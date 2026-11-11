Kysely: Lähes joka toinen työikäinen voisi joutua muuttamaan tulojen pudotessa pitkällä sairauslomalla
18.11.2026 07:35:00 EET | If Vakuutus | Tiedote
Lähes joka toinen työikäinen suomalainen arvioi Ifin kyselytutkimuksessa joutuvansa jossain vaiheessa muuttamaan, jos talouden tulot putoaisivat alle puoleen nykyisestä esimerkiksi pitkän sairausloman vuoksi. Lähes joka viidennellä muutto voisi tulla vastaan jo puolen vuoden sisällä. Vain kolmanneksella työikäisistä on itsellään tai kumppanillaan vakuutus tai lainaturva taloudellisten riskien varalle.
47 prosenttia työikäisistä suomalaisista arvioi joutuvansa muuttamaan jossain vaiheessa, jos talouden tulot tippuisivat alle puoleen nykyisestä esimerkiksi pitkän sairausloman vuoksi, paljastaa Ifin kyselytutkimus. 18 prosenttia arvioi, että muutto olisi edessä jo puolen vuoden sisällä. Pääkaupunkiseudulla muuttamaan arvioi joutuvansa jopa 57 prosenttia vastaajista. Myös lapsiperheissä osuus on keskimääräistä suurempi.
– Monen suomalaisen taloudessa ei ole tällä hetkellä paljon liikkumavaraa. Erityisesti lapsiperheissä asuminen muodostaa usein suuren ja vaikeasti joustavan menoerän. Jos tulot putoavat yllättäen ja pitkäksi aikaa, kyse ei enää välttämättä ole siitä, mistä arjen menoista voisi tinkiä, vaan edessä voi olla suurempia ratkaisuja, jopa muutto, kommentoi henkilövakuutusten tuotepäällikkö Heta Hägerth Ifistä.
Myös suurituloiset arvioivat voivansa joutua muuttamaan
Talouden haavoittuvuus ulottuu kyselytutkimuksen perusteella kaikkiin tuloluokkiin. Pienituloisimmista kotitalouksista 47 prosenttia ja suurituloisimmista 45 prosenttia arvioi joutuvansa muuttamaan, jos talouden tulot putoaisivat alle puoleen nykyisestä.
Asumismuodolla on selvä vaikutus siihen, kuinka nopeasti muutto voisi tulla vastaan: vuokralla asuvista joka neljäs arvioi joutuvansa muuttamaan jo puolen vuoden sisällä, omistusasunnossa asuvista puolestaan noin joka kymmenes.
– Hyvätkään tulot eivät välttämättä tarkoita, että talous kestäisi helposti pitkäaikaisen tulonmenetyksen. Menot on usein mitoitettu normaalin tulotason mukaan, eikä niitä välttämättä pystytä sopeuttamaan nopeasti, Hägerth toteaa.
Vain kolmanneksella vakuutus tai lainaturva taloudellisten riskien varalle
Ifin kyselytutkimuksen mukaan 34 prosentilla työikäisistä suomalaisista on joko itsellään tai kumppanillaan henkivakuutus, toimeentuloa turvaava vakuutus tai pankin lainaturva. Yleisin näistä on kuoleman varalta taloudellista turvaa antava henkivakuutus.
Yleisimmin vakuutuksia tai lainaturvaa on perheissä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Näistä perheistä 54 prosentilla on henkivakuutus ja 38 prosentilla toimeentuloa turvaava vakuutus, kuten vakavan sairauden turva tai päivärahaturva.
– Monelle voi olla yllätys, kuinka paljon tulotaso laskee pitkän sairauspoissaolon aikana. Ansioista riippuen se voi pudota jopa alle puoleen aiemmasta. Kelan sairauspäivärahan korvaustaso suhteessa aiempiin ansioihin pienenee tulojen kasvaessa. Siksi kannattaa selvittää etukäteen, mitä lakisääteinen sosiaaliturva omassa tilanteessa kattaisi ja millaista muuta taloudellista turvaa itsellä on, Hägerth sanoo.
