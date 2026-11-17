Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.11.2026 16:08:21 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.11.2026
Jämsä, rakennuspalo keskisuuri.
Pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalolle Jämsän Halliin klo 15:36. Kohteessa asuinrakennuksen takasta tullut savua sisälle. Ei paloa. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon savusta. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa kävi kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja tarvittaessa päivystävältä palomestarilta numerosta 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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