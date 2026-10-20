Euroopan unionin lyijyhaulien käyttöä koskeva REACH-rajoitus on julkaistu tänään EU:n virallisessa lehdessä. Rajoitus kieltää lyijyhaulien käytön metsästyksessä ja pääsääntöisesti myös muussa ulkona tapahtuvassa ammunnassa sekä lyijyhaulipatruunoiden markkinoille saattamisen seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen. Rajoitus ei koske lyijystä valmistettuja haulikon täyteisiä.

Asetus tulee voimaan 7. joulukuuta 2026. Lyijyhaulien käyttö metsästyksessä on kiellettyä 7. joulukuuta 2033 alkaen. Lyijyhauleja saa siten käyttää metsästyksessä 6. joulukuuta 2033 saakka. Kiellon voimaantulon jälkeen lyijyhauleja ei saa myöskään kantaa metsästyksessä tai siirryttäessä metsästämään.

– Olemme tehneet lyijyrajoitusehdotuksen parissa edunvalvontatyötä yli kymmenen vuoden ajan. Rajoitus muuttui valmistelun aikana olennaisesti alkuperäisestä ehdotuksesta. Lyijyhauleja koskevaa siirtymäaikaa pidennettiin seitsemään vuoteen, ja lyijyluoteja koskevat rajoitukset poistettiin lopullisesta sääntelystä kokonaan, toteaa Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Seitsemän vuoden siirtymäaika edunvalvonnan tuloksena

Seitsemän vuoden siirtymäaika antaa metsästäjille, ampumaradoille, kaupalle ja patruunavalmistajille aikaa sopeutua muutokseen sekä varmistaa korvaavien haulimateriaalien saatavuus.

Suomen Metsästäjäliitto on vaikuttanut rajoituksen valmisteluun yhdessä kotimaisten sidosryhmien, pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen ja eurooppalaisen metsästäjäjärjestön FACE:n kanssa. Valmistelun aikana liitto piti tärkeänä erityisesti riittävän pitkää siirtymäaikaa sekä sitä, ettei rajoituksella tarpeettomasti vaikeuteta metsästystä ja ampumaharjoittelua.

Suomessa lyijyhaulien käyttö vesilinnustuksessa on ollut kiellettyä jo vuodesta 1996. Vuonna 2023 voimaan tullut EU:n kosteikkorajoitus laajensi kiellon koskemaan lyijyhaulien ampumista kosteikoilla ja niiden läheisyydessä. Uuden rajoituksen myötä lyijyhaulien käyttö metsästyksessä pääsääntöisesti päättyy siirtymäajan jälkeen myös muilla alueilla. Rajoitus ei kuitenkaan koske lyijyhaulien käyttöä eikä niiden markkinoille saattamista suusta ladattavia aseita, ennen vuotta 1900 valmistettuja historiallisia ampuma-aseita tai niiden nykyaikaisia jäljennöksiä varten.

Lyijyluoteihin ei tule rajoituksia

Lopulliseen asetukseen ei sisälly lyijyluotien käyttöä koskevia rajoituksia. Tämä on merkittävä muutos verrattuna rajoituksen aikaisempiin vaiheisiin, joissa esillä oli lyijyluotien käytön kieltäminen metsästyksessä ja ulkoampumaradoilla. Lyijyluotien käyttö metsästyksessä ja ampumaradoilla voi siten jatkua nykyiseen tapaan.

– Metsästäjien kannalta erityisen tärkeää on, että lyijyluodit jäivät lopulta rajoituksen ulkopuolelle. Näin rataharjoittelu voi jatkua lyijyluodeilla, millä on merkitystä myös maanpuolustuksen kannalta. Metsästyksessä kupariluoteja kannattaa kuitenkin suosia silloin, kun se on mahdollista, Partanen sanoo.

Lyijyhaulien käyttö voi jatkua ampumaurheilussa tietyin edellytyksin

Rajoitukseen sisältyy poikkeus, joka mahdollistaa 1,9–2,6 millimetrin lyijyhaulien käytön myös 7. joulukuuta 2033 jälkeen tietyillä ulkoampumaradoilla. Poikkeus koskee ampumaurheilujärjestöjen aktiivijäseniä ja ratoja, joilla noudatetaan asetuksessa määriteltyjä tiukkoja riskinhallintatoimia.

Riskinhallintatoimiin kuuluvat muun muassa vähintään kahden lyijyn leviämistä ehkäisevän rakenteen tai muun toimenpiteen käyttäminen, lyijyhaulien kerääminen vähintään joka kolmas vuosi sekä maaperän ja vesien suojaamiseen liittyvät toimet. Ampumaurheilua koskevaa lyijyhaulipoikkeusta tarkastellaan uudelleen kymmenen vuoden kuluttua.

Myyntiin ja pakkauksiin uusia velvoitteita jo siirtymäaikana

Vaikka varsinainen lyijyhaulien käyttökielto tulee voimaan vasta seitsemän vuoden kuluttua, rajoitus tuo uusia velvoitteita jo siirtymäajan aikana.

Kesäkuun 7. päivästä 2027 alkaen lyijyhauleja myyvien vähittäismyyjien on annettava ostajille näkyvästi tietoa lyijyn ympäristö- ja terveysriskeistä sekä tulevista käyttö- ja myyntirajoituksista. Velvoite koskee myös etämyyntiä. Kesäkuun 7. päivästä 2028 alkaen lyijyhaulien pakkauksissa on lisäksi oltava asetuksessa määrätty varoitusmerkintä.

Seitsemän vuotta aikaa valmistautua

Seitsemän vuoden siirtymäaikana metsästäjien on hyvä selvittää oman haulikkonsa soveltuvuus lyijyttömille haulimateriaaleille ja testata metsästykseen soveltuvia korvaavia patruunoita hyvissä ajoin ennen rajoituksen voimaantuloa.

Metsästäjäliitto seuraa rajoituksen toimeenpanoa ja tiedottaa jäsenilleen tarkemmin sen käytännön vaikutuksista. Seitsemän vuoden siirtymäaika antaa hyvin aikaa hallittuun muutokseen, eikä lyijyhauleista tarvitse luopua välittömästi.

– Nyt alamme käydä rajoitusta yksityiskohtaisesti läpi ja selvittää yhdessä Suomen viranomaisten kanssa, miten sen eri kohtia käytännössä sovelletaan. Seitsemän vuoden siirtymäaika antaa hyvin aikaa valmistautua muutokseen ja ratkaista avoinna olevat käytännön kysymykset, Partanen sanoo.

Lue rajoitus kokonaisuudessaan tästä (Komission asetus (EU) 2026/2530)