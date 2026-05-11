Haminassa toimiva infrarakentaja Sakki Oy liittyy osaksi Lohkare Infra Group -konsernia. Yrityskauppa vahvistaa konsernin läsnäoloa Kymenlaaksossa ja täydentää sen pohja- ja kunnallisteknisen rakentamisen osaamista.

Kaupan täytäntöönpano edellyttää vielä Kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Sakki palvelee yrityksiä, kuntia ja yksityisasiakkaita pääasiassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Suomen alueella. Yhtiön palveluihin kuuluvat infra- ja pohjarakentaminen, katujen ja vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja saneeraus sekä purku- ja timanttityöt. Erikoisosaamista ovat muun muassa louhinta, paalutus ja ponttaus.

Yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1962. Sakki työllistää noin 40 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2025 oli noin 16 miljoonaa euroa.

Kokemusta ja yhteistyötä uusiin hankkeisiin

Sakki Oy:n toimitusjohtaja Janne Suviranta näkee konserniin liittymisen mahdollisuutena kehittää toimintaa kokeneen henkilöstön ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden pohjalta.

”Lohkareessa saamme rinnalle muita alan ammattilaisia, joiden kanssa voimme jakaa kokemuksia ja tarttua yhdessä uusiin hankkeisiin. Haluamme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittyä ja varmistaa, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin myös tulevaisuudessa”, Suviranta sanoo.

Yrityskauppa ei vaikuta Sakin asiakassuhteisiin eikä operatiiviseen toimintaan. Yhtiö jatkaa toimintaansa omalla nimellään, ja nykyinen johto ja henkilöstö jatkavat tehtävissään.

Lohkare Infra Group -konsernin toimitusjohtaja Jussi Niemelä korostaa Sakin kykyä toteuttaa monipuolisia ja vaativia urakoita.

”Sakin osaaminen ulottuu laajojen rakennushankkeiden perustuksista katujen ja verkostojen uudistamiseen. Yhtiön maantieteellinen sijainti ja vahva osaaminen tekee Sakista erinomaisen kumppanin konsernimme muille yrityksille ja mahdollistaa asiakkaille aiempaa laajempien urakkakokonaisuuksien tarjoamisen”, Niemelä kertoo.

Lohkare Infra on vuonna 2025 perustettu infra-alan konserni, jonka tavoitteena on rakentaa vahva valtakunnallinen toimija yhdistämällä hyvämaineisia, kannattavia ja osaavia alan yrityksiä. Yrityskaupan jälkeen konsernin vuoden 2026 pro forma - liikevaihdon arvioidaan olevan noin 420 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 700.