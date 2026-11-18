Uusi digipolku auttaa polven ja lonkan nivelrikon itsehoidossa 17.11.2026 14:48:31 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on ottanut käyttöön uuden digipolun, joka tarjoaa tietoa ja käytännön ohjeita polven ja lonkan nivelrikon itsehoitoon. Digipolun avulla asiakas voi saada tukea oireiden hallintaan, liikuntaan ja harjoitteluun sekä seurata oman tilanteensa edistymistä.