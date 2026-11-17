Experter inom kontinuerligt lärande samlas för första gången
17.11.2026 13:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Finlands första konferens inom kontinuerligt lärande vid högskolor och universitet anordnas i Åbo den 24–26 november 2026. Som arrangörer står Åbo Universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Evenemangets tema är "Aboa Crescendo – Starkare tillsammans i Åbo!".
Kompetensutveckling och förnyelse är centrala frågor i ett arbetsliv och samhälle som ständigt förändras. Högskolorna spelar en viktig roll när det gäller att stödja människor och organisationer i att möta nya kompetensbehov och utveckla kompetens under olika skeden av karriären.
Evenemanget samlar experter från högskolor, arbetslivet och andra intressenter för att diskutera nuläget och framtiden för kontinuerligt lärande. Det tre dagar långa evenemanget sammanför för första gången UCEF:s höstseminarium (universitetens nätverk för vuxenutbildning) och Öppna högskoledagar. Över 300 deltagare förväntas delta i evenemanget.
Programmet belyser framtiden för högre utbildning och perspektiv från arbetslivet
Under evenemangets första dag fokuseras på frågor som rör mikromeriter och övriga utbildningsprodukter. Dessutom får vi höra synpunkter från sjöfartsbranschen som är viktig för Åbo-regionen. Deltagarna har möjlighet att bekanta sig med verksamheten vid sjöfartsutbildningscentret Aboa Mare.
Under den andra dagen, evenemangets huvuddag, hålls mångsidiga anföranden om nuläget och möjliga framtidsutsikter för kontinuerligt lärande och öppen högskoleutbildning. Centrala teman i programmet är samarbete och genomslagskraft. Detta belyses ur högskolornas, arbetslivets och regionernas perspektiv där kundperspektivet har en självklar plats. Avgiftsbelagda examina från öppna högskolor diskuteras under dagen i Å-Studion.
Under den tredje och avslutande dagen diskuteras erfarenheter av studiesedeln, andra reformer samt artificiell intelligens. Avslutningsanförandet hålls av Esko Valtaoja, emeritusprofessor i astronomi vid Åbo universitet. Titel för anförandet är CH-CH-CH-CH-CHANGES! Turn and face the strange.
Åbo erbjuder en ram för samarbete och nya initiativ
Det nybyggda musikhuset Fuga fungerar som evenemangets huvudscen och erbjuder en utmärkt ram för tillställningen. Högskolornas dagar för kontinuerligt lärande är ett av de första evenemangen som anordnas i Fuga.
– Syftet med evenemanget är att stärka samarbetet mellan de nätverk som verkar inom kontinuerligt lärande och att erbjuda en möjlighet att utbyta erfarenheter, synpunkter och nya idéer. När högskolornas, näringslivets och andra aktörers sakkunskap, kompetens och perspektiv möts, uppstår möjligheter att utveckla tjänster för kontinuerligt lärande och öka deras genomslagskraft, säger Merja Brunnsberg, avdelningschef för Öppna universitet och kontinuerligt lärande vid Åbo universitet.
Yhteyshenkilöt
Carina GräsbeckJatkuvan oppimisen ohjaaja/Vägledare vid kontinuerligt lärandeÅbo Akademi, koulutuspalvelut/Åbo Akademi, UtbildningsservicePuh:+358 469202253carina.grasbeck@abo.fi
Merja BrunnsbergOsastopäällikkö/AvdelningschefTurun yliopisto, Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen/Åbo universitet, Öppna universitetet och kontinuerligt lärandePuh:+358 50 549 9308jatkuvaoppiminen@utu.fi
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Suomen jatkuvan oppimisen asiantuntijat koolla ensimmäistä kertaa17.11.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Suomen ensimmäiset korkeakoulujen jatkuvan oppimisen päivät järjestetään Turussa 24.–26. marraskuuta 2026. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia. Tapahtuman teemana on "Aboa Crescendo – Turussa yhdessä voimistuen!".
Sodan vaikutuksia lapsiin tutkitaan uudessa kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa – professori Kirsi Peltonen valittiin tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi17.11.2026 11:00:25 EET | Tiedote
Sotien vaikutukset lapsiin voivat ulottua vuosikymmenten päähän. Vasta perustettu kansainvälinen Nadija Research Foundation tukee tutkimusta, koulutusta ja tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa sodan vaikutuksista lasten ja nuorten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Turun yliopiston professori Kirsi Peltonen on valittu tutkimuskeskuksen tieteellisen neuvottelukunnan (Scientific Advisory Committee) puheenjohtajaksi.
Trooppisten sademetsien lajisto voi olla yllättävän nuorta – uusien lajien synty liittyy geologisiin mullistuksiin17.11.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Trooppisten sademetsien huikeaa lajimäärää on usein selitetty niiden pitkällä ja suhteellisen vakaalla historialla. Nyt Turun ja Århusin yliopistojen tutkijat ovat osoittaneet, että monet trooppisen Amerikan saniaislajit ovat syntyneet varsin hiljattain, vaikka kehityslinjat sinänsä voivat olla vanhoja. Uusia lajeja syntyi, kun lajit sopeutuivat muun muassa Andien vuoriston kohotessa muuttuneisiin ympäristöoloihin.
Väitös: Venäjän hyökkäys Ukrainaan paljasti Euroopan maiden yhteistoimintaan liittyviä ongelmia16.11.2026 10:00:45 EET | Tiedote
Lähes sadan eurooppalaisen virkamiehen haastatteluihin perustuva väitöstutkimus nostaa esille Euroopan ulkosuhteita leimaavan ristiriidan. Pienten valtioiden on toimittava yhdessä pärjätäkseen suurvaltakilpailun aikakaudella, mutta yhteistyön rakenteissa on kankeutta.
Uusi kirja haastaa käsityksen kliinisestä masennuksesta yhtenä yhtenäisenä sairautena16.11.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Uudessa teoksessa tutkijat lähestyvät masennusta evoluutioteorian näkökulmasta ja haastavat käsityksen kliinisestä masennuksesta yhtenä yhtenäisenä sairautena. Tutkijat tuovat esiin 12 mahdollista masennukseen johtavaa kehityspolkua ja korostavat, että masennuksen hoidossa tulisi puuttua oireiden lisäksi niiden taustalla oleviin syihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme