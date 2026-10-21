Palveluasumisyksikköön tulee yhteensä 38 asukaspaikkaa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja yhteisölliseen asumiseen. Asuinhuoneiden lisäksi yksiköstä löytyy yhteisiä ruokailu- ja oleskelutiloja, valmistuskeittiö, saunaosasto sekä henkilökunnan tiloja.

Suunnittelussa on huomioitu BREAAM In-Use Very Good -sertifiointi ja EU-taksonomian mukaisuus, mikä näkyy esimerkiksi energiatehokkuutena, hyvänä sisäilman laatuna ja valoisina, hyvinvointia tukevina tiloina.

Noin 1 600 bruttoneliön laajuisen yksikön omistaa Northern Horizonin hallinnoima kiinteistörahasto, ja sen palveluntuottajaksi tulee valtakunnallinen, yksityinen hoivaoperaattori. Kohteen kehittäjä Rakennusliike Lapti vastaa myös asumisyksikön suunnittelusta ja rakentamisesta.

– Kohteen suunnittelussa on panostettu erityisesti arjen sujuvuuteen ja tilojen toiminnallisuuteen, mikä tukee yksikön päivittäistä toimintaa. On hienoa jatkaa Northern Horizonin kanssa antoisaa yhteistyötä ja päästä toteuttamaan Loviisaan laadukas palveluasumisen kohde, kertoo liiketoimintajohtaja Miika Lamberg Laptilta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Laptin kanssa. Pitkäjänteisenä omistajana arvostamme kohteen vastuullisuus- ja kestävyysratkaisuja, jotka tukevat kiinteistön laatua ja käytettävyyttä myös tulevaisuudessa, sanoo Northern Horizonin osakas ja sijoitusjohtaja Jannika Kankare.