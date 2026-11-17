Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 16.11.2026 07:20:10 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.-16.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävien yhteenveto 19:00-7:00 19:39:59, Vahingontorjunta, Pieni, Petäjävesi Pelastuslaitos sai ilmoituksen puusta, joka tukkisi Heikkilänperäntiellä toisen ajokaistan. Paikalta löydettiin puu, joka osittain ajokaistalla, pelastuslaitos raivasi puun pois. Tästä ei aiheutunut vaaraa eikä liikennehaittaa. 00:59:51 Rakennuspalo, Pieni, Jämsä Tynnyrisauna syttyi kesken lämmityksen palamaan. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ja estettyä palon leviämisen läheiseen rakennukseen. Tynnyrisauna tuhoutui palossa täysin. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 3 yksikköä. 06:34:13 Tulipalo, Muu, Pieni, Hankasalmi Pelastuslaitos sai ilmoituksen puusta, joka nojaa sähkölinjalle ja on tulessa. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen palavaa puuta ei havaittu. Sähköyhtiö varmistaa linjalle kaatuneen puun poiston. Pelastuslaitokselle ei tehtävää.