Tietopohjainen päätöksenteko ei ole niin suoraviivaista kuin usein ajatellaan
17.11.2026 11:43:11 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tietopohjainen päätöksenteko on vahva tavoite julkisessa hallinnossa. Väitöstutkimus osoittaa, että päätöksenteko ei käytännössä perustu suoraviivaisesti tutkimustietoon. Tiedon käyttöön vaikuttavat myös organisaatioiden toimintakulttuurit, yksilölliset tavat ja vallankäytön rakenteet.
Monimutkaistuvat yhteiskunnalliset ongelmat ja lisääntynyt poliittinen vastakkainasettelu ovat horjuttaneet luottamusta niin tieteeseen kuin poliittiseen päätöksentekoon. Juuri siksi luotettavan tiedon merkitys päätöksenteon välineenä korostuu.
Liikuntatieteiden maisteri Minttu Korsberg tutki väitöskirjassaan tietopohjaista päätöksentekoa suomalaisessa julkisessa liikuntahallinnossa. Tutkimuksen mukaan tiedolla johtamista pidetään laajasti tärkeänä tavoitteena, mutta tiedon hyödyntäminen on usein epäsystemaattista, henkilöriippuvaista ja osin läpinäkymätöntä.
Tutkimus laajentaa kuvaa tietopohjaisesta päätöksenteosta. Korsbergin väitöksen mukaan tutkimustieto on tärkeä, mutta vain yksi tiedonlähde muiden joukossa. Tiedon vaikutus syntyy prosesseissa, joissa määritellään, mikä tieto nähdään relevanttina ja luotettavana.
– Päätöksenteossa joudutaan jatkuvasti arvioimaan, mitä tietoa pidetään merkityksellisenä, keitä asiantuntijoita kuunnellaan ja millaisiin perusteluihin päätökset lopulta nojaavat, Korsberg kertoo.
Käytännön toimijat hyötyvät ilmiön ymmärtämisestä
Vaikka tutkimus kohdistuu liikuntahallintoon, sen havainnot koskettavat laajemmin julkista päätöksentekoa. Liikuntahallintoa Korsberg halusi tutkia sen ajankohtaisen merkityksen vuoksi. Julkinen keskustelu väestön riittämättömästä liikkumisesta koskee muun muassa toiminta- ja työkykyä, sote-kustannuksia ja maanpuolustusta.
Väestön fyysinen aktiivisuus vähenee, mikä tunnistetaan yhä vahvemmin monimutkaiseksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi.
– Tietopohjaisille politiikkatoimille on korostunut tarve liikuntahallinnossa. Poliittishallinnollinen ympäristö asettaa reunaehtoja tiedon hyödyntämiselle, mutta käytännön toimijat silti hyötyvät siitä, että ymmärrämme tietopohjaista päätöksentekoa paremmin, sanoo Korsberg.
Näin tutkimus tehtiin
- Minttu Korsberg käyttää tutkimuksessaan monimenetelmällistä lähestymistapaa.
- Väitöskirja rakentuu neljästä osatutkimuksesta. Aineisto koostuu muun muassa kunnille suunnatusta kyselystä sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan liikuntapolitiikkaan liittyvistä dokumenteista.
- Ensimmäisessä artikkelissa muodostetaan väitöstutkimuksen kontekstuaalinen viitekehys analysoimalla suomalaisen liikuntapolitiikan kehityskulkua, nykytilaa ja organisoitumista.
- Toisessa artikkelissa Korsberg tuottaa perustan väitöstutkimuksen kansainväliselle kirjallisuuskatsaukselle. Hän syntetisoi tietopohjaisen päätöksenteon tutkimusten keskeiset havainnot ja analysoi kehityskulkuja Suomessa.
- Kolmannessa osatutkimuksessa tarkastellaan empiirisen kyselyaineiston avulla, miten tietopohjaisen päätöksenteon toimintatapoja käytetään kuntien liikuntahallinnossa.
- Viimeisessä osastutkimuksessa tutkitaan eduskunnan sivistysvaliokunnan liikuntapolitiikkaan liittyvän työn tietopohjaisuutta. Tässä Korsberg hyödyntää asiantuntijalausuntoja sekä valiokunnan mietintöjä ja lausuntoja.
Tutustu Minttu Korsbergin väitöskirjaan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minttu Korsberg
minttukorsberg@gmail.com
Kuvat
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Aki Soudunsaari Tampereen yliopiston kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessoriksi16.11.2026 13:00:33 EET | Tiedote
Aki Soudunsaari on nimitetty kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessoriksi Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Hän on aloittanut kolmivuotisessa osa-aikaisessa tehtävässä 16.11.2026.
Humanoidirobotin käännetty katse tuottaa hylätyksi tulemisen kokemuksen10.11.2026 14:11:48 EET | Tiedote
Poispäin suunnattu katse viestii välinpitämättömyyttä. Samuli Linnunsalon ja tutkijakollegoiden tuore tutkimus osoittaa, että humanoidirobotin vältellessä katsekontaktia tutkittavat raportoivat muun muassa kasvanutta ulkopuolisuuden kokemusta, madaltunutta mielialaa sekä alentunutta itsetuntoa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa humanoidirobottien nonverbaalisten viestien mahdollisista negatiivisista vaikutuksista ihmisiin.
Lääkäreille uusia työkaluja terveysdatan käsittelyyn – 8 miljoonan euron tutkimushanke hyödynsi tekoälyä ja laajennettua todellisuutta9.11.2026 11:40:00 EET | Tiedote
Tampereen yliopiston johtama MEDALLION-tutkimusprojekti etsi uusia tapoja lääketieteellisen datan käsittelyyn. Yhdessä tutkimuskumppaneiden, yritysten ja Business Finlandin kanssa hankkeessa kehitettiin työkaluja, jotka hyödyntävät laajennettua todellisuutta (XR) ja tekoälyä (AI). Menetelmiä voidaan odottaa kliiniseen käyttöön lähitulevaisuudessa.
Moottorikelkkasafareilla altistutaan yllättävän korkeille pakokaasupäästöille3.11.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Moottorikelkka- ja mönkijäsafareille osallistuvat voivat altistua erittäin suurille pakokaasuperäisten pienhiukkasten pitoisuuksille, osoittaa Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen tuore tutkimus. Mittausten perusteella altistuminen voi ajoittain ylittää vilkkaissa kaupunkiympäristöissä mitatut tasot moninkertaisesti.
Huonot resurssit, puutteellinen tuki, epäselvät roolit ja kuormittava työ – tutkimus selvitti, miksi varhaiskasvatuksen opettajat jättivät alan3.11.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Tutkijat selvittivät suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien ammatinvaihtopäätöksiä. Tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajat haluavat tehdä työnsä lasten parhaaksi ja ammatillisten arvojensa mukaisesti, mutta organisaatioiden tarjoamat työnteon ehdot eivät aina anna siihen riittäviä mahdollisuuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme