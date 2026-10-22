Terveydenhuollossa kertyy joka minuutti suuri määrä dataa, josta kansainvälisten tutkimusten mukaan jää hyödyntämättä arviolta 97 %. Samaan aikaan sairaudet, joita voitaisiin oikealla ja oikeanaikaisella hoidolla ehkäistä tai hoitaa, aiheuttavat turhaan inhimillistä kärsimystä ja kasvattavat terveydenhuollon kustannuksia. Terveydenhuolto on perinteisesti keskittynyt hoitamaan ihmisiä vasta sairauden puhjettua tai pahennuttua, vaikka sairauden tai huonon hoitotasapainon merkit ovat usein luettavissa potilastietojen laboratorioarvoista, lääkelistoista ja muista kirjauksista, jos niihin ehdittäisiin perehtyä.

Paine terveydenhuoltoa kohtaan kasvaa vuosi vuodelta. Laskelmien mukaan vuonna 2035 joka neljäs eurooppalainen on yli 65-vuotias, ja yli 90-vuotiaiden määrä jopa kolminkertaistuu tällä vuosikymmenellä. Tulevaisuudessa tulee olemaan myös valtava pula terveydenhuoltoalan ammattilaisista, sillä jo nyt Euroopasta arvioidaan puuttuvan yli miljoona hoitajaa ja lääkäriä.

Ennakoiva terveydenhuolto on avainratkaisu terveydenhuollon paineistettuun tilanteeseen, mutta sen hyödyntämisen esteenä Suomessa on ollut lupien saanti, vaikka teknologiaa on kehitetty jo vuosia. Kesäkuussa tilanteeseen tuli parannus, kun lakimuutosten ansiosta teknologiaa voidaan hyödyntää ennakoivassa terveydenhuollossa, jollei potilas sitä erikseen kiellä.

Sairauksien riskitekijöitä voidaan seuloa myös tekstikirjauksista

Mehiläinen Aino on yksi ensimmäisistä generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvista ennakoivan terveydenhuollon laitteista. Kyseessä on lääkinnällinen laite, jolla voidaan tukea terveydenhuollon ammattilaisia sairauksien ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa sekä niiden kiireettömässä seurannassa. Laite etsii suurista määristä potilaskertomuksia sairastumisen tai sairauden pahenemisen riskissä olevat henkilöt ja nostaa heidät hoitotiimin työlistalle. Hakuehtona voi olla esimerkiksi tietyn sairauden riskitekijät, kuten laboratorioarvot tai verenpaine, ja potilaan täyttäessä hakuehdot ammattilainen ottaa häneen yhteyttä. Ammattilainen päättää aina lopullisesta hoidosta, ja laitteella etsitään vain potilaita, jotka voisivat hyötyä ennaltaehkäisevästä hoidosta.

Mehiläinen Aino on jatkoa Mehiläisen aiemmalle, yksinkertaisemmalle, lääkinnälliselle laitteelle, joka ei vielä hyödyntänyt tekoälyä, mutta on jo osoittanut hyötynsä:

– Pilotoimme aiempaa laiteversiota Harjun terveydessä Päijät-Hämeessä ja saimme erinomaisia tuloksia. Laite tunnisti 594 potilasta, joilla on riski sairastua krooniseen munuaistautiin. Heistä olemme olleet yhteydessä 64 prosenttiin ja näistä potilaista lähes kaksi kolmesta sai uuden diagnoosin. Tautia ei välttämättä olisi tunnistettu ilman pilottia, sillä krooninen munuaistauti on haastava tunnistaa sen ollessa usein täysin oireeton, Mehiläisen Director, Data Science & AI, Antti Niskanen toteaa.

Ennakoivasta terveydenhuollosta on hyötyä myös jo todettujen sairauksien kohdalla. Esimerkiksi tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden kohdalla on tunnistettu, että vain noin 10 prosentilla potilaista on verenpainetiedot merkitty rakenteisesti, eli ennalta määriteltyyn kohtaan potilastiedoissa. Verenpainetta kuitenkin mitataan säännöllisesti vastaanotolla, sillä korkea verenpaine on merkittävä riskitekijä diabetespotilaalle. Mehiläinen Aino pystyy tunnistamaan tiedot myös vapaamuotoisesti kirjatuista potilastiedoista:

– Kun ennakoivaa terveydenhuoltoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää koko kansan tasolla, voidaan esimerkiksi tiettyjen kansansairauksien puhkeamista vähentää dramaattisesti. Työterveydessä puolestaan voidaan välttää pitkittyneitä poissaoloja, kun sairauksiin tai esimerkiksi työuupumisen merkkeihin pystytään puuttumaan varhain, Niskanen jatkaa.

Sertifioinnit mahdollistavat Mehiläinen Ainon laajan käytön hyvinvointialueilla

Mehiläinen Aino sai lokakuun lopussa MDR-luokan IIa -sertifioinnin ja CE-merkinnän (CE 0537), jonka ansiosta se täyttää lääkinnällisen laitteen tiukat standardit ja sitä voidaan käyttää entistä monipuolisemmin ennakoivassa terveydenhuollossa myös hyvinvointialueilla. Laite on yhtiön omien asiantuntijoiden kehittämä. Mehiläinen Ainon saaman sertifioinnin lisäksi Mehiläinen sai syyskuussa ISO 13485:2016 -sertifikaatin, joka osoittaa, että yhtiön lääkinnällisiä laitteita koskeva laadunhallintajärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin vaatimukset.

*Valtava-hanke – Diabetesrekisterin pääraportti, Työpaperi 11/2022 https://www.julkari.fi/server/api/core/bitstreams/a673f5b0-f584-43b5-932d-039df0ecde44/content

Lisätietoja:

Director, Data Science & AI, Antti Niskanen