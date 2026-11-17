Suomen jatkuvan oppimisen asiantuntijat koolla ensimmäistä kertaa
17.11.2026 13:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Suomen ensimmäiset korkeakoulujen jatkuvan oppimisen päivät järjestetään Turussa 24.–26. marraskuuta 2026. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia. Tapahtuman teemana on "Aboa Crescendo – Turussa yhdessä voimistuen!".
Osaamisen kehittäminen ja uudistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Korkeakouluilla on tärkeä rooli siinä, miten ihmiset ja organisaatiot voivat vastata uusiin osaamistarpeisiin ja kehittää osaamistaan työuran eri vaiheissa.
Tapahtuma kokoaa yhteen korkeakoulujen, työelämän ja muiden sidosryhmien asiantuntijoita keskustelemaan jatkuvan oppimisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kolmipäiväinen kokonaisuus yhdistää aiemmin erikseen pidetyt Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEFin Syysseminaarin ja Avoimen korkeakouluopetuksen päivät. Tapahtumaan odotetaan yli 300 osallistujaa.
Ohjelmassa tarkastellaan korkeakoulutuksen tulevaisuutta ja työelämän näkökulmia
Tapahtuman ensimmäisenä päivänä käsitellään erityisesti pieniin osaamiskokonaisuuksiin ja koulutustuotteisiin liittyviin kysymyksiä. Lisäksi kuullaan yritysmaailman näkökulmia Turun seudulle merkittävältä merenkulkualalta. Osallistujien on mahdollista tutustua merenkulun koulutuskeskus Aboa Maren toimintaan.
Pääpäivän aikana kuullaan monipuolisia puheenvuoroja jatkuvan oppimisen ja avoimen korkeakouluopetuksen nykyhetkestä sekä mahdollisista tulevaisuuksista. Ohjelman ytimessä ovat yhteistyön ja vaikuttavuuden teemat, joita lähestytään korkeakoulujen, työelämän sekä alueiden näkökulmista – asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Maksullinen tutkinto avoimesta korkeakoulusta keskusteluttaa päivän Å-Studiossa.
Viimeisen päivän ohjelmassa keskustellaan opintosetelikokemuksista ja muista uudistuksista tekoälyä unohtamatta. Päätöspuheenvuoron pitää Turun yliopiston tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja otsikolla CH-CH-CH-CH-CHANGES! Turn and face the strange.
Turku tarjoaa puitteet yhteistyölle ja uusille avauksille
Tapahtuman päänäyttämönä toimiva vastavalmistunut Musiikkitalo Fuuga tarjoaa hyvät puitteet tilaisuudelle. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen päivät ovat yksi ensimmäisistä Fuugassa järjestettävistä tapahtumista.
– Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa jatkuvan oppimisen parissa toimivien verkostojen yhteistyötä ja tarjota mahdollisuus jakaa kokemuksia, näkemyksiä ja uusia ideoita. Kun korkeakoulujen, työelämän ja muiden toimijoiden osaaminen ja näkökulmat kohtaavat, syntyy mahdollisuuksia kehittää jatkuvan oppimisen palveluja ja niiden vaikuttavuutta, toteaa avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen osastopäällikkö Merja Brunnsberg Turun yliopistosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Carina GräsbeckJatkuvan oppimisen ohjaajaÅbo Akademi, koulutuspalvelutPuh:+358 469202253carina.grasbeck@abo.fi
Merja BrunnsbergOsastopäällikköTurun yliopisto, Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminenPuh:+358 50 549 9308jatkuvaoppiminen@utu.fi
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