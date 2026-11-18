Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.11.2026 – vesihuolto uudistuu Länsisataman ratikkareitillä
18.11.2026 08:40:04 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 20.11.2026.
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa Länsisataman pikaraitiotien vesihuollon hankesuunnitelman hyväksymisestä ja Pitkäkosken laitosalueen päävesijohtojen saneerauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä. Lisäksi hallitus päättää valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2027 sovellettavien tonttien enimmäishintojen esittämisestä hyväksyttäväksi Valtion tukeman asuntorakentamisen keskukselle (Varke).
Hallitus saa tiedoksi HSY:n vuoden 2026 kolmannen kvartaaliraportin omistajaohjaukselle.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
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