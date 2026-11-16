SDP:n Eveliina Heinäluoma: Miksi hallitus kampittaa kasvua kotimaisin toimin?
16.11.2026 17:11:09 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Uusiutuvan energian alaa edustavan Suomen Uusiutuvat ry:n jäseniltään tekemän selvityksen mukaan jopa puolet aurinkovoimaan suunnitelluista hankkeista uhkaa peruuntua hallituksen esittämän nykyistä raskaamman kaavoitussääntelyn vuoksi. Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma pitää syntynyttä tilannetta absurdina.
– Suomi tarvitsee kasvua. Orpon hallituksen ohjelman mukaan puhtaan sähkön tuotannosta tehdään kilpailuvaltti ja kasvun moottori Suomelle. Miten on mahdollista, että samaan aikaan kotimaisin toimin investointeja rajoitetaan, Heinäluoma kysyy.
– Saamieni tietojen mukaan istuva hallitus on kiinnostunut myös lupamenettelyiden sujuvoittamisesta. Miksi tässä toimitaan päinvastoin?
Suomen Uusiutuvien selvityksen mukaan lakimuutos pidentäisi aurinkovoimahankkeiden luvitusaikaa jopa kolmella vuodella, kaksinkertaistaisi hankekehitysajat ja monikertaistaisi investointien kustannukset.
– Tässä puhtaan energian investointien sabotoimisessa ei ole mitään järkeä. Vaadin pääministeri Orpolta ja ilmastoministeri Multalalta selitystä tälle ristiriidalle, Heinäluoma sanoo.
Muun muassa tuulivoiman etäisyyssääntelyä ja aurinkovoimahankkeiden kaavoitusta ja luvitusta säätelevää alueidenkäyttölakia on valmisteltu ympäristövaliokunnassa ja se on lähes valmis.
– Nyt olisi tuhannen taalan paikka vielä muuttaa kasvua haittaavaa ja vihreää siirtymää hidastavaa esitystä. Vetoan kokoomukseen ja RKP:hen, voisitteko antaa edustajillenne vapaat kädet korjata laki valiokunnassa. Ei kotimaisia esteitä kasvulle kiitos, Heinäluoma päättää.
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Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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