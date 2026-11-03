Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Helsingin talousarvio ensi vuodelle on jälleen vahva osoitus siitä, että Helsinki kykenee tekemään uudistuksia, jotka huomioivat mahdollisuuksien tasa-arvon ja ihmisten arjen haasteet. Samalla talous pysyy tasapainossa, eikä veroja koroteta. Uudistukset näkyvät vahvoina panostuksina peruskouluun, lasten ja nuorten lukutaitoon, työllisyydenhoitoon, naapurustojen yhteisöllisyyteen sekä perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantamiseen.

Pormestarin budjettiesitys loi vahvan kivijalan budjettisovun rakentamiseen. Haluamme kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita ryhmiä siitä, että Helsingin budjettineuvotteluista ei tehty eduskuntavaalien taistelutannerta, vaan pyrimme yhdessä tekemään vaikuttavia päätöksiä, joilla on konkreettinen merkitys asukkaiden arjessa.

Ärade ordförande,

Helsingfors budget för nästa år är en budget för barn och unga. Vi är glada att Helsingfors satsar närmare 89 miljoner euro mer på fostrans- och utbildningssektorn än i år. Vi satsar på undervisningen i både finska och svenska som modersmål. Goda språkkunskaper är grunden för allt detta: för lärande, för integration och för varje barns möjligheter i framtiden.

Tämä on lasten ja nuorten budjetti. Kaupungin satsaukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ovat mittavat. Varhaiskasvatukseen osoitetaan yli 6 miljoonaa euroa lisää ja perusopetuksen säästöpaineita puretaan. Mieltä lämmittävät erityisesti panostukset lukutaitoon ja suomen kielen osaamiseen. Painettuihin oppimateriaaleihin satsataan ensi vuonna 45 % enemmän kuin vuonna 2025. Budjetin keskeinen viesti onkin se, että luku- ja kielitaito on sivistyksen perusta.

Tätä tukevat myös Malmitalon, Vuotalon ja Kanneltalon kirjastojen aukioloaikojen laajentaminen sunnuntaille sekä vähintään käsikirjasto jokaiseen kouluun. Budjetissa sovitaan myös merkittävästä S2-opetuksen kehittämisestä. Jatkossa lähtökohtana on, että perusopetuksessa sen tarve rajoittuu kuuteen vuoteen. Tavoitteena on, että jokainen lapsi oppii suomea niin hyvin, että ovet jatko-opintoihin, työelämään ja täysivaltaiseen osallisuuteen ovat hänelle auki. Lisäksi vammaisten lasten kasvaneeseen palvelutarpeeseen osoitetaan 3,6 miljoonaa euroa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsinki satsaa jatkossa entistä voimakkaammin liikuntaan ja kulttuuriin. Sovittu lisärahoitus on kädenojennus ruohonjuuritason työtä tekeville seuroille sekä kulttuuri- ja nuorisojärjestöille. Miljoonan euron lisärahoitus kohdennetaan nimenomaan toimintaan. Liikkuva lapsi voi paremmin henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Harrastukset integroivat yhteiskuntaan, luovat valmiuksia kohdata nopeasti muuttuvan maailman haasteet ja luovat pohjan terveelle ja täysipainoiselle elämälle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä minulle on erityisen tärkeää, että jokainen lapsi voi harrastaa ilman, että alati nousevat kustannukset tulevat esteeksi.

Kaakkois-Helsinkiin saadaan tulevaisuudessa kauan kaivattu uimahalli. Tämä lisää kaupungin allaspinta-alaa ja vahvistaa erityisesti satsauksia uimataitoon sekä ikäihmisten uintiharrastukseen.

Meri on Helsingin vahvuus, ja nyt otamme konkreettisia askelia, jotta se on entistä useamman helsinkiläisen ulottuvilla. Pienveneille lisätään kiinnittäytymis- ja vierasvenepaikkoja, ja merellisten luontoalueiden hoitoon ja ennallistamiseen panostetaan. Haluamme merellisyyden olevan osa asukkaiden arkea.

Hyvät valtuutetut,

Hoitoon pääsyä parannetaan ja suun terveydenhuoltoon panostetaan. Palvelusetelin arvon korotus vahvistaa ikäihmisten valinnanvapautta.

Kaupungin suurimmat haasteet liittyvät työllisyyteen ja lapsiperheköyhyyteen. Meidän tulee jatkossa pystyä entistä paremmin ja vaikuttavammin ehkäisemään eriarvoistumista ja takaamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksien tasa-arvo. Tämän tulee olla kaupungin politiikan onnistumisen keskeinen mittari. Kouluruokaan tehtävä lisäpanostus on erityisen tarpeellinen, sillä osalle lapsista kouluruoka on valitettavasti päivän ainoa lämmin ateria.

Kaupunki panostaa työllisyyteen vahvistamalla työllisyyspalveluja, turvaamalla käytännönläheisen työpajatoiminnan jatkumisen sekä korottamalla nuorten palkkaamiseksi tarkoitettua työllistämismäärärahaa. Tervehdimme ilolla myös sitä, että Helsinki kykenee investoimaan voimakkaasti matalasuhdanteessa ja siten osaltaan tukemaan työllisyyttä. Pysyvät työpaikat syntyvät kuitenkin yrityksiin. Siksi Helsingin on oltava houkutteleva paikka kaikenkokoisille yrityksille, pienistä yrittäjistä suuriin työnantajiin.

Kaikki tämä edellyttää, että Helsinki kasvaa ja menestyy. Vahva talous ei ole meille itseisarvo, vaan tärkeä väline, jonka avulla kyetään huolehtimaan helsinkiläisten palveluista nyt ja tulevaisuudessa. Siksi panostamme myös tekoälyyn ja uuteen teknologiaan, jotta kaupungin palvelut toimivat entistä paremmin ja sujuvammin helsinkiläisten arjessa. Kun pidämme talouden kunnossa ja luomme yrityksille parhaat mahdolliset edellytykset menestyä, voimme jatkossakin panostaa lapsiin, ikäihmisiin ja kaupunkilaisten arkeen.

Helsingfors behöver tillväxt. För oss är en stark ekonomi ett medel, inte ett mål. Den gör det möjligt att trygga servicen för alla helsingforsare, nu och i framtiden. Därför står vi stolt bakom den här budgeten.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kokoomuksen valtuustoryhmä on erittäin tyytyväinen budjettineuvottelujen lopputulokseen, kiittää muita ryhmiä vuoropuhelusta ja kannattaa vuoden 2027 talousarvion hyväksymistä.

Puheen piti valtuutettu Janne Rauramo.

Varaus muutoksiin puheen aikana.