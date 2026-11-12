Tulokset selviävät Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian teettämästä kansalaiskyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä hyvinvointipalveluista ja sosiaalialasta.

– On huolestuttavaa, että näin moni suomalainen epäilee saavansa apua ajoissa. Tämä on vakava viesti päättäjille. Leikkausten tie sosiaalipalveluissa on kuljettu loppuun. Kurssia on muutettava, jotta luottamus ei enää rapaudu vaan saadaan nousuun, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Suomalaiset vahvistaisivat aikuissosiaalityötä ja ikääntyneiden palveluja

Kansalaiskyselyssä selvitettiin myös, mihin ennaltaehkäiseviin sosiaalipalveluihin seuraavan hallituksen pitäisi panostaa.

Vaihtoehdoista eniten kannatusta sai aikuissosiaalityö ja taloudellisten vaikeuksien varhainen tuki, jonka valitsi 48 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä moni, 47 prosenttia, valitsi ikääntyneiden sosiaalityön. Kolmanneksi nousi 38 prosentilla koulukuraattorien ja koulujen matalan kynnyksen tuki.

– Tuloksia saattavat osin selittää sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset ja vaikea työttömyystilanne. Myös vanhustenhoidon tilanteesta on puhuttu julkisuudessa jo pitkään, Karsio pohtii.

Talentia vaatii seuraavalta hallitukselta panostuksia varhaiseen tukeen

Talentia käynnisti kansalaiskyselyn julkaisun yhteydessä kampanjansa vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Vaaleihin lähdetään viestillä: Kun sijoitamme sosiaalipalveluihin ja varhaiskasvatukseen, ihminen voittaa, yhteiskunta voittaa – jokainen voittaa.

Talentia tavoittelee, että seuraava hallitus turvaa ennaltaehkäiseville sosiaalipalveluille pysyvän rahoituksen ja vahvistaa lasten ja perheiden varhaista tukea. Talentia esittää myös pysyvää tutkimus- ja kehittämisrakennetta sosiaalihuoltoon sekä selkeää tehtäväkuvaa ja kiintiötä varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotien henkilöstörakenteessa.

– Seuraavan hallituksen on tehtävä valinta: jatketaanko sosiaalipalvelujen heikentämistä vai huolehditaanko siitä, että ihmiset saavat apua ajoissa? Me vaadimme, että sosiaalipalvelut ja varhaiskasvatus nähdään leikkauskohteiden sijaan investointina, jossa jokainen voittaa, Karsio sanoo.

Kansalaiskyselyn toteutti Talentian toimeksiannosta Aula Research 24.9.–25.10.2026, ja siihen vastasi 1 058 Suomessa asuvaa 18–85-vuotiasta henkilöä.

Lue lisää Talentian eduskuntavaalitavoitteista >> talentia.fi/eduskuntavaalit