VAKE avaa uuden lastensuojeluyksikön Kivistöön
18.11.2026 09:30:00 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) avaa 1.3.2027 uuden lastensuojelun yksikön Kivistöön, osoitteeseen Paasitie 9, 01700 Vantaa.
Uusi yksikkö korvaa nykyisen kuntouttavan sijaishuollon yksikkö Vuorikummun, joka ei enää kaikilta osin vastaa palvelun tarpeita. Yksikkö avataan 1.3.2027, jolloin nykyiset Vuorikummun yksikön asiakkaat siirtyvät uuteen yksikköön. Uusissa Paasitien tiloissa on mahdollista tarjota seitsemän perustason sijaishuollon asiakaspaikkaa Vuorikummusta muuttaville lapsille ja seitsemän uutta erityistason laitoshoidon paikkaa.
Perustamalla uuden yksikön VAKE pystyy tarjoamaan nykyisille Vuorikummun asiakkaille entistä parempaa palvelua siihen sopivammissa tiloissa. Lisäksi uudet erityistason laitoshoidon paikat lisäävät VAKEn omaa kapasiteettia ja vähentävät ostopalveluna ostetun lastensuojelun laitoshoidon tarvetta. Lasten saaman palvelun parantumisen lisäksi uuden yksikön perustamisen arvioidaan tuovan yhteensä noin 370 000 euron vuosittaiset kustannussäästöt pääosin ostopalvelujen vähentämisen seurauksena. ”Olen iloinen, että löysimme uudet, sopivat tilat Paasitieltä. Uusi yksikkömme lisää omaa palvelutuotantoamme Vantaan ja Keravan alueella, lähellä yksikön lasten tuttua asuinympäristöä ja läheisiä” kertoo VAKEn perheiden erityispalvelujen palvelualuejohtaja Saana Pukkio.
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Yhteyshenkilöt
Saana PukkioServiceområdeschef för specialtjänster för familjerPuh:0503121844saana.pukkio@vakehyva.fi
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
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