vastustaneet voimakkaasti muun muassa syöpäjärjestöt. Maksu lisää erityisesti syöpäpotilaiden taloudellista taakkaa ja voi pahimmillaan johtaa siihen, että vakavien sairauksien diagnosointia lykätään kustannusten vuoksi. Erityistutkimusmaksu tulisi korkeiden poliklinikkamaksujen lisäksi maksettavaksi. Maksun alentamisella halutaan vähentää riskiä, että potilas jättää tärkeän diagnostisen tutkimuksen tekemättä taloudellisista syistä.
Pienituloisuus ei saa olla este hoitoon hakeutumiselle
SDP:n ryhmä pitää erittäin tärkeänä myös sitä, että HUSissa käynnistetään selvitystyö nykyistä laajempien asiakasmaksuhuojennusten käyttöönottamiseksi.
”Meillä on selkeä yhteinen viesti: pienituloisuus tai varattomuus ei saa olla este hoitoon hakeutumiselle. Tavoitteena on luoda nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi järjestelmä, jonka avulla ihminen voi hakea helpotusta tilanteessa, jossa hänellä ei ole varaa maksaa hoitomaksuja. Kenenkään hoito ei saa olla kiinni siitä, onko hänellä rahaa vai ei”, Laine linjaa.
Lisäksi SDP:n ryhmä nosti esiin muun muassa synnytystoiminnan riittävien resurssien turvaamisen, kivunhoidon hoitopolkujen ja hoitoon pääsyn kehittämisen sekä tänä vuonna julkaistun syöpästrategian toimeenpanon.
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Yhteyshenkilöt
Aino LaineHUS yhtymähallituksen SD-ryhmän puheenjohtajaPuh:+358 44 2942327Puh:+358 44 2942327aino@ainolaine.fi
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