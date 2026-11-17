C-hepatiitin testausta ja hoitoon pääsyä parannetaan Itä-Uudellamaalla
17.11.2026 07:00:00 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on käynnistynyt hanke, jossa pyritään tavoittamaan C-hepatiittitartunnan saaneet mahdollisimman varhain. Erityisesti tavoitellaan pistämällä huumeita käyttäviä ihmisiä ja heidän läheisiään.
Hankkeen ensimmäisen kuukauden aikana testeissä on käynyt runsaasti asiakkaita Vinkki-terveysneuvontapisteissä Porvoossa ja Loviisassa. Positiivisiakin tautitapauksia on löytynyt. Itä-Uudenmaan tulos on samansuuntainen kuin Suomessa keskimäärin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tartunta on todettu 26 prosentilla testeissä käyneistä.
C-hepatiitti voi olla pitkään oireeton, minkä takia moni ei tiedä sairastavansa sitä. Hoitamattomana tartunta voi kuitenkin aiheuttaa vakavia maksasairauksia ja tarttua edelleen muihin. Vuoden 2025 aikana Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella aloitettiin 13 C-hepatiittilääkitystä.
Osa tartunnoista jää kuitenkin tunnistamatta. Palveluihin hakeutumista voivat vaikeuttaa esimerkiksi hankalaksi koettu hoitopolku sekä huumeiden käyttöön liittyvä stigma ja leimautumisen pelko. Hankkeessa tähän pyritään vastaamaan kehittämällä toimintamallia, jossa testaus ja hoito muodostavat mahdollisimman sujuvan kokonaisuuden. Jatkossa hoito voidaan aloittaa lääkärin konsultaation jälkeen ilman erillistä käyntiä lääkärillä.
Testausta aiotaan laajentaa Vinkki-terveysneuvontapisteistä eri puolille Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Tavoitteena on lisätä testausta, tavoittaa tartunnan saaneet mahdollisimman varhain ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Näin voidaan vähentää C-hepatiitin aiheuttamia terveyshaittoja ja ehkäistä tartuntojen leviämistä.
Testaus ja hoito samassa matalan kynnyksen palvelussa
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysneuvontapiste Vinkki tarjoaa maksutonta ja helposti saavutettavaa terveysneuvontaa, tartuntatautitestausta, C-hepatiitin hoitoa sekä rokotuksia riskiryhmille toimipisteissään Porvoossa ja Loviisassa. Toiminta perustuu arvostavaan kohtaamiseen ja C-hepatiittiin sekä päihteiden käyttöön liittyvän stigman vähentämiseen.
C- ja B-hepatiitti sekä HIV voidaan testata yhdestä sormenpääverinäytteestä ilman laskimoverinäytettä. Tulokset valmistuvat nopeasti, mikä sujuvoittaa hoidon aloittamista. Testien lisäksi Vinkissä tarjotaan päihteiden käyttöön liittyvää terveysneuvontaa, A- ja B-hepatiitin yhdistelmärokotuksia sekä puhtaiden pistovälineiden vaihtoa.
Vinkki on kerännyt asiakkailtaan myönteistä palautetta, ja erityisesti palveluun hakeutumisen helppoutta ja matalaa kynnystä on kiitelty. Vinkissä testaus, hoito ja hoitoonohjaus muodostavat sujuvan kokonaisuuden asiakkaille.
Terveysneuvontapiste Vinkin yhteystiedot
- Porvoo
- Jokikatu 7 A 21, kulku testauspaikalle Laivurinkadun puoleisen sisäpihan kautta
- Tiistaisin klo 8.30–17.00, torstaisin klo 8.30–14.00 ja perjantaisin klo 8.30–14.00
- Loviisa
- Sibeliuksenkatu 3, Kumppanuustalo Kulman tiloissa
- maanantaisin klo 10–14
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annamari MäkitaloKehittäjäsairaanhoitaja, C-hepatiitin eliminointihankeItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 198 1139annamari.makitalo@itauusimaa.fi
Niina NieminenAikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden esihenkilöItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 185 4509niina.nieminen@itauusimaa.fi
Sabina WetzerVinkki-pisteen koordinaattoriItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 565 2108sabina.wetzer@itauusimaa.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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