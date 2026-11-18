Vanhanajan joulutunnelmaa ja lahjaideoita museoissa

Helsingin kaupunginmuseo avaa joulukauden koko perheen Pikkuisten joululla sunnuntaina 22.11. Perheen pienimmät pääsevät lorujen ja laulujen mukana talviseen tunnelmaan ja isommat lapset saavat askarrella ja ihmetellä taikurin temppuja. Museon mummolassa valmistellaan vanhanajan joulua ja Lasten kaupungissa voi kokeilla omatoimista tehtävärataa. Tapahtumassa pääset tapaamaan paitsi joulupukin myös opaskoira Rudin.

Perinteiset kaupunginmuseon joulumyyjäiset virittävät joulutunnelmaan la–su 28.–29.11. Museon myyntipöydät täyttyvät käsitöistä, herkuista ja muista jouluisista tuotteista, kun paikalliset käsityöläiset, pientuottajat ja pääkaupunkiseudun museot kokoontuvat saman katon alle. Museokaupasta löydät lisää persoonallisia lahjaideoita, ja perheen pienimmät pääsevät tapaamaan joulupukkia molempina päivinä.

Ruiskumestarin talossa pääsee kurkistamaan siihen, miltä helsinkiläinen joulu näytti ja tuntui 150 vuotta sitten. Kruununhaassa sijaitsevan, Helsingin vanhimman puutalon joulukausi alkaa 25.11. ja jatkuu 3.1.2027 asti. Ohjelmassa on muun muassa Topeliuksen joulusatuja, perinteisten kuusenkaramellien askartelua sekä 13.12. järjestettävä joulutapahtuma, jossa museon piha täyttyy vanhanajan joulumusiikista.

Sekä kaupunginmuseossa että Hakasalmen huvilassa nautitaan joulukuussa elävästä musiikista. Luvassa on yhteislaulua, kuoromusiikkia ja opiskelijoiden joulukonsertteja. Kaupunginmuseon konsertteihin on vapaa pääsy. Hakasalmen huvilan konsertit sisältyvät huvilan pääsymaksun hintaan (17 / 11 €). Museokortilla ja alle 18-vuotiaille sisäänpääsy on vapaa.

Museoiden aukioloajat ja tapahtumien tarkemmat tiedot löydät nettisivuilta: helsinginkaupunginmuseo.fi.

Musiikkia ja koko perheen juhlaa kulttuurikeskuksissa

Malmitalon juhlakauden avaavat joulumyyjäiset ja joulun perhepäivä lauantaina 5.12. Luvassa on maksuttomia työpajoja, elokuvia, joulupukin vierailu ja Mutaveijareiden Joulutouhotus-konsertteja. Perhepäivään on vapaa pääsy, konserttiliput maksavat 8 €. Joulun musiikkitarjontaa jatkavat Ina Forsmanin Motown Christmas 17.12. (liput 30 / 35 €) ja Paul Eliaksen Joulu takaisin 18.12. (29,90 / 24,80 €). Staffansbyn koulun Lucia-kulkue valaisee Malmitalon perjantaina 11.12.

Annantalolla Lastenkirjafestarin joulumyyjäiset kokoavat kuvakirjojen tekijät ja kustantajat yhteen pe–la 4.–5.12. Myynnissä on kirjoja, kortteja ja koristeita, ja 5.12. lauletaan lisäksi joululauluja ja askarrellaan kuusenkoristeita Mari Kätkän ja Sari Airolan johdolla. Lauantaina 19.12. on puolestaan vuorossa koko perheen nukketeatteriesitys Hämärinkäinen, liput 6 €.

Vuotalon maksuttomassa joulujuhlassa perjantaina 11.12. nautitaan musiikista, sirkuksesta, työpajoista ja glögitarjoilusta. Lapsille tuovat iloa Mikko Mallikkaan jouluteemainen esitys ruotsiksi 2.12. ja suomeksi 3.12. (liput 15 / 3 / 0 €) sekä Henna ja Supersankarit -yhtyeen Tonttuparaati 19.12. (6 €). Konserttitarjonnassa kuullaan DizzyQueensiä ja Grani Swing Sextetiä 17.12. (liput 24 / 18 €) sekä Maria Ylipäätä ja Marko Hilpoa 18.12. (20 / 15 €).

Kanneltalolla soi joulumusiikki big band -sovituksina, kun HOS Big Band tuo konserttisaliin Swingin’ Christmas -konsertin 10.12. Liput 20 / 15 / 10 €. Sunnuntaina 13.12. joulun yhteislaulut raikaavat kahdessa maksuttomassa tilaisuudessa.

Maunula-talossa vietetään koko perheen maksutonta joulukarnevaalia lauantaina 12.12. Päivän aikana askarrellaan joulukransseja, lauletaan joululauluja ja nautitaan Nukketeatteri Sampon Joulu tulla jollottaa -esityksestä.

Kaikkiin Helsingin kulttuurikeskusten joulunajan tapahtumiin voi tutustua osoitteessa tapahtumat.hel.fi tai kulttuurikeskusten omilla verkkosivuilla. Tapahtumien liput ovat myynnissä sivustolla lippu.fi.

Joulufiilis löytyy kirjastosta

Tonttupolkuja, joululauluja, askartelua ja joulusatuja. Helsingin kirjastoissa jouluun virittäydytään yhdessä tekemisen ja elämysten kautta.

Jouluisia kortteja ja koristeita askarrellaan mm. Itäkeskuksen, Jakomäen, Paloheinän, Tapanilan ja Töölön kirjastoissa. Keskiviikkona 9.12. Pohjois-Haagan kirjaston tonttupolulla pääsee hipsimään tontun jalanjäljissä ja tapaamaan joulupukin. Tonttupolun jälkeen nähdään Nukketeatteri Taiga-Maton Saunatonttu-esitys.

Musiikkia on tarjolla monessa muodossa. Vallilan ja Tapanilan kirjastoissa lapset pääsevät mukaan Jamkidsin jouluisiin musiikkihetkiin. Itäkeskuksessa lauletaan yhdessä Sydänten joulu -teemalla, Töölössä kuullaan jouluisia kuorolauluja ja Arabianrannassa Opera Tellus kutsuu seniorit joulun yhteislauluun.

Jouluisia tarinoita kuullaan mm. Etelä-Haagan ja Töölön satutuokioissa, ja Jakomäen kirjastossa esitetään 9.12. lasten joulunäytelmä Joulupukki, Poromir ja Ämpäripää.

Itäkeskuksen kirjastossa tietokirjailija Leo Stranius pohtii keskiviikkona 2.12. 1,5 astetta parempi joulu -tilaisuudessa sitä, miten päästöjen ja kulutuksen vähentäminen voi auttaa tekemään viisaampia valintoja ja voimaan paremmin.

Tarkat tiedot kirjastojen joulutapahtumista löytyvät osoitteesta helmet.fi/tapahtumat.