Osaamisen kehittäminen ja uudistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Korkeakouluilla on tärkeä rooli siinä, miten ihmiset ja organisaatiot voivat vastata uusiin osaamistarpeisiin ja kehittää osaamistaan työuran eri vaiheissa.

Tapahtuma kokoaa yhteen korkeakoulujen, työelämän ja muiden sidosryhmien asiantuntijoita keskustelemaan jatkuvan oppimisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kolmipäiväinen kokonaisuus yhdistää aiemmin erikseen pidetyt Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEFin Syysseminaarin ja Avoimen korkeakouluopetuksen päivät. Tapahtumaan odotetaan yli 300 osallistujaa.

Ohjelmassa tarkastellaan korkeakoulutuksen tulevaisuutta ja työelämän näkökulmia

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä käsitellään erityisesti pieniin osaamiskokonaisuuksiin ja koulutustuotteisiin liittyviin kysymyksiä. Lisäksi kuullaan yritysmaailman näkökulmia Turun seudulle merkittävältä merenkulkualalta. Osallistujien on mahdollista tutustua merenkulun koulutuskeskus Aboa Maren toimintaan.

Pääpäivän aikana kuullaan monipuolisia puheenvuoroja jatkuvan oppimisen ja avoimen korkeakouluopetuksen nykyhetkestä sekä mahdollisista tulevaisuuksista. Ohjelman ytimessä ovat yhteistyön ja vaikuttavuuden teemat, joita lähestytään korkeakoulujen, työelämän sekä alueiden näkökulmista – asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Maksullinen tutkinto avoimesta korkeakoulusta keskusteluttaa päivän Å-Studiossa.

Viimeisen päivän ohjelmassa keskustellaan opintosetelikokemuksista ja muista uudistuksista tekoälyä unohtamatta. Päätöspuheenvuoron pitää Turun yliopiston tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja otsikolla CH-CH-CH-CH-CHANGES! Turn and face the strange.

Turku tarjoaa puitteet yhteistyölle ja uusille avauksille

Tapahtuman päänäyttämönä toimiva vastavalmistunut Musiikkitalo Fuuga tarjoaa hyvät puitteet tilaisuudelle. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen päivät ovat yksi ensimmäisistä Fuugassa järjestettävistä tapahtumista.

– Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa jatkuvan oppimisen parissa toimivien verkostojen yhteistyötä ja tarjota mahdollisuus jakaa kokemuksia, näkemyksiä ja uusia ideoita. Kun korkeakoulujen, työelämän ja muiden toimijoiden osaaminen ja näkökulmat kohtaavat, syntyy mahdollisuuksia kehittää jatkuvan oppimisen palveluja ja niiden vaikuttavuutta, toteaa avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen osastopäällikkö Merja Brunnsberg Turun yliopistosta.