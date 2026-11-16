Yliopiston hallitus päätti rehtorivalinnasta kokouksessaan 17. marraskuuta 2026. Valinta oli yksimielinen.

”Toivotamme Jyri Hämäläisen lämpimästi tervetulleeksi rakentamaan Oulun yliopiston tulevaisuutta yhdessä koko yliopistoyhteisön kanssa. Hakuprosessin aikana hallituksessa vakuutuimme hänen näkemyksestään monitieteisen yliopiston johtamisesta sekä näytöistään strategisesta, operatiivisesta ja ihmisten johtamisesta”, hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo.

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta ja taloudellisesta hoitamisesta.

Jyri Hämäläisestä tulee vuonna 1958 perustetun Oulun yliopiston kymmenes rehtori.

"Olen todella innostunut ja otettu mahdollisuudesta päästä johtamaan yliopistoa, jota voi hyvällä syyllä kutsua puolen Suomen yliopistoksi. Oulun yliopistolla on kansallisesti erityinen tehtävä osaamisen, elinvoiman ja kulttuurin vahvistajana", Jyri Hämäläinen sanoo.

"Vahva tieteellinen pohja luo erinomaisen lähtökohdan vahvistaa Oulun yliopiston kansainvälistä asemaa. Akateemisen yhteisön monitieteisyys luo useita alojen välisiä rajapintoja, joista voi syntyä maailmanluokan tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja. Haluan rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdessä yliopistoyhteisön ja kumppaneidemme kanssa", Hämäläinen lisää.

Jyri Hämäläinen on toiminut Aalto-yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina joulukuusta 2023 lähtien. Hän toimi sähkötekniikan korkeakoulun dekaanina vuosina 2015–2023. Hämäläinen nimitettiin professoriksi Teknilliseen korkeakouluun vuonna 2008 tutkimusalanaan langaton tietoliikenne. Ennen Teknillistä korkeakoulua hän työskenteli Oulun yliopistossa ja teollisuudessa, muun muassa Nokia Networksissa.

Jyri Hämäläinen on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon sovelletusta matematiikasta Oulun yliopistossa vuonna 1998 ja tekniikan tohtorin tutkinnon tietoliikenteen signaalinkäsittelystä Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2007. Hän on myös Oulun yliopiston dosentti.

Rehtorin tehtävää haki yhteensä 19 henkilöä, joista yliopiston hallitus haastatteli neljä hakijaa.

”Koko hallituksen puolesta kiitän vielä kerran kaikkia rehtorin tehtävään hakeneita. Oli hienoa päästä valitsemaan uusi rehtori näin laadukkaasta ja monipuolisesta joukosta. Kiitän myös valintaprosessin valmistelijoita sekä yliopistoyhteisöä osallistumisesta”, Leena Nissilä sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja, Oulun yliopisto

+358 50 5810264

marja.jokinen@oulu.fi