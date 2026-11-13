Uusi tutkimus: Tekoälyn käyttö terveydenhuollossa kasvaa, mutta potilaiden luottamus laahaa perässä
18.11.2026 12:00:35 EET | Svenska handelshögskolan | Tiedote
Vaikka tekoälyn käyttö terveydenhuollossa jatkaa kasvuaan, potilaiden luottamus ei ole kehittynyt samaa tahtia. Uusi tutkimus osoittaa, että monet ihmiset luottavat edelleen mieluummin lääkäreihin ja perinteisiin riskinarviointityökaluihin kuin tekoälyn tukemiin suosituksiin.
Tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Medical Internet Research -lehdessä, tarkasteltiin potilaiden suhtautumista lääketieteellisiin suosituksiin erilaisissa kliinisissä tilanteissa.
– Halusimme selvittää, miten suosituksen lähde vaikuttaa potilaan luottamukseen ja halukkuuteen noudattaa suosituksia riippuen siitä, tietääkö potilas suosituksen tulevan pelkästään lääkäriltä, riskiarviointityökalua hyödyntävältä lääkäriltä vai tekoälyä käyttävältä lääkäriltä, kertoo Sippo Rossi, Kauppakorkeakoulu Hankenin apulaisprofessori ja yksi tutkimuksen tekijöistä.
Tutkijat selvittivät, liittyivätkö erot luottamuksessa ja suositusten noudattamishalukkuudessa ainoastaan suosituksen lähteeseen ja kliiniseen tilanteeseen vai myös demografisiin tekijöihin.
– Koska tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa, siihen liittyi omat väestölliset erityispiirteensä. Mittasimme esimerkiksi terveydenhuollossa koettua syrjintää, matemaattista osaamista sekä terveystiedon lukutaitoa. Henkilöt, joilla oli paremmat matemaattiset taidot ja korkeampi terveystiedon lukutaito, luottivat suosituksiin todennäköisemmin ja myös toimivat niiden mukaisesti. Syrjintää kokeneet puolestaan luottivat suosituksiin vähemmän, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, Rossi sanoo.
Tutkimuksessa havaittiin myös sukupolvien välisiä eroja. Yhdysvaltalaisessa aineistossa Z-sukupolveen kuuluvat osallistujat noudattivat lääketieteellisiä suosituksia epätodennäköisemmin kuin suuret ikäluokat. Erillisessä, vielä julkaisemattomassa eurooppalaisessa tutkimuksessa Rossi havaitsi kuitenkin päinvastaisen ilmiön: nuoremmat henkilöt olivat halukkaampia noudattamaan suosituksia.
Heikompi luottamus masennusta koskeviin suosituksiin
Tutkimuksessa tarkasteltiin kuutta kliinistä tilannetta: sepsistä, keuhkosyöpää, paksusuolisyöpää, RSV-rokotusta, sydämen vajaatoimintaa ja masennusta.
– Yksi havainto oli, että ihmiset luottivat masennukseen ja sydämen vajaatoimintaan liittyviin suosituksiin vähemmän ja olivat myös haluttomampia noudattamaan niitä. Masennus saatetaan nähdä enemmän inhimillisenä ja käyttäytymiseen liittyvänä kysymyksenä, kun taas sydämen vajaatoimintaa koskeva tilannekuvaus esitettiin matalariskisenä. Syövät ja sepsis voidaan puolestaan kokea mitattavampina ja kiireellisempinä sairauksina.
Rossi korostaa, että tutkimuksen skenaarioissa ei viitattu erityisesti generatiiviseen tekoälyyn. Lääketieteellinen tekoäly on usein varovaisempaa ja keskittyy hyvin tutkittuihin käyttökohteisiin, kuten syöpien tunnistamiseen lääketieteellisistä kuvista. Hänen mukaansa potilaat tarvitsevat lisää tietoa teknologiasta ymmärtääkseen paremmin, miten tekoäly päätyy suosituksiinsa.
Lisätietoja: Sippo Rossi, apulaisprofessori, Kauppakorkeakoulu Hanken, puhelin: 050 313 1343, sähköposti: sippo.rossi@hanken.fi
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Tietoja julkaisijasta
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