If tarjoaa sairastumisen aiheuttaman tulojen alenemisen varalle päivärahaturvaa, pysyvän työkyvyttömyyden turvaa sekä vakavan sairauden turvaa.
Jos tulot putoavat, kuka tai mikä turvaa toimeentulon? Näin suomalaiset vastaavat
Jos kotitalouden tulot putoaisivat merkittävästi esimerkiksi pitkän sairauspoissaolon vuoksi, suomalaiset odottaisivat, että toimeentulon turvaisi ensisijaisesti:
-
Kela: 23 %
-
Omat säästöt tai sijoitukset: 21 %
-
Työttömyyskassa tai ammattiliitto: 19 %
-
Puoliso tai muut läheiset: 8 %
-
Oma vakuutus: 7 %
-
Työnantaja: 5 %
Lähde: Ifin kyselytutkimus
Ifin kyselytutkimukseen vastasi 1019 työikäistä suomalaista helmikuussa 2026. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä oli edustava otos 18–64-vuotiaista suomalaisista, jotka eivät ole eläkkeellä. Kokonaistuloksissa virhemarginaali on keskimäärin noin ± 3 prosenttiyksikköä (95 prosentin luottamustasolla). Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Outi KärkkäinenHead of PressPuh:010 514 1962outi.karkkainen@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta If Vakuutus
Teslan ajoavustin sallittiin Suomessa – onko vakuutus edelleen voimassa?11.11.2026 13:51:53 EET | Tiedote
Traficom on sallinut Teslan Avustettu ajo -järjestelmän käytön Suomen tieliikenteessä. Järjestelmän käyttöönotto ei edellytä Ifin asiakkailta muutoksia autovakuutuksiin tai ilmoitusta vakuutusyhtiölle. Kuljettajan vastuu ajamisesta säilyy myös ajoavustinta käytettäessä.
Uusi If helps a lot -raportti: Ifin yritysasiakasliiketoiminta kasvaa nopeimmin pk-sektorilla4.11.2026 08:56:21 EET | Tiedote
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli Pohjoismaiden taloudessa ja yhteiskunnassa: ne luovat työpaikkoja, tuottavat palveluja ja edistävät innovaatioita. Myös Ifille pk-yritykset ovat yhä tärkeämpi asiakasryhmä ja tällä hetkellä yritysasiakasliiketoiminnan nopeimmin kasvava segmentti.
Myrskyn rajuus on yllättänyt kolme viidestä suomalaisesta2.11.2026 08:46:16 EET | Tiedote
Myrskyt yllättävät suomalaiset yhä uudelleen: Ifin tuoreen kyselyn mukaan 61 prosenttia suomalaisista on joskus yllättynyt myrskyn voimakkuudesta. Joka kolmas arvioi, että tavallista etunimeä uhkaavampi myrskyn nimi voisi saada varautumaan paremmin. Tärkeimmäksi keinoksi suomalaiset kuitenkin nostavat viranomaisten nykyistä selkeämmät varoitukset.
Hirvikolarit kääntyivät uudelleen kasvuun – vuoden vaarallisin aika alkaa nyt8.10.2026 07:12:50 EEST | Tiedote
Lauantaina alkava hirvenmetsästys voi lisätä hirvien liikkumista myös päivisin, mikä kasvattaa törmäysriskiä liikenteessä. Hirvikolareiden määrä Suomessa on kasvanut kahdessa vuodessa 20 prosenttia. Eniten hirvikolareja sattui viime vuonna Mikkelissä, Kouvolassa ja Oulussa.
If: riskinotto ja temppuilu näkyvät yhä useammin mopoiluvahingoissa2.10.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Viime kuukausina puhuttaneet mopomiitit näkyvät myös vakuutusyhtiö Ifin korvaamissa mopoiluvahingoissa. Vahinkoilmoituksissa toistuvat keuliminen, liian suuri tilannenopeus ja muu liikenteeseen kuulumaton riskinotto. Syksyn edetessä pimeys ja vaihtuvat säät lisäävät riskejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme