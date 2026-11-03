KUTSU medialle elintarviketeollisuuden syysseminaariin: Paahteessa ja paineessa – ruokaketju muuttuvassa ilmastossa
19.11.2026 08:15:00 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu
Tervetuloa elintarviketeollisuuden syysseminaariin, jossa pureudutaan tulevaisuuden kestävään ja toimintavarmaan ruokajärjestelmään. Muuttuva ilmasto näkyy yhä konkreettisemmin koko ruokaketjussa raaka-aineiden saatavuudesta kustannuksiin ja investoinneista huoltovarmuuteen. Samalla ruoka-alalta odotetaan sopeutumista ilmastonmuutokseen ja päästöjen vähentämistä ratkaisuilla, joiden toteuttaminen edellyttää varmuutta kohtuuhintaisen energian saatavuudesta.
Tulevalla vaalikaudella Suomessa ja EU:ssa tehdään ratkaisuja, jotka määrittävät pitkälle suomalaisen ruoantuotannon kilpailukykyä, kestävyyttä ja huoltovarmuutta.
Juuri nyt on tärkeää keskustella päätöksistä, joilla rakennetaan tulevaisuuden kestävää ja toimintavarmaa ruokajärjestelmää.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita elintarviketeollisuuden syysseminaariin vaihtamaan ajatuksia, kuulemaan asiantuntijoiden ja yritysten puheenvuoroja sekä verkostoitumaan hyvän ruuan pariin!
Aika: Torstai 26.11.2026 klo 16.30–20.00
Paikka: Botta Events, Juhlasali, Museokatu 10, 00100 Helsinki
Ilmoittautuminen vaaditaan, ilmoittaudu TÄSTÄ
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OHJELMA
Klo 16.30
Klo 17.15
Klo 17.20
Klo 17.30
Klo 17.50
Vastuullisuusjohtaja Salla Sulasuo, Paulig
Klo 18.25
Klo 18.30
Klo 20.00
Seminaaria ei striimata eikä tallenneta.
Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan pian. Jos sinulle tulee este, peruthan osallistumisesi, niin paikka vapautuu seuraavalle.
Yhteyshenkilöt
Jukka IhanusYhteiskuntasuhdejohtajaETLPuh:050 463 9929jukka.ihanus@etl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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