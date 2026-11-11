MEDIAKUTSU 17.11.2026

Arctic Dairy Wellness Week

4dBarn Dairy Welfare Seminar 2026 | Oulu 25.–27.11.2026

Miten maitotilan johtaminen vaikuttaa lehmien hyvinvointiin? Voidaanko sorkkaongelmia ehkäistä paremmilla työprosesseilla ja päivittäisillä rutiineilla? Entä miten lehmien makuumukavuus ja navetan toimivuus näkyvät maitotuotoksessa ja tilan kannattavuudessa?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia 4dBarnin kansainvälisessä Dairy Welfare Seminar 2026 -tapahtumassa. https://4dbarn.com/fi/pages/4dbarn-dairy-welfare-seminar-2026

Järjestämme 25.11 päivän ohjelman yhteistyössä ProAgria Pohjois-Suomen Feeling good -hankkeen ja ProAgria Maitoalan Huippuseminaarin kanssa. https://www.proagria.fi/hankkeet/feeling-good ja https://www.proagria.fi/tapahtumat/maitoalan-huippuseminaari-2026

Seminaari kokoaa yhteen maitotilayrittäjiä, tutkijoita, eläinlääkäreitä, neuvojia ja muita alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Tavoitteena on yhdistää tutkimustieto, käytännön kokemukset ja toimivat ratkaisut, joiden avulla maitotiloista voidaan kehittää entistä parempia sekä lehmille että ihmisille.

Seminaarin keskeiset teemat:

Ihmisten ja työprosessien johtaminen: Miten hyvä johtaminen, selkeät vastuut ja toimivat rutiinit vaikuttavat eläinten hyvinvointiin ja maitotilan tuloksiin?

Sorkkaterveys ja ennaltaehkäisy: Miten navetan olosuhteet, lehmäliikenne ja päivittäinen havainnointi auttavat ehkäisemään ontumista ja sorkkaongelmia?

Lehmien makuumukavuus ja maitotuotos: Millaiset olosuhteet tukevat lehmien lepoa, terveyttä ja korkeaa tuotosta?

Toimiva navetta ja käytännön kokemukset: Mitä voimme oppia menestyviltä suomalaisilta ja kansainvälisiltä maitotiloilta?

Kansainvälistä asiantuntemusta ja suomalainen huippumaitotila

Yksi seminaarin asiantuntijoista on Dr. Laura Solano Wisconsinin yliopistosta Yhdysvalloista. Hänen erityisosaamistaan ovat sorkkaterveys, ontumisen ennaltaehkäisy sekä johtamisen, työprosessien ja päivittäisten rutiinien vaikutus lehmien hyvinvointiin.

Mukana on myös suomalainen huipputila Arvolan Karjapiha Oy Vaalasta. Tilan 307 lehmän karja tuotti keskimäärin 15.100 kiloa energiakorjattua maitoa lehmää kohden viimeisen 12 kk aikana (10 / 2026). Arvolan Karjapiha oli ProAgrian tuotosseurannan tuloksissa vuonna 2025 Suomen korkeatuottoisin yli 300 lehmän karja. Perjantaina järjestämme workshopin tilalla.

Seminaarissa kuullaan, miten korkea tuotostaso, lehmien hyvinvointi ja sujuva työ voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.

Median edustajat ovat tervetulleita!

4dBarn Dairy Welfare Seminar 2026

25.–27.11.2026

Tapahtumapaikka: Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu

Median edustajille tarjoamme maksuttoman osallistumisen seminaariin. Voit osallistua sinua kiinnostaviin ohjelmaosuuksiin ja tutustua kansainvälisten asiantuntijoiden sekä maitotilayrittäjien näkemyksiin.

Tarjoamme myös mahdollisuuden sopia haastatteluja seminaarin esiintyjien kanssa. Haastatteluajat sovitaan etukäteen ja järjestetään seminaariohjelman sallimissa puitteissa.

4dBarn Seminaarin ohjelma:

https://4dbarn.com/fi/pages/4dbarn-dairy-welfare-seminar-2026

Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt pe 20.11 mennessä: Kerro, mihin päiviin haluat osallistua? Virtuaaliosallistuminen onnistuu myös. Emme valitettavasti pysty tarjoamaan majoitusta.

Virpi Huotari

Toimitusjohtaja, 4dBarn Oy

virpi.huotari@4dbarn.com

0400 786 933

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten rakennamme tulevaisuuden menestyviä maitotiloja!

4dBarn Oy

www.4dbarn.com