Kovimmat datapäivät 2026: Viikonloput, urheilu ja pelijulkaisut näkyivät mobiiliverkon superpäivissä – jouluaatto yllättää iloisesti
18.11.2026 12:05:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
DNA:n mobiiliverkon vuoden kaksi vilkkainta peräkkäistä latauspäivää osuivat maaliskuun poikkeuksellisen runsaaseen suoratoistoviikonloppuun. Lauantaina 14. maaliskuuta liikenne ylitti tarkastelujakson päivämediaanin 35 prosentilla ja sunnuntaina 15. maaliskuuta lähes 49 prosentilla. Yksittäisen tapahtuman sijaan piikkejä selittää todennäköisimmin useiden kansainvälisten moottori- ja talviurheilutapahtumien sekä muun viikonlopun urheilutarjonnan sekä ohjelmistopäivitysten yhteisvaikutus.
DNA tarkasteli mobiiliverkossaan verkosta käyttäjille siirrettyä latausdataa tammi–marraskuussa 2026. Päiväkohtaisia lukuja verrattiin koko tarkastelujakson kaikkien päivien mediaaniin. Vertailu kertoo, kuinka paljon vilkkaampi kukin päivä oli kuin jakson tavanomainen päivä, mutta viikonloput ja erityisesti sunnuntait ovat mobiiliverkossa jo lähtökohtaisesti arkipäiviä vilkkaampia.
Aineisto ei todista, mistä yksittäinen liikennepiikki johtuu. Tapahtumien ja datankäytön yhteydet ovat siksi ajalliseen osumaan ja liikenneprofiiliin perustuvia tulkintoja.
Vuoden kuusi vilkkainta latauspäivää
|
Sija
|
Päivä
|
Poikkeama*
|
Mahdollinen yhteys
|
1.
|
su 15.3.2026
|
+48,6 %
|
Poikkeuksellisen runsas urheilun suoratoistopäivä
|
2.
|
su 22.2.2026
|
+40,4 %
|
Poikkeuksellisen runsas talviurheilun suoratoistopäivä
|
3.
|
la 14.3.2026
|
+35,2 %
|
Poikkeuksellisen runsas urheilun suoratoistopäivä
|
4.
|
su 1.11.2026
|
+22,9 %
|
Fortniten uuden kauden käynnistyminen ja siihen liittynyt päivitys
|
5.
|
su 30.8.2026
|
+16,5 %
|
Suomen ja Ruotsin välinen perinteinen yleisurheilumaaottelu
|
6.
|
ti 10.11.2026
|
+15,8 %
|
GTA VI:n ennakkolatausten käynnistyminen
*Poikkeama on laskettu suhteessa tarkastelujakson 1.1.–11.11.2026 kaikkien päivien mediaaniin. Viikonloput ja erityisesti sunnuntait ovat mobiiliverkossa tyypillisesti arkipäiviä vilkkaampia. Tapahtumat ovat mahdollisia ajallisia selityksiä, eivät verkkodatan perusteella vahvistettuja syitä.
Maaliskuun superviikonloppu rakentui monesta suuresta urheilutapahtumasta
Vuoden ylivoimaisesti vilkkain latauspäivä oli sunnuntai 15. maaliskuuta, jolloin liikenne oli 48,6 prosenttia tarkastelujakson päivämediaania ja noin 37 prosenttia vuoden sunnuntaimediaania suurempaa. Jo edeltävänä lauantaina liikenne ylitti päivämediaanin 35,2 prosentilla. Kahden peräkkäisen huippupäivän taso kertoo poikkeuksellisesta dataviikonlopusta.
Sunnuntain ohjelmassa oli muun muassa formula- ja rallikilpailuja, ampumahiihdon viestit, yhdistetyn ja mäkihypyn kilpailuja sekä talven paralympialaisten päätöspäivä. Myös lauantain tarjontaan kuului formuloiden lisäksi runsaasti paraurheilua, ampumahiihtoa, maastohiihtoa, mäkihyppyä, kotimaista jääkiekkoa ja eurooppalaista jalkapalloa. Liikennettä ovat voineet kasvattaa suoratoiston lisäksi samalla viikolla julkaistut suuret Applen ja Microsoftin tietoturva- ja ohjelmistopäivitykset.
