Lapti rakentaa Loviisaan uuden palveluasumisyksikön mielenterveyskuntoutujille
18.11.2026 09:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote
Loviisassa käynnistyy marraskuussa uuden mielenterveyskuntoutujille suunnatun palveluasumisyksikön rakentaminen. Arkkitehdintielle rakennettava 38-paikkainen yksikkö valmistuu loppuvuodesta 2027.
Palveluasumisyksikköön tulee yhteensä 38 asukaspaikkaa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja yhteisölliseen asumiseen. Asuinhuoneiden lisäksi yksiköstä löytyy yhteisiä ruokailu- ja oleskelutiloja, valmistuskeittiö, saunaosasto sekä henkilökunnan tiloja.
Suunnittelussa on huomioitu BREAAM In-Use Very Good -sertifiointi ja EU-taksonomian mukaisuus, mikä näkyy esimerkiksi energiatehokkuutena, hyvänä sisäilman laatuna ja valoisina, hyvinvointia tukevina tiloina.
Noin 1 600 bruttoneliön laajuisen yksikön omistaa Northern Horizonin hallinnoima kiinteistörahasto, ja sen palveluntuottajaksi tulee valtakunnallinen, yksityinen hoivaoperaattori. Kohteen kehittäjä Rakennusliike Lapti vastaa myös asumisyksikön suunnittelusta ja rakentamisesta.
– Kohteen suunnittelussa on panostettu erityisesti arjen sujuvuuteen ja tilojen toiminnallisuuteen, mikä tukee yksikön päivittäistä toimintaa. On hienoa jatkaa Northern Horizonin kanssa antoisaa yhteistyötä ja päästä toteuttamaan Loviisaan laadukas palveluasumisen kohde, kertoo liiketoimintajohtaja Miika Lamberg Laptilta.
– Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Laptin kanssa. Pitkäjänteisenä omistajana arvostamme kohteen vastuullisuus- ja kestävyysratkaisuja, jotka tukevat kiinteistön laatua ja käytettävyyttä myös tulevaisuudessa, sanoo Northern Horizonin osakas ja sijoitusjohtaja Jannika Kankare.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jannika Kankare, sijoitusjohtaja, Northern Horizon Capital, 040 833 2321, Jannika.Kankare@nh-cap.com
Miika Lamberg, liiketoimintajohtaja, Rakennusliike Lapti, 050 436 1026, miika.lamberg@lapti.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapti lyhyesti
Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi
Vaikuttavaa jälkeä.
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