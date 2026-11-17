Kanta-Hämeessä on käynnistynyt kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuutta vieraskielisille asiakkaille. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Oma Häme kehittävät yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja, jotka helpottavat palvelujen löytämistä, ymmärtämistä ja käyttöä. Samalla vahvistetaan vieraskielisten asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen.

Kanta-Hämeessä asui vuonna 2025 lähes 11 700 vieraskielistä asukasta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiointi voi olla vieraskielisille asiakkaille haastavaa esimerkiksi silloin, kun oikean palvelun löytäminen, ajanvarausohjeiden ymmärtäminen tai palautteen antaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Myös palvelujen viestinnässä ja asiakkaiden osallistumismahdollisuuksissa on kehittämistarpeita.

Syyskuussa käynnistyneen Yhdessä saavutettavaksi – vieraskielisten osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -hankkeen lähtökohtana on, että palveluja kehitetään yhdessä niitä käyttävien ihmisten kanssa.

– Sosiaali- ja terveyspalvelumme eivät ole vielä kaikille yhtä helposti saavutettavia. Vieraskielisen asiakkaan voi olla vaikea löytää oikea palvelu ja tietää, miten hänen pitäisi toimia. Palvelujärjestelmän tuntemista ei kuitenkaan voi jättää asiakkaan vastuulle. Meidän tehtävämme on tehdä asioinnista mahdollisimman selkeää ja sujuvaa. Siksi tarvitsemme asiakkaiden omia kokemuksia siitä, mikä toimii ja missä meillä on vielä parannettavaa, sanoo erityisasiantuntija Milla Elo Oma Hämeen strategia- ja integraatiotoimialalta.

Asiakkaiden kokemukset kehittämistyön pohjaksi

Kanta-Hämeessä kootaan vieraskielisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjistä kehittäjäryhmä ja järjestetään työpajoja, joissa asiakkaat voivat kertoa kokemuksistaan, arvioida nykyisiä palveluja ja osallistua uusien ratkaisujen suunnitteluun.

Hanke on vasta käynnistynyt, ja ensimmäisiä kehittämistilaisuuksia valmistellaan parhaillaan. HAMK kartoittaa muun muassa kuntien ja järjestöjen maahanmuuttajille suunnattua ryhmätoimintaa, jonka yhteydessä voitaisiin järjestää työpajoja. Lisäksi suunnitteilla on avoimia tilaisuuksia, ja kehittämiseen halutaan mukaan myös HAMKin vieraskielisiä opiskelijoita.

– Palveluja on vaikea kehittää aidosti saavutettaviksi ilman niiden ihmisten kokemuksia, jotka palveluja käyttävät. Siksi haluamme kuulla vieraskielisiä asiakkaita mahdollisimman monenlaisissa tilanteissa ja viedä heidän kokemustietonsa osaksi palvelujen konkreettista kehittämistä. Tässä kehittäjäryhmät ja työpajatyöskentely tulevat olemaan erittäin merkittävässä roolissa, kertoo projektipäällikkö Tiina Lehto-Lundén Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Kehittäjäryhmän kokemusten pohjalta suunnitellaan myös toimintamallia vieraskielisten asiakkaiden asiakasraadille. Tavoitteena on luoda pysyvämpiä mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen.

Tavoitteena selkeämmät palvelut ja sujuvampi asiointi

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan monikielisiä ja saavutettavia palvelu- ja viestintäratkaisuja. Näitä voivat olla esimerkiksi monikieliset palautekanavat, digitaalisten palvelujen kielivalinnat sekä selkeät ja monikieliset oppaat, ohjeet ja videot.

Samalla vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamista kieli- ja kulttuuritietoisessa asiakastyössä sekä eri taustoista tulevien asiakkaiden kohtaamisessa.

Tavoitteena on, että hankkeessa syntyvät toimintamallit, materiaalit ja hyvät käytännöt jäävät osaksi Oma Hämeen palvelujen arkea myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Yhdessä saavutettavaksi – vieraskielisten osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanketta toteutetaan Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla 1.9.2026–31.1.2029. Toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+).

Lisätietoa hankkeesta HAMKin verkkosivuilla

Lisätietoja medialle:

Milla Elo, erityisasiantuntija

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

p. 040 182 4182

milla.elo@omahame.fi

Tiina Lehto-Lundén, Principal Research Scientist

Hämeen ammattikorkeakoulu

p. 050 595 8189

tiina.lehto-lunden@hamk.fi