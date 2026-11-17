Digi- ja väestötietovirasto ja Posti allekirjoittivat sopimuksen viranomaispostin näyttämisestä OmaPostissa
18.11.2026 11:54:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Digi- ja väestötietovirasto ja Posti Oyj ovat allekirjoittaneet 17.11.2026 OmaPostin mukaantuloa koskevan sopimuksen. Tarkoituksena on, että Suomi.fi-viesteissä olevaa viranomaispostia voi tulevaisuudessa lukea myös OmaPostin kautta.
Toiminnan käynnistyminen edellytyksenä on, että OmaPosti täyttää mukaan liittymiselle asetetut vaatimukset, jotka koskevat muun muassa tietoturvaa, tietosuojaa, toimintavarmuutta ja viranomaisviestien esittämistä käyttäjälle. Digi- ja väestötietovirasto hyväksyy digipostipalvelut ennen niiden liittämistä kokonaisuuteen.
Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa myös muiden vaatimukset täyttävien digipostipalvelujen mukaan tulon kokonaisuuteen, jos tällaisia palveluja tulee Suomessa tarjolle.
- Sopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä askel uuden toimintamallin toteuttamisessa. Yksi sähköisen viranomaisviestinnän uudistuksen tavoitteista on, että käyttäjällä on tulevaisuudessa halutessaan mahdollisuus lukea Suomi.fi-viesteissä olevia viranomaisviestejä myös käyttämässään yksityisessä digipostipalvelussa. Samalla Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on varmistaa, että kokonaisuus toteutetaan turvallisesti ja samoilla periaatteilla kaikille mukaan tuleville digipostipalveluille, sanoo ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta.
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Yhteyshenkilöt
Timo SalovaaraYlijohtaja, Palvelut-osastoDigi- ja väestötietovirasto | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata | Digital and Population Data Services AgencyPuh:0295 535 303timo.salovaara@dvv.fi
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Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
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