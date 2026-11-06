DNA tarkasteli mobiiliverkossaan verkosta käyttäjille siirrettyä latausdataa tammi–marraskuussa 2026. Päiväkohtaisia lukuja verrattiin koko tarkastelujakson kaikkien päivien mediaaniin. Vertailu kertoo, kuinka paljon vilkkaampi kukin päivä oli kuin jakson tavanomainen päivä, mutta viikonloput ja erityisesti sunnuntait ovat mobiiliverkossa jo lähtökohtaisesti arkipäiviä vilkkaampia.

Aineisto ei todista, mistä yksittäinen liikennepiikki johtuu. Tapahtumien ja datankäytön yhteydet ovat siksi ajalliseen osumaan ja liikenneprofiiliin perustuvia tulkintoja.

Vuoden kuusi vilkkainta latauspäivää

Sija Päivä Poikkeama* Mahdollinen yhteys 1. su 15.3.2026 +48,6 % Poikkeuksellisen runsas urheilun suoratoistopäivä 2. su 22.2.2026 +40,4 % Poikkeuksellisen runsas talviurheilun suoratoistopäivä 3. la 14.3.2026 +35,2 % Poikkeuksellisen runsas urheilun suoratoistopäivä 4. su 1.11.2026 +22,9 % Fortniten uuden kauden käynnistyminen ja siihen liittynyt päivitys 5. su 30.8.2026 +16,5 % Suomen ja Ruotsin välinen perinteinen yleisurheilumaaottelu 6. ti 10.11.2026 +15,8 % GTA VI:n ennakkolatausten käynnistyminen

*Poikkeama on laskettu suhteessa tarkastelujakson 1.1.–11.11.2026 kaikkien päivien mediaaniin. Viikonloput ja erityisesti sunnuntait ovat mobiiliverkossa tyypillisesti arkipäiviä vilkkaampia. Tapahtumat ovat mahdollisia ajallisia selityksiä, eivät verkkodatan perusteella vahvistettuja syitä.

Maaliskuun superviikonloppu rakentui monesta suuresta urheilutapahtumasta

Vuoden ylivoimaisesti vilkkain latauspäivä oli sunnuntai 15. maaliskuuta, jolloin liikenne oli 48,6 prosenttia tarkastelujakson päivämediaania ja noin 37 prosenttia vuoden sunnuntaimediaania suurempaa. Jo edeltävänä lauantaina liikenne ylitti päivämediaanin 35,2 prosentilla. Kahden peräkkäisen huippupäivän taso kertoo poikkeuksellisesta dataviikonlopusta.

Sunnuntain ohjelmassa oli muun muassa formula- ja rallikilpailuja, ampumahiihdon viestit, yhdistetyn ja mäkihypyn kilpailuja sekä talven paralympialaisten päätöspäivä. Myös lauantain tarjontaan kuului formuloiden lisäksi runsaasti paraurheilua, ampumahiihtoa, maastohiihtoa, mäkihyppyä, kotimaista jääkiekkoa ja eurooppalaista jalkapalloa. Liikennettä ovat voineet kasvattaa suoratoiston lisäksi samalla viikolla julkaistut suuret Applen ja Microsoftin tietoturva- ja ohjelmistopäivitykset.

”Maaliskuun viikonloppu näyttää monen rinnakkaisen tapahtuman yhteispiikiltä. Eri lajien suuret kansainväliset kilpailut muodostivat yhdessä poikkeuksellisen kiinnostavan urheiluviikonlopun”, sanoo DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari.

Myös muut yhteiset ruutuhetket ja suuret lataukset näkyvät kärkipäivissä. Talviolympialaisten päätöspäivänä sunnuntaina 22. helmikuuta ohjelmassa oli myös miesten jääkiekkofinaali. Liikenne oli tuolloin 40,4 prosenttia mediaania suurempaa. Sunnuntaina 1. marraskuuta Fortniten uuden kauden käynnistyminen ja siihen liittynyt suuri päivitys osuivat päivään, jolloin liikenne ylitti mediaanin 22,9 prosentilla. Tiistaina 10. marraskuuta GTA VI:n ennakkolatausten käynnistyessä liikenne oli 15,8 prosenttia mediaania suurempaa. Kuuden kärkeen nousi lisäksi Suomen ja Ruotsin välisen perinteisen yleisurheilumaaottelun päätöspäivä 30. elokuuta.

