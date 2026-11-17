Hyvinvointialueelta on jäänyt saamatta kyseisiltä vuosilta yhteensä noin 52,6 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Rahoituksen vaje johtuu siitä, että vuosien 2019–2021 rekisteriaineistoista on puuttunut huomattava määrä vuosien 2023–2024 rahoituksen tarvetekijöihin vaikuttavia diagnoositietoja.

Valtiovarainministeriö on hylännyt oikaisuvaatimuksen muun muassa sillä perusteella, että tarkan rahoitusvaikutuksen selvittäminen edellyttää rekisteriaineiston täydentämistä ja tarvekerroinlaskennan toistamista eikä tietoja ole enää käytössä.

Hyvinvointialueen keskeinen perustelu on, ettei tietojen poiminta- tai säilytyskäytäntö voi estää laissa säädettyä rahoituksen korjaamista.

– Tehtävämme on pitää huolta siitä, että keskisuomalaisten palveluihin saadaan se rahoitus, joka niihin lain mukaan kuuluu. Rahoituksen vaje on merkittävä palvelujen järjestämisen kannalta. Rahoituksemme voidaan oikaista meillä tallessa olevien tietojen pohjalta. Siksi haemme asiaan hallinto-oikeuden ratkaisua, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt valitukset myös vuosien 2025 ja 2026 rahoituksesta ja ne ovat ratkaistavana hallinto-oikeudessa. Diagnoositietojen puutteista johtuva rahoituksen vaje on ollut Keski-Suomessa yhteensä noin 100 miljoona euroa vuosina 2023-2025.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo valittaa vuosien 2023–2024 rahoituspäätöksestä hallinto-oikeuteen

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-aikoo-valittaa-vuosien-2023-2024-rahoituspaatoksesta-hallinto





Päivi Hamarus TKKI-neuvottelukunnan jäseneksi

Aluehallitus päätti valita TKKI-neuvottelukuntaan johtava asiantuntija Päivi Hamaruksen Keski-Suomen elinvoimakeskusta edustavaksi jäseneksi. Samalla aluehallitus myönsi Pirkko Melvillelle eron TKKI-neuvottelukunnan jäsenyydestä.

TKKI-neuvottelukunta on tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatioiden yhteistyö- ja ohjausfoorumi. Neuvottelukunta edistää hyvinvointialueen toiminnan tavoitteellista kehittämistä, tietoon perustuvaa toimintaa sekä yhteistyötä ja kumppanuuksia tutkimuksen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa.

Lausuma korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Aluehallitus päätti antaa lausuman korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lausuma koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyä valituslupaa ja valitusta. Hallinto-oikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä kuntien vaatimukset, joiden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tulisi korvata vuonna 2023 sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuneet kustannukset.

Lausumassaan Keski-Suomen hyvinvointialue katsoo, etteivät valitusluvan myöntämisen edellytykset täyty. Hallinto-oikeuden päätös on lainmukainen, eikä hyvinvointialueella ole velvollisuutta korvata kuntien lakisääteiseen järjestämisvastuuseen kuuluvan tavanomaisen varhaiskasvatuksen kustannuksia.

Muut asiat

Aluehallitus päätti hyväksyä hankintasuunnitelman 2026 täydennyksen. Hankintasuunnitelmaan täydennetään lääkintätekniikan suorahankintasopimusten hankintakokonaisuudella. Hankinnan vuosikustannuksen arvioidaan olevan 500 000 euroa.

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi aluehallituksen puheenjohtajiston erottamista ja entisen hyvinvointialuejohtajan eroamisasian käsittelyn lopettamista koskevan hyvinvointialuealoitteen ja päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Aluehallituksen puheenjohtajisto Jani Ylälehto, Lotta Ahola ja Riikka Rantanen jääväsivät itsensä asiakohdan käsittelystä.

Aluehallitus merkitsi hyvinvointialueen konsernivalvontaprosessin tarkastuksen tiedoksi.

Aluehallitus päätti todeta Jämsän sote-keskuksen urakkaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn rauenneeksi, koska oikaisuvaatimuksen kohteena oleva hankintapäätös on poistettu ja hankintamenettely keskeytetty.

Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koskee työkykypäällikön virkavalinnasta tehtyä valitusta.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026371). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.