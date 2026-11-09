Jussi Vanhanen Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajaksi
17.11.2026 13:43:10 EET | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Metsäteollisuus ry:n syyskokous valitsi Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhasen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2027. Toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso, ja Liiketoiminta-alueen johtaja Petri Hakanen, UPM Fibres, valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajiksi.
Metsäteollisuus ry valitsi syyskokouksessaan 17.11. Jussi Vanhasen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vanhanen on Metsä Groupin pääjohtaja.
- Suomalainen metsätalous kilpailee ensisijaisesti fossiilisia tuotteita vastaan. Samalla metsäteollisuus luo merkittävästi arvoa suomalaiseen yhteiskuntaan työpaikkoina, verotuloina ja välillisinä vaikutuksina. 17,4 miljardin vaikutus bruttokansantuotteeseen ja neljän miljardin verovaikutus joka vuosi rakentavat suomalaista hyvinvointia, Vanhanen alleviivasi.
Hän muistutti, että metsäsektorin arvonlisä on Suomessa poikkeuksellisen korkea kotimaisen raaka-aineen ansiosta.
- Tuotto myös leviää hyvin laajalle yksityisten metsänomistajien sekä metsäteollisuudessa ja sen ympärillä toimivien yritysten kautta. Metsätalouden kilpailukyvystä huolehtiminen on hyvin vahvasti Suomen kilpailukyvystä huolehtimista, Vanhanen painotti.
Ei nosteta teollisuuden kustannuksia omin päätöksin
Puheenjohtajakauttaan päättävä UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen puhui syyskokouksessa osoittaen sanansa eritoten kokouksen puhujavieraalle, valtiosihteeri Mika Nykäselle. Myös Korpeinen muistutti metsäteollisuuden merkittävästä roolista maamme taloudellisen hyvinvoinnin tukijalkana ja rohkaisi tulevan hallituksen sitoutumista siihen, ettei valmistavan teollisuuden kustannuksia nosteta omin, kansallisin päätöksin.
- Vakava kysymyksemme päätöksentekijöille onkin, ymmärretäänkö metsäteollisuuden ja -talouden merkitys suomalaiselle hyvinvoinnille ja halutaanko sen myötä turvata toiminnan mahdollisuudet myös eteenpäin, Korpeinen sanoi.
Omassa puheenvuorossaan Nykänen painotti, että pitkäjänteistä työtä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi on jatkettava sitkeästi.
- Perinteinen teollisuus on edelleen taloutemme kivijalka. Samalla kestävät tuotteet ja innovaatiot tarjoavat uusia kasvumahdollisuuksia, Nykänen muistutti.
Metsäteollisuus ry:n uuteen hallitukseen 20 jäsentä
Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajiston vuonna 2027 muodostavat puheenjohtajana pääjohtaja Jussi Vanhanen, Metsä Group sekä varapuheenjohtajina toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso Oyj ja Liiketoiminta-alueen johtaja Petri Hakanen, UPM Fibres.
Muut työvaliokunnan jäsenet ovat toimitusjohtaja Christopher Diesen, Tervakoski Oy, toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy, tehtaanjohtaja Jari Nikkinen, Sappi Finland Operations Oy sekä toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy.
Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan vuonna 2027
Toimitusjohtaja Christopher Diesen, Tervakoski Oy
Toimitusjohtaja Juha Halminen, Corex Finland Oy
Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Board Oyj
Tehtaanjohtaja Juha-Pekka Kaivola, Jujo Thermal Oy
Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy
Liiketoiminta-alueen johtaja Petri Hakanen, UPM Fibres
Hallituksen puheenjohtaja Sonja Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy
EVP, Foodservice and Liquid Board Markku Luoto, Stora Enso Oyj
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj
Tehtaanjohtaja Jari Nikkinen, Sappi Finland Operations Oy
Toimitusjohtaja Marko Pekkola, MM Kotkamills Oy
Toimitusjohtaja Pasi Piiparinen, Pankaboard Oyj
Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy
Varatoimitusjohtaja Kari Salminen, Walki Oy
Toimitusjohtaja Marjo Santanen, Billerud Finland Oy
Toimitusjohtaja Vesa Simola, Mondi Powerflute Oy
Toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso Oyj
Johtaja, markkinointi, vastuullisuus ja viestintä Saara Tahvanainen, UPM-Kymmene Oyj
Pääjohtaja Jussi Vanhanen, Metsä Group
Toimitusjohtaja Antti Vuonokari, Puusepänteollisuus ry
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