KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista 19.11.2026 09:13:17 EET | Päätös

Rakennushankkeessa oli kysymys aurinkovoimalan rakentamisesta suunnittelutarvealueelle, jolla ei ollut voimassa asema- tai yleiskaavaa. Rakentamisen edellytysten selvittäminen perustui tällöin alueen maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin sekä rakennuspaikan ja sen ympäristön ominaisuuksia koskeviin selvityksiin. Suunnittelutarveratkaisua koskevassa harkinnassa oli varmistuttava siitä, että suunniteltu rakennuspaikka sopi rakentamiseen.