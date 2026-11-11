47 prosenttia työikäisistä suomalaisista arvioi joutuvansa muuttamaan jossain vaiheessa, jos talouden tulot tippuisivat alle puoleen nykyisestä esimerkiksi pitkän sairausloman vuoksi, paljastaa Ifin kyselytutkimus. 18 prosenttia arvioi, että muutto olisi edessä jo puolen vuoden sisällä. Pääkaupunkiseudulla muuttamaan arvioi joutuvansa jopa 57 prosenttia vastaajista. Myös lapsiperheissä osuus on keskimääräistä suurempi.

– Monen suomalaisen taloudessa ei ole tällä hetkellä paljon liikkumavaraa. Erityisesti lapsiperheissä asuminen muodostaa usein suuren ja vaikeasti joustavan menoerän. Jos tulot putoavat yllättäen ja pitkäksi aikaa, kyse ei enää välttämättä ole siitä, mistä arjen menoista voisi tinkiä, vaan edessä voi olla suurempia ratkaisuja, jopa muutto, kommentoi henkilövakuutusten tuotepäällikkö Heta Hägerth Ifistä.

Myös suurituloiset arvioivat voivansa joutua muuttamaan

Talouden haavoittuvuus ulottuu kyselytutkimuksen perusteella kaikkiin tuloluokkiin. Pienituloisimmista kotitalouksista 47 prosenttia ja suurituloisimmista 45 prosenttia arvioi joutuvansa muuttamaan, jos talouden tulot putoaisivat alle puoleen nykyisestä.

Asumismuodolla on selvä vaikutus siihen, kuinka nopeasti muutto voisi tulla vastaan: vuokralla asuvista joka neljäs arvioi joutuvansa muuttamaan jo puolen vuoden sisällä, omistusasunnossa asuvista puolestaan noin joka kymmenes.

– Hyvätkään tulot eivät välttämättä tarkoita, että talous kestäisi helposti pitkäaikaisen tulonmenetyksen. Menot on usein mitoitettu normaalin tulotason mukaan, eikä niitä välttämättä pystytä sopeuttamaan nopeasti, Hägerth toteaa.

Vain kolmanneksella vakuutus tai lainaturva taloudellisten riskien varalle

Ifin kyselytutkimuksen mukaan 34 prosentilla työikäisistä suomalaisista on joko itsellään tai kumppanillaan henkivakuutus, toimeentuloa turvaava vakuutus tai pankin lainaturva. Yleisin näistä on kuoleman varalta taloudellista turvaa antava henkivakuutus.

Yleisimmin vakuutuksia tai lainaturvaa on perheissä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Näistä perheistä 54 prosentilla on henkivakuutus ja 38 prosentilla toimeentuloa turvaava vakuutus, kuten vakavan sairauden turva tai päivärahaturva.

– Monelle voi olla yllätys, kuinka paljon tulotaso laskee pitkän sairauspoissaolon aikana. Ansioista riippuen se voi pudota jopa alle puoleen aiemmasta. Kelan sairauspäivärahan korvaustaso suhteessa aiempiin ansioihin pienenee tulojen kasvaessa. Siksi kannattaa selvittää etukäteen, mitä lakisääteinen sosiaaliturva omassa tilanteessa kattaisi ja millaista muuta taloudellista turvaa itsellä on, Hägerth sanoo.

If tarjoaa sairastumisen aiheuttaman tulojen alenemisen varalle päivärahaturvaa, pysyvän työkyvyttömyyden turvaa sekä vakavan sairauden turvaa.

Jos tulot putoavat, kuka tai mikä turvaa toimeentulon? Näin suomalaiset vastaavat

Jos kotitalouden tulot putoaisivat merkittävästi esimerkiksi pitkän sairauspoissaolon vuoksi, suomalaiset odottaisivat, että toimeentulon turvaisi ensisijaisesti:

Kela: 23 %

Omat säästöt tai sijoitukset: 21 %

Työttömyyskassa tai ammattiliitto: 19 %

Puoliso tai muut läheiset: 8 %

Oma vakuutus: 7 %

Työnantaja: 5 %

Lähde: Ifin kyselytutkimus



Ifin kyselytutkimukseen vastasi 1019 työikäistä suomalaista helmikuussa 2026. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä oli edustava otos 18–64-vuotiaista suomalaisista, jotka eivät ole eläkkeellä. Kokonaistuloksissa virhemarginaali on keskimäärin noin ± 3 prosenttiyksikköä (95 prosentin luottamustasolla). Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov.