Täsmätyökykyisellä työnhakijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on työkykyä ja osaamista, mutta joka hyötyy esimerkiksi tuesta tai mukautuksista työllistymiseen tai työssä toimimiseen.

Silta työnhakijoiden ja työnantajien välille

Täsmätyökykyisillä työnhakijoilla on osaamista, jota työelämässä tarvitaan, mutta heidän on yhä usein vaikea löytää paikkansa työmarkkinoilla. Työelämän kolmio järjestettiin, jotta työnhakijat ja työnantajat pääsisivät kohtaamaan toisensa matalalla kynnyksellä ja työnantajat saisivat tietoa siitä, millaista tukea työllistämiseen on saatavilla.

Tapahtuman tavoitteena oli toimia siltana osaajien ja työnantajien välillä. Kun työtehtävät räätälöidään vastaamaan tekijän vahvuuksia, syntyy kestäviä ratkaisuja sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Haluamme tuoda esille myös sen, että monimuotoinen työyhteisö on kaikkien etu, kertoo Keusoten vammaispalvelujen palvelupäällikkö Sari Pesu.

Seminaarissa käytännön esimerkkejä

Tapahtuman suojelijana toimi Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, joka kannusti avauspuheenvuorossaan kaikkia avaamaan uusia ovia ja kulkemaan työuran polulla myös yllättäviin suuntiin.

Seminaarissa kuultiin esimerkkejä siitä, miten täsmätyökykyisten työllistäminen toimii arjessa. Supermarket Jokelan kauppias Iida Salo ja työntekijä Mika Pihlajamaa kertoivat, miten työkokeilu johti vakituiseen työsuhteeseen. Puheenvuorossa korostuivat luottamus, avoin keskustelu ja työvalmennuksen tuki.

Alko Oy:n palvelupäällikkö Piia Korpela esitteli Alkon valtakunnallista mallia erityistä tukea tarvitsevien työllistämiseen. Hänen mukaansa työn ja työaikojen räätälöinti sekä työvalmentajan säännöllinen tuki auttavat työntekijää onnistumaan.

– Työtehtäviä ja työaikoja räätälöimällä voimme luoda onnistumisen edellytykset jokaiselle. Työvalmentajan säännöllinen tuki varmistaa, ettei kukaan jää ajatustensa kanssa yksin, sanoo Korpela.

Vilkasta keskustelua kohtaamistorilla

Seminaarin jälkeen kohtaamistorilla työnhakijat ja työnantajat keskustelivat työ-, harjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksista sekä tarjolla olevasta tuesta.

– Tunnelma oli lämmin ja keskustelu vilkasta sekä seminaarissa että kohtaamistorilla. Jäämme seuraamaan, millaisia työpolkuja kohtaamisista syntyy, kertoo työvalmentaja Karoