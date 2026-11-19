KHO:n muu päätös, joka koskee Tampereen Viinikanlahden vesialueen täyttöä ja rakentamista
19.11.2026 09:14:50 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n ja Tampereen kaupungin valituslupahakemukset hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski Tampereen Viinikanlahden vesialueen täyttöä ja rakentamista.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationssakunnigkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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