Mobiilidatan käyttö kasvoi vuodessa lähes 16 prosenttia

DNA:n mobiiliverkossa siirretyn datan määrä kasvoi vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia vuoden takaisesta. Datankäyttö kasvaa, kun päätelaitteet, sisällöt ja yhteydet kehittyvät. Videoita katsotaan aiempaa tarkempina, pelit ja päivitykset ovat suurempia ja pilvipalvelut kulkevat mukana kaikkialla. Myös tekoäly tuo verkkoihin uusia käyttötapoja, kun palvelut siirtävät kuvia, ääntä ja muuta aineistoa päätelaitteen ja pilven välillä.

Pitkän aikavälin kasvun lisäksi verkolta vaaditaan kykyä vastata hetkellisiin liikennehuippuihin, joita esimerkiksi suurten urheilutapahtumien suoratoisto sekä peli- ja ohjelmistolataukset voivat synnyttää.

”Keskimääräinen kasvu on ennakoitavissa, mutta yksittäinen tapahtuma tai suuri lataus voi tuoda verkkoon nopeasti paljon tavallista enemmän liikennettä. Siksi kapasiteetin suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös hetkelliset huiput. Liikenteen 5G-verkkoon siirtyminen näyttäisi olevan vahvassa yhteydessä kasvavaan siirretyn datan määrään. Liikennemäärien kasvaessa myös verkon suorituskyky on onneksi pysynyt mukana”, Laari kertoo.

Vuoden kovimpia datapäiviä voi olla vielä edessä, mutta luultavasti ei jouluaattona

Vuoden loppu voi vielä muuttaa vilkkaimpien latauspäivien järjestystä. Vuosina 2024 ja 2025 joulukuulle osui noin puolet kyseisten vuosien kovimmista datapäivistä. Tänä vuonna esimerkiksi itsenäisyyspäivä osuu sunnuntaille, joka on jo valmiiksi viikon vilkkain verkkopäivä. Yhteiset tv-lähetykset, uutiset ja sosiaalisen median keskustelu tekevät 6. joulukuuta kiinnostavan seurattavan.

Huomattavaa kuitenkin on, että joulu ei muodosta yhtä yhtenäistä datapiikkiä. Historiallisessa aineistossa jouluaatto on ollut lähellä vuoden tavanomaista tasoa. Joulupäivänä ja etenkin tapaninpäivänä käyttö on sen sijaan ollut selvästi suurempaa, kun uudet laitteet, pelit ja suoratoistosisällöt otetaan käyttöön.

”Jouluaatto erottuu verkossa rauhallisempana hetkenä. Se kertoo omalla tavallaan siitä, että moni haluaa silloin laskea laitteet sivuun ja olla aidosti läsnä läheistensä kanssa. Pyhien edetessä ruutujen äärelle palataan, uusia laitteita kokeillaan ja yhteisiä sisältöjä katsotaan taas enemmän”, Laari sanoo.

Lisätietoja medialle:

Jarkko Laari, verkkojohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 4949, jarkko.laari@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

*Aineistosta: Tarkastelu perustuu DNA:n mobiiliverkossa vuorokausittain verkosta käyttäjille siirrettyyn latausdataan 1.1.–11.11.2026. Päivän poikkeama on laskettu suhteessa koko tarkastelujakson kaikkien päivien mediaaniin. Tapahtumayhteydet ovat ajalliseen osumaan ja liikenneprofiiliin perustuvia tulkintoja, eivät verkkodatan perusteella vahvistettuja syy-seuraussuhteita.