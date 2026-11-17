Hankkeen ensimmäisen kuukauden aikana testeissä on käynyt runsaasti asiakkaita Vinkki-terveysneuvontapisteissä Porvoossa ja Loviisassa. Positiivisiakin tautitapauksia on löytynyt. Itä-Uudenmaan tulos on samansuuntainen kuin Suomessa keskimäärin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tartunta on todettu 26 prosentilla testeissä käyneistä.

C-hepatiitti voi olla pitkään oireeton, minkä takia moni ei tiedä sairastavansa sitä. Hoitamattomana tartunta voi kuitenkin aiheuttaa vakavia maksasairauksia ja tarttua edelleen muihin. Vuoden 2025 aikana Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella aloitettiin 13 C-hepatiittilääkitystä.

Osa tartunnoista jää kuitenkin tunnistamatta. Palveluihin hakeutumista voivat vaikeuttaa esimerkiksi hankalaksi koettu hoitopolku sekä huumeiden käyttöön liittyvä stigma ja leimautumisen pelko. Hankkeessa tähän pyritään vastaamaan kehittämällä toimintamallia, jossa testaus ja hoito muodostavat mahdollisimman sujuvan kokonaisuuden. Jatkossa hoito voidaan aloittaa lääkärin konsultaation jälkeen ilman erillistä käyntiä lääkärillä.

Testausta aiotaan laajentaa Vinkki-terveysneuvontapisteistä eri puolille Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Tavoitteena on lisätä testausta, tavoittaa tartunnan saaneet mahdollisimman varhain ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Näin voidaan vähentää C-hepatiitin aiheuttamia terveyshaittoja ja ehkäistä tartuntojen leviämistä.

Testaus ja hoito samassa matalan kynnyksen palvelussa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysneuvontapiste Vinkki tarjoaa maksutonta ja helposti saavutettavaa terveysneuvontaa, tartuntatautitestausta, C-hepatiitin hoitoa sekä rokotuksia riskiryhmille toimipisteissään Porvoossa ja Loviisassa. Toiminta perustuu arvostavaan kohtaamiseen ja C-hepatiittiin sekä päihteiden käyttöön liittyvän stigman vähentämiseen.

C- ja B-hepatiitti sekä HIV voidaan testata yhdestä sormenpääverinäytteestä ilman laskimoverinäytettä. Tulokset valmistuvat nopeasti, mikä sujuvoittaa hoidon aloittamista. Testien lisäksi Vinkissä tarjotaan päihteiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa, A- ja B-hepatiitin yhdistelmärokotuksia sekä puhtaiden pistovälineiden vaihtoa.

Vinkki on kerännyt asiakkailtaan myönteistä palautetta, ja erityisesti palveluun hakeutumisen helppoutta ja matalaa kynnystä on kiitelty. Vinkissä testaus, hoito ja hoitoonohjaus muodostavat sujuvan kokonaisuuden asiakkaille.

Terveysneuvontapiste Vinkin yhteystiedot