”Maaliskuun viikonloppu näyttää monen rinnakkaisen tapahtuman yhteispiikiltä. Eri lajien suuret kansainväliset kilpailut muodostivat yhdessä poikkeuksellisen kiinnostavan urheiluviikonlopun”, sanoo DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari.
Myös muut yhteiset ruutuhetket ja suuret lataukset näkyvät kärkipäivissä. Talviolympialaisten päätöspäivänä sunnuntaina 22. helmikuuta ohjelmassa oli myös miesten jääkiekkofinaali. Liikenne oli tuolloin 40,4 prosenttia mediaania suurempaa. Sunnuntaina 1. marraskuuta Fortniten uuden kauden käynnistyminen ja siihen liittynyt suuri päivitys osuivat päivään, jolloin liikenne ylitti mediaanin 22,9 prosentilla. Tiistaina 10. marraskuuta GTA VI:n ennakkolatausten käynnistyessä liikenne oli 15,8 prosenttia mediaania suurempaa. Kuuden kärkeen nousi lisäksi Suomen ja Ruotsin välisen perinteisen yleisurheilumaaottelun päätöspäivä 30. elokuuta.
Mobiilidatan käyttö kasvoi vuodessa lähes 16 prosenttia
DNA:n mobiiliverkossa siirretyn datan määrä kasvoi vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä lähes 16 prosenttia vuoden takaisesta. Datankäyttö kasvaa, kun päätelaitteet, sisällöt ja yhteydet kehittyvät. Videoita katsotaan aiempaa tarkempina, pelit ja päivitykset ovat suurempia ja pilvipalvelut kulkevat mukana kaikkialla. Myös tekoäly tuo verkkoihin uusia käyttötapoja, kun palvelut siirtävät kuvia, ääntä ja muuta aineistoa päätelaitteen ja pilven välillä.
Pitkän aikavälin kasvun lisäksi verkolta vaaditaan kykyä vastata hetkellisiin liikennehuippuihin, joita esimerkiksi suurten urheilutapahtumien suoratoisto sekä peli- ja ohjelmistolataukset voivat synnyttää.
”Keskimääräinen kasvu on ennakoitavissa, mutta yksittäinen tapahtuma tai suuri lataus voi tuoda verkkoon nopeasti paljon tavallista enemmän liikennettä. Siksi kapasiteetin suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös hetkelliset huiput. Liikenteen 5G-verkkoon siirtyminen näyttäisi olevan vahvassa yhteydessä kasvavaan siirretyn datan määrään. Liikennemäärien kasvaessa myös verkon suorituskyky on onneksi pysynyt mukana”, Laari kertoo.
Vuoden kovimpia datapäiviä voi olla vielä edessä, mutta luultavasti ei jouluaattona
Vuoden loppu voi vielä muuttaa vilkkaimpien latauspäivien järjestystä. Vuosina 2024 ja 2025 joulukuulle osui noin puolet kyseisten vuosien kovimmista datapäivistä. Tänä vuonna esimerkiksi itsenäisyyspäivä osuu sunnuntaille, joka on jo valmiiksi viikon vilkkain verkkopäivä. Yhteiset tv-lähetykset, uutiset ja sosiaalisen median keskustelu tekevät 6. joulukuuta kiinnostavan seurattavan.
Huomattavaa kuitenkin on, että joulu ei muodosta yhtä yhtenäistä datapiikkiä. Historiallisessa aineistossa jouluaatto on ollut lähellä vuoden tavanomaista tasoa. Joulupäivänä ja etenkin tapaninpäivänä käyttö on sen sijaan ollut selvästi suurempaa, kun uudet laitteet, pelit ja suoratoistosisällöt otetaan käyttöön.
