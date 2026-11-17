Kompetensutveckling och förnyelse är centrala frågor i ett arbetsliv och samhälle som ständigt förändras. Högskolorna spelar en viktig roll när det gäller att stödja människor och organisationer i att möta nya kompetensbehov och utveckla kompetens under olika skeden av karriären.

Evenemanget samlar experter från högskolor, arbetslivet och andra intressenter för att diskutera nuläget och framtiden för kontinuerligt lärande. Det tre dagar långa evenemanget sammanför för första gången UCEF:s höstseminarium (universitetens nätverk för vuxenutbildning) och Öppna högskoledagar. Över 300 deltagare förväntas delta i evenemanget.

Programmet belyser framtiden för högre utbildning och perspektiv från arbetslivet

Under evenemangets första dag fokuseras på frågor som rör mikromeriter och övriga utbildningsprodukter. Dessutom får vi höra synpunkter från sjöfartsbranschen som är viktig för Åbo-regionen. Deltagarna har möjlighet att bekanta sig med verksamheten vid sjöfartsutbildningscentret Aboa Mare.

Under den andra dagen, evenemangets huvuddag, hålls mångsidiga anföranden om nuläget och möjliga framtidsutsikter för kontinuerligt lärande och öppen högskoleutbildning. Centrala teman i programmet är samarbete och genomslagskraft. Detta belyses ur högskolornas, arbetslivets och regionernas perspektiv där kundperspektivet har en självklar plats. Avgiftsbelagda examina från öppna högskolor diskuteras under dagen i Å-Studion.

Under den tredje och avslutande dagen diskuteras erfarenheter av studiesedeln, andra reformer samt artificiell intelligens. Avslutningsanförandet hålls av Esko Valtaoja, emeritusprofessor i astronomi vid Åbo universitet. Titel för anförandet är CH-CH-CH-CH-CHANGES! Turn and face the strange.

Åbo erbjuder en ram för samarbete och nya initiativ

Det nybyggda musikhuset Fuga fungerar som evenemangets huvudscen och erbjuder en utmärkt ram för tillställningen. Högskolornas dagar för kontinuerligt lärande är ett av de första evenemangen som anordnas i Fuga.

– Syftet med evenemanget är att stärka samarbetet mellan de nätverk som verkar inom kontinuerligt lärande och att erbjuda en möjlighet att utbyta erfarenheter, synpunkter och nya idéer. När högskolornas, näringslivets och andra aktörers sakkunskap, kompetens och perspektiv möts, uppstår möjligheter att utveckla tjänster för kontinuerligt lärande och öka deras genomslagskraft, säger Merja Brunnsberg, avdelningschef för Öppna universitet och kontinuerligt lärande vid Åbo universitet.