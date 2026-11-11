Nämä ovat suomalaisille tärkeimmät jouluruoat – Lidlin tuore kysely paljastaa selkeät alueelliset erot
17.11.2026 12:29:45 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl kysyi suomalaisilta tämän vuoden joulun suosikkiruokia ja myös inhokkeja, joita ei haluta omaan joulupöytään. Tuore joulukysely paljastaa, että suomalaiset pitävät joulupöydässä yhä kiinni vahvoista perinteistä, mutta alueelliset erot näkyvät selvästi. Kinkku on joulupöydän kiistaton kuningas Pohjois- ja Itä-Suomessa, kun taas Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa kala sekä mäti nousevat vahvasti esiin. Nuorten aikuisten joulupöytä eroaa selvästi vanhemman väestön joulusuosikeista.
Suomalaisille joulu on perinteiden aikaa, mikä näkyy myös joulupöydässä, jossa tutut jouluherkut pitävät pintansa vuodesta toiseen. Lidlin tuoreesta joulukyselystä selviää, että koko maan tasolla graavilohi ja sillit löytyvät jopa 74 prosentista juhlapöydistä, ja kotimaista joulukinkkua suosii 68 prosenttia suomalaisista. Alueellisesti painotukset kuitenkin jakautuvat selvästi: Pohjois- ja Itä-Suomessa kinkku on ylivoimainen ykkönen yli 65 prosentin suosiolla.
Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa joulupöytään katetaan puolestaan runsaammin meren antimia. Kalan osuus korostuu etelässä 42 prosentilla, ja mäti kuuluu juhlapöytään 16 prosentissa alueen kodeista. Joulupöydän valikoima eroaa suuresti eri ikäluokkien joulupöydissä, sillä uudet vaihtoehdot kiinnostavat erityisesti nuorempia sukupolvia. Nuorista aikuisista (18–34 -vuotiaat) jopa 34 prosenttia sisällyttää joulupöytään kasvis- tai kalavaihtoehtoja, kuten seitania ja juurespaistoksia, perinteiden rinnalle. Konkarit eli yli 55-vuotiaat luottavat sen sijaan vankasti klassikoihin: heistä 89 prosenttia pitää kinkkua ja laatikoita ehdottomina, ja vain 8 prosenttia kokeilee pöydässä jotain uutta.
– Perinteet ovat suomalaisille jouluisin tärkeitä, mutta niiden rinnalle kaivataan myös arkea helpottavia ratkaisuja. Meiltä Lidlistä löytyvät esimerkiksi valmiiksi siivutetut ja kypsennetyt kinkut sekä Deluxe-sarjan erikoiskalat ja mätipakkaukset, jotka vastaavat suoraan helppoutta hakevien asiakkaiden kysyntään. Toimme kolme vuotta sitten markkinoille myös yhden hengen jouluaterian, joka kiinnostaa edelleen paljon asiakkaitamme. Se löytyy myös tänä vuonna valikoimistamme, kertoo Lidlin ostopäällikkö Tommi Lehmussaari.
Laatikoissa arvostetaan helppoutta
Joulun ruokavalmisteluissa suomalaiset yhdistävät perinteet ja vaivattomuuden. Riisipuuro ja manteli aloittavat jouluaaton 81 prosentilla suomalaisista, ja se on edelleen ruokalaji, josta ei tingitä: yli 60 prosenttia vastaajista haluaa ehdottomasti keittää riisipuuron alusta asti itse.
Laatikoiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Porkkana- ja lanttulaatikkoa syödään 82 prosentissa kodeista, mutta niiden valmistuksessa helppous vie voiton. Jopa 38 prosenttia suomalaisista kertoo ostavansa joululaatikot valmiina kaupasta. Perinteisten jouluruokien joukossa on myös vahvoja mielipiteiden jakajia: suurimmaksi inhokiksi nousee lipeäkala, jonka nimeää inhokikseen 58 prosenttia suomalaisista, ja maksalaatikon jättäisi kattauksesta pois 41 prosenttia vastaajista. Myös muut perinteiset herkut, kuten taatelikakku (11 prosenttia) ja luumurahka (9 prosenttia), nousevat esiin inhokkilistoilla.
Sen sijaan joulutortut pitävät pintansa suomalaisten kestosuosikkeina: kotona leivotut joulutortut nousevat suosikkiherkkuihin 42 prosentin kannatuksella. Tänä vuonna Lidlin sesonkivalikoimassa on tarjolla erikoisempana suolaisena torttumakuna cheddar-jalapenotorttuja. Makeana uutuutena paistopistevalikoimasta löytyy uuniomenan makuinen torttu.
– Joulupöytään liittyy paljon tunteita ja vahvoja perinteitä, joten on luonnollista, että osa ruoista jakaa mielipiteitä. Perinteiset suosikit pitävät selkeästi pintansa vuodesta toiseen, mutta niiden rinnalla näkyy myös uudenlaista kokeilunhalua. Haluamme tarjota helpot ja edulliset ratkaisut jokaiseen joulupöytään, sillä mielestämme kaikilla on oikeus maukkaaseen jouluruokaan, Lehmussaari jatkaa.
Tulokset perustuvat Lidlin teettämään edustavaan kansalliseen kyselytutkimukseen (Suuri joulukysely 2026), johon vastasi reilut 500 suomalaista.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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