”Jouluaatto erottuu verkossa rauhallisempana hetkenä. Se kertoo omalla tavallaan siitä, että moni haluaa silloin laskea laitteet sivuun ja olla aidosti läsnä läheistensä kanssa. Pyhien edetessä ruutujen äärelle palataan, uusia laitteita kokeillaan ja yhteisiä sisältöjä katsotaan taas enemmän”, Laari sanoo.
Lisätietoja medialle:
Jarkko Laari, verkkojohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 4949, jarkko.laari@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
*Aineistosta: Tarkastelu perustuu DNA:n mobiiliverkossa vuorokausittain verkosta käyttäjille siirrettyyn latausdataan 1.1.–11.11.2026. Päivän poikkeama on laskettu suhteessa koko tarkastelujakson kaikkien päivien mediaaniin. Tapahtumayhteydet ovat ajalliseen osumaan ja liikenneprofiiliin perustuvia tulkintoja, eivät verkkodatan perusteella vahvistettuja syy-seuraussuhteita.
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj
DNA on Perhevapaamyönteinen työpaikka 2026 – perheelle on tilaa työelämässä6.11.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Mothers in Business (MiB) on valinnut DNA:n Perhevapaamyönteiseksi työpaikaksi 2026. Tunnustuksen perusteluissa korostuvat työntekijän mahdollisuus vaikuttaa perhevapaidensa järjestämiseen sekä tuki työhön paluuseen ja oman uran suunnitteluun. DNA:lla perheystävällisyys on osa pitkäjänteisesti rakennettua työkulttuuria, jossa työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamista tuetaan käytännön ratkaisuilla.
DNA named a Parental Leave-Friendly Workplace 2026 – making room for family life at work6.11.2026 15:00:00 EET | Press release
Mothers in Business (MiB) has named DNA a Parental Leave-Friendly Workplace 2026. The award recognises employees’ opportunities to influence their parental leave arrangements, as well as the support provided for returning to work and planning their careers. At DNA, family-friendliness is part of a workplace culture developed over many years, with practical solutions that help employees balance work with different life situations.
DNA valittiin Lahden seudun tietoliikenne- ja puhepalveluiden toimittajaksi Päijät-Hämeen laajassa yhteishankinnassa – tekoälyavusteiset ratkaisut ja livetulkkaus tukevat saavutettavuutta6.11.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lahden kaupunki on muiden yhteishankintaan osallistuneiden valtuuttamana hankintayksikkönä valinnut DNA:n Lahden seudun tietoliikenne- ja puhepalveluiden toimittajaksi. Yhteishankintaan osallistuvat kaikki Päijät-Hämeen kunnat sekä alueen kuntayhtymiä, julkisia toimijoita ja kuntien omistamia yhtiöitä, yhteensä 23 osallistujaorganisaatiota. Hankinta kattaa puhepalvelut, tietoliikennepalvelut sekä niihin liittyvät laajennusmahdollisuudet.
DNA selected as provider of telecommunications and voice services for the Lahti region in a major joint procurement – AI-powered solutions and live interpreting support accessibility6.11.2026 09:00:00 EET | Press release
The City of Lahti, acting as the contracting authority on behalf of the other organisations participating in the joint procurement, has selected DNA as the provider of telecommunications and voice services for the Lahti region. The joint procurement includes all municipalities in Päijät-Häme, as well as joint municipal authorities, public-sector organisations and municipally owned companies in the region, with a total of 23 participating organisations. The procurement covers voice services, telecommunications services and related expansion options.
Jatkossa DNA:n asiakkaat voivat maksaa laitehankinnat korottomasti ja kuluttomasti Klarnalla3.11.2026 08:45:00 EET | Tiedote
DNA uudistaa laitehankintojen maksuaikaratkaisuaan marraskuussa. Asiakkaat voivat jatkossakin hankkia DNA:lta esimerkiksi älypuhelimia, tabletteja ja muita laitteita jopa kolmen vuoden korottomalla ja kuluttomalla maksuajalla. Muutoksen jälkeen kuluttajaluoton myöntää Klarna, ja DNA maksaa luoton korot ja kulut asiakkaan puolesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme