Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
18.11.2026 06:50:29 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä
Jämsä, automaattinen palohälytys klo 20:32
Ei paloa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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