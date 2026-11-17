Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.11.2026 18:51:21 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä
Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 14:30
Asuinrakennuksen hormissa oli nokipalo. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja omistaja kutsui nuohoojan paikalle.
Jämsä, keskisuuri rakennuspalo klo 15:36
Tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Muurame, öljyvahinko klo 17:53
Työkoneesta valui noin 20-30l öljyä maahan. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois
Äänekoski, öljyvahinko klo 17:53
Kuorma-autosta valui noin 20-30l öljyä maahan. Pelastusaitos siivosi öljyn pois.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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