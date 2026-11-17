Keski-Suomen hyvinvointialue valittaa vuosien 2023–2024 rahoituspäätöksestä hallinto-oikeuteen
17.11.2026 18:53:34 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.11. tehdä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valtiovarainministeriön päätöksestä, jolla ministeriö hylkäsi Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen oikaisuvaatimuksen.
Hyvinvointialueelta on jäänyt saamatta kyseisiltä vuosilta yhteensä noin 52,6 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Rahoituksen vaje johtuu siitä, että vuosien 2019–2021 rekisteriaineistoista on puuttunut huomattava määrä vuosien 2023–2024 rahoituksen tarvetekijöihin vaikuttavia diagnoositietoja.
Valtiovarainministeriö on hylännyt oikaisuvaatimuksen muun muassa sillä perusteella, että tarkan rahoitusvaikutuksen selvittäminen edellyttää rekisteriaineiston täydentämistä ja tarvekerroinlaskennan toistamista eikä tietoja ole enää käytössä.
Hyvinvointialueen keskeinen perustelu on, ettei tietojen poiminta- tai säilytyskäytäntö voi estää laissa säädettyä rahoituksen korjaamista.
– Tehtävämme on pitää huolta siitä, että keskisuomalaisten palveluihin saadaan se rahoitus, joka niihin lain mukaan kuuluu. Rahoituksen vaje on merkittävä palvelujen järjestämisen kannalta. Rahoituksemme voidaan oikaista meillä tallessa olevien tietojen pohjalta. Siksi haemme asiaan hallinto-oikeuden ratkaisua, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.
Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt valitukset myös vuosien 2025 ja 2026 rahoituksesta ja ne ovat ratkaistavana hallinto-oikeudessa. Diagnoositietojen puutteista johtuva rahoituksen vaje on ollut Keski-Suomessa yhteensä noin 100 miljoona euroa vuosina 2023-2025.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo valittaa vuosien 2023–2024 rahoituspäätöksestä hallinto-oikeuteen
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-aikoo-valittaa-vuosien-2023-2024-rahoituspaatoksesta-hallinto
Päivi Hamarus TKKI-neuvottelukunnan jäseneksi
Aluehallitus päätti valita TKKI-neuvottelukuntaan johtava asiantuntija Päivi Hamaruksen Keski-Suomen elinvoimakeskusta edustavaksi jäseneksi. Samalla aluehallitus myönsi Pirkko Melvillelle eron TKKI-neuvottelukunnan jäsenyydestä.
TKKI-neuvottelukunta on tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatioiden yhteistyö- ja ohjausfoorumi. Neuvottelukunta edistää hyvinvointialueen toiminnan tavoitteellista kehittämistä, tietoon perustuvaa toimintaa sekä yhteistyötä ja kumppanuuksia tutkimuksen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa.
Lausuma korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Aluehallitus päätti antaa lausuman korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lausuma koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyä valituslupaa ja valitusta. Hallinto-oikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä kuntien vaatimukset, joiden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tulisi korvata vuonna 2023 sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuneet kustannukset.
Lausumassaan Keski-Suomen hyvinvointialue katsoo, etteivät valitusluvan myöntämisen edellytykset täyty. Hallinto-oikeuden päätös on lainmukainen, eikä hyvinvointialueella ole velvollisuutta korvata kuntien lakisääteiseen järjestämisvastuuseen kuuluvan tavanomaisen varhaiskasvatuksen kustannuksia.
Muut asiat
Aluehallitus päätti hyväksyä hankintasuunnitelman 2026 täydennyksen. Hankintasuunnitelmaan täydennetään lääkintätekniikan suorahankintasopimusten hankintakokonaisuudella. Hankinnan vuosikustannuksen arvioidaan olevan 500 000 euroa.
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi aluehallituksen puheenjohtajiston erottamista ja entisen hyvinvointialuejohtajan eroamisasian käsittelyn lopettamista koskevan hyvinvointialuealoitteen ja päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aluehallituksen puheenjohtajisto Jani Ylälehto, Lotta Ahola ja Riikka Rantanen jääväsivät itsensä asiakohdan käsittelystä.
Aluehallitus merkitsi hyvinvointialueen konsernivalvontaprosessin tarkastuksen tiedoksi.
Aluehallitus päätti todeta Jämsän sote-keskuksen urakkaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn rauenneeksi, koska oikaisuvaatimuksen kohteena oleva hankintapäätös on poistettu ja hankintamenettely keskeytetty.
Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koskee työkykypäällikön virkavalinnasta tehtyä valitusta.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026371). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 599 9545lasse.leppa@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.11.2026 18:51:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 14:30 Asuinrakennuksen hormissa oli nokipalo. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja omistaja kutsui nuohoojan paikalle. Jämsä, keskisuuri rakennuspalo klo 15:36 Tiedotettu erillisellä tiedotteella. Muurame, öljyvahinko klo 17:53 Työkoneesta valui noin 20-30l öljyä maahan. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois Äänekoski, öljyvahinko klo 17:53 Kuorma-autosta valui noin 20-30l öljyä maahan. Pelastusaitos siivosi öljyn pois.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.11.2026 16:08:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.11.2026 Jämsä, rakennuspalo keskisuuri. Pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalolle Jämsän Halliin klo 15:36. Kohteessa asuinrakennuksen takasta tullut savua sisälle. Ei paloa. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon savusta. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa kävi kaksi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja tarvittaessa päivystävältä palomestarilta numerosta 0500 542 112
Uusi digipolku auttaa polven ja lonkan nivelrikon itsehoidossa17.11.2026 14:48:31 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on ottanut käyttöön uuden digipolun, joka tarjoaa tietoa ja käytännön ohjeita polven ja lonkan nivelrikon itsehoitoon. Digipolun avulla asiakas voi saada tukea oireiden hallintaan, liikuntaan ja harjoitteluun sekä seurata oman tilanteensa edistymistä.
Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos17.11.2026 07:00:16 EET | Tiedote
Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta. Klo 06:32 liikennevälinepalo, pieni, Jyväskylä Pelastuslaitos sai ilmoituksen, että parkkipaikalla ollut auto savusi, mutta liekkejä ei näkynyt. Paikan päällä pelastuslaitoksen yksikkö totesi savun olevan höyryä, joka lähti kosteasta autosta vepaston ollessa päällä. Ei paloa.
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos16.11.2026 19:04:10 EET | Tiedote
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos. Tehtävät viimeisen 12 tunnin aikana. Keski-Suomen pelastuslaitos on suorittanut päivän aikana kolme tarkastustehtävää, joista yhden yhteydessä tuuletettiin asuntoa ruoanlaitosta aiheutuneen käryn johdosta. Klo 15.10 Säynätsalossa oli sähkökatko, jonka seurauksena henkilö jäi jumiin hissiin. Pelastuslaitoksen yksikkö on käynyt vapauttamassa henkilön hissistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme