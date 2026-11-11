Hyvinvoiva lehmä, toimiva navetta ja onnistunut johtaminen – mistä syntyy tulevaisuuden menestyvä maitotila?
17.11.2026 17:38:29 EET | ProAgria | Tiedote
Meillä on ilo kutsua median edustajat maksutta kansainväliseen 4dBarn Dairy Welfare Seminar 2026 -tapahtumaan Ouluun 25.–27. marraskuuta.
MEDIAKUTSU 17.11.2026
Arctic Dairy Wellness Week
4dBarn Dairy Welfare Seminar 2026 | Oulu 25.–27.11.2026
Miten maitotilan johtaminen vaikuttaa lehmien hyvinvointiin? Voidaanko sorkkaongelmia ehkäistä paremmilla työprosesseilla ja päivittäisillä rutiineilla? Entä miten lehmien makuumukavuus ja navetan toimivuus näkyvät maitotuotoksessa ja tilan kannattavuudessa?
Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia 4dBarnin kansainvälisessä Dairy Welfare Seminar 2026 -tapahtumassa. https://4dbarn.com/fi/pages/4dbarn-dairy-welfare-seminar-2026
Järjestämme 25.11 päivän ohjelman yhteistyössä ProAgria Pohjois-Suomen Feeling good -hankkeen ja ProAgria Maitoalan Huippuseminaarin kanssa. https://www.proagria.fi/hankkeet/feeling-good ja https://www.proagria.fi/tapahtumat/maitoalan-huippuseminaari-2026
Seminaari kokoaa yhteen maitotilayrittäjiä, tutkijoita, eläinlääkäreitä, neuvojia ja muita alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Tavoitteena on yhdistää tutkimustieto, käytännön kokemukset ja toimivat ratkaisut, joiden avulla maitotiloista voidaan kehittää entistä parempia sekä lehmille että ihmisille.
Seminaarin keskeiset teemat:
Ihmisten ja työprosessien johtaminen: Miten hyvä johtaminen, selkeät vastuut ja toimivat rutiinit vaikuttavat eläinten hyvinvointiin ja maitotilan tuloksiin?
Sorkkaterveys ja ennaltaehkäisy: Miten navetan olosuhteet, lehmäliikenne ja päivittäinen havainnointi auttavat ehkäisemään ontumista ja sorkkaongelmia?
Lehmien makuumukavuus ja maitotuotos: Millaiset olosuhteet tukevat lehmien lepoa, terveyttä ja korkeaa tuotosta?
Toimiva navetta ja käytännön kokemukset: Mitä voimme oppia menestyviltä suomalaisilta ja kansainvälisiltä maitotiloilta?
Kansainvälistä asiantuntemusta ja suomalainen huippumaitotila
Yksi seminaarin asiantuntijoista on Dr. Laura Solano Wisconsinin yliopistosta Yhdysvalloista. Hänen erityisosaamistaan ovat sorkkaterveys, ontumisen ennaltaehkäisy sekä johtamisen, työprosessien ja päivittäisten rutiinien vaikutus lehmien hyvinvointiin.
Mukana on myös suomalainen huipputila Arvolan Karjapiha Oy Vaalasta. Tilan 307 lehmän karja tuotti keskimäärin 15.100 kiloa energiakorjattua maitoa lehmää kohden viimeisen 12 kk aikana (10 / 2026). Arvolan Karjapiha oli ProAgrian tuotosseurannan tuloksissa vuonna 2025 Suomen korkeatuottoisin yli 300 lehmän karja. Perjantaina järjestämme workshopin tilalla.
Seminaarissa kuullaan, miten korkea tuotostaso, lehmien hyvinvointi ja sujuva työ voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.
Median edustajat ovat tervetulleita!
4dBarn Dairy Welfare Seminar 2026
25.–27.11.2026
Tapahtumapaikka: Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu
Median edustajille tarjoamme maksuttoman osallistumisen seminaariin. Voit osallistua sinua kiinnostaviin ohjelmaosuuksiin ja tutustua kansainvälisten asiantuntijoiden sekä maitotilayrittäjien näkemyksiin.
Tarjoamme myös mahdollisuuden sopia haastatteluja seminaarin esiintyjien kanssa. Haastatteluajat sovitaan etukäteen ja järjestetään seminaariohjelman sallimissa puitteissa.
4dBarn Seminaarin ohjelma:
https://4dbarn.com/fi/pages/4dbarn-dairy-welfare-seminar-2026
Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt pe 20.11 mennessä: Kerro, mihin päiviin haluat osallistua? Virtuaaliosallistuminen onnistuu myös. Emme valitettavasti pysty tarjoamaan majoitusta.
Virpi Huotari
Toimitusjohtaja, 4dBarn Oy
virpi.huotari@4dbarn.com
0400 786 933
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten rakennamme tulevaisuuden menestyviä maitotiloja!
4dBarn Oy
Avainsanat
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
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