Kunnallisveroprosentti nousee 365 000 suomalaisella: Datakeskus- ja vihreän siirtymän hankkeet hyödyttävät vielä harvoja kuntia
18.11.2026 10:00:00 EET | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kunnat ovat päättäneet tulo- ja kiinteistöveroprosenteistaan vuodelle 2027. Koko Suomessa tuloveroprosenttia nostaa 29 kuntaa ja laskee 11 kuntaa. Tuloveroprosenttiaan korottavissa kunnissa asuu 365 053 suomalaista. Tuloveroprosentti säilyy ennallaan 268 kunnassa.
Kunnat ovat päättäneet tulo- ja kiinteistöveroprosenteistaan vuodelle 2027. Koko Suomessa tuloveroprosenttia nostaa 29 kuntaa ja laskee 11 kuntaa. Tuloveroprosenttiaan korottavissa kunnissa asuu 365 053 suomalaista. Tuloveroprosentti säilyy ennallaan 268 kunnassa.
Veronkorotuksia tekevien kuntien määrä jää tänä vuonna pienemmäksi kuin Kuntaliiton syksyn Talousbarometri ennakoi.
– Tämä kertoo siitä, että kunnat ovat etsineet ratkaisuja talouden tasapainottamiseen muualta kuin veronkorotuksista, jotka ovat yleensä aina viimesijainen keino rahoituksen riittävyyden varmistamiseen, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.
-Lisäksi esimerkiksi datakeskushankkeet sekä tuuli- ja aurinkovoimalat ovat jo tuoneet tai tuovat tulevina vuosina liikkumavaraa yksittäisille kunnille. Kuntien verotulopohjan monipuolisuudesta on välttämätöntä huolehtia jatkossakin.
Reina ehdottaa datakeskuksille uutta kiinteistöveroluokkaa, joka voisi tulevaisuudessa vahvistaa kuntien veropohjaa entisestään ja palvella samalla muitakin yhteiskunnallisia tavoitteita.
-Koulutus- ja sivistyspalvelut ovat kuntien tärkeimpiä tehtäviä myös kuntatalouden näkökulmasta. Kun lasten määrä vähenee, henkilöstön tarve varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pienenee, muistuttaa Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen.
-Kymmenet kunnat ovat käynnistäneet vuoden 2026 aikana yhteistoimintamenettelyjä ja hyödyntävät esimerkiksi eläköitymistä sopeuttaakseen menojaan. Tämä on vähentänyt osaltaan veronkorotuspainetta.
Korottajissa poikkeuksellisen vähän suuria kaupunkeja
Tuloveronkorotukset kohdistuvat vuonna 2027 pääasiassa pieniin ja keskisuuriin kuntiin ja kaupunkeihin. Tuloveroaan korottavien kuntien joukossa on poikkeuksellisen vähän suuria kaupunkeja.
Asukasluvultaan suurin korottajakunta on Kouvola (+0,2 %-yks.). Seuraavaksi suurimmat korottajat ovat Kerava (+0,2 %-yks.), Kaarina (+0,2 %-yks.) ja Riihimäki (+0,4 %-yks.).
Manner-Suomen verotuloilla painotettu keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,02 prosenttiyksikköä, yltäen 7,59 prosenttiin vuonna 2027.
Vuonna 2027 suurin korotus, 1,2 prosenttiyksikköä, tehdään Koski Tl:ssä. Koko maassa tyypillisin korotus, 0,3 prosenttiyksikköä, tehdään kahdeksassa kunnassa. Kunnallisveroprosenttiaan korottavien kuntien joukossa on kuntia, jotka ovat korottaneet tuloverotustaan useampaan kertaan sote-uudistuksen voimaantulon vuoden 2023 jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi Imatra, Laihia, Eura, Lumijoki ja Kerava.
Korkein kunnallisvero Pomarkussa, matalin Kauniaisissa
Manner-Suomen korkein kunnan tuloveroprosentti on edelleen Pomarkussa (10,9 %). Matalin kunnan tuloveroprosentti on Kauniaisissa (4,7 %). Korkeimman ja matalimman tuloveroprosentin ero on 6,2 prosenttiyksikköä.
Määrällisesti tuloveron korotuksia kohdistuu vuonna 2027 eniten Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan (molemmissa neljä korotusta). Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla tehdään vain yksi korotus. Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa yksikään kunta ei nosta tuloveroaan ensi vuonna.
Määrällisesti eniten tuloveroprosentin laskupäätöksiä tehdään vuonna 2027 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lapissa Sodankylän päätös laskea ensi vuonna kunnallisveroprosenttiaan on maakunnan ainoa veromuutos.
Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio huomauttaa, taloudellinen tiukkuus tulee jatkumaan kunnissa ja kaupungeissa myös tulevina vuosina. Kunnallinen palkkasopimus, inflaatio ja korkealla pysyvä työttömyys nostavat kuntien kustannuksia ensi vuonna poikkeuksellisen tuntuvasti.
– Näkymä tulevien vuosien kuntapolitiikan suunnasta on tällä hetkellä vaalien vuoksi hyvin sumuinen. Tästä huolimatta kunnat eivät lähteneet ennakoimaan seuraavan vaalikauden velkajarrupäätöksiä ainakaan verosopeutuksen kautta, Minna Punakallio kommentoi.
Kiinteistövero kiristyy vuonna 2027 yhteensä 24 kunnassa
Monet kunnat korottivat samalla sekä tuloveroprosenttia että kiinteistöveroprosenttejaan.
Kiinteistövero kiristyy vuonna 2027 yhteensä 24 kunnassa. Rakennusten yleistä kiinteistöveroa nostaa 12 kuntaa. Maapohjan yleistä kiinteistöveroa 10 kuntaa ja näistä kuusi kuntaa nostaa molempia yleisiä kiinteistöveroprosentteja. Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nousee 10 kunnassa. Muun kuin vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nousee 18 kunnassa. Sekä tulo- että kiinteistöverotustaan kiristää kuusi kuntaa.
– Kiinteistöverokiristykset lisäävät kuntien verotuloja vuonna 2027 arviolta noin 5,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöverojen yhteenlaskettu tuotto arvioidaan olevan 2,4 miljardia euroa, jolla rahoitetaan noin kymmenesosa kuntien menoista. Veronkiristyksillä aikaansaatu verotuoton lisäys on siis hyvin vähäinen, tiivistää Kuntaliiton erityisasiantuntija Pekka Montell.
Lisätiedon antajat:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen, puh. 050 575 9090
Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175
Erityisasiantuntija Pekka Montell, puh. 044 085 1738
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Yhteyshenkilöt
Hanna LassilaViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 473 6278hanna.lassila@kuntaliitto.fi
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