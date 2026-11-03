OHJELMA Klo 16.30

Ovet avataan, kahvipannu kuumana Klo 17.15

Tervetuloa

Toimitusjohtaja Mikko Käkelä, Elintarviketeollisuusliitto Klo 17.20

Tasapainossa tulevaisuuteen: kestävä, kasvava ja toimintavarma ruoka-ala

Vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón, Elintarviketeollisuusliitto Klo 17.30

Kun ilmasto asettaa ehdot ruuantuotannolle

Tutkimusprofessori Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos Klo 17.50

Keskustelu: Miten ruoka-ala ja elintarviketeollisuus voivat sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja sääolosuhteisiin Vastuullisuusjohtaja Salla Sulasuo, Paulig

Kestävän liiketoiminnan johtaja Perttu Koskinen, Valio

Maatalousyrittäjä, MTK:n keskusliiton johtokunnan jäsen Aleksis Kyrö

Keskustelun vetää Satumaija Levón Klo 18.25

Päätössanat

Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström Klo 18.30

Hyvää ruokaa hyvässä seurassa Klo 20.00

Tilaisuus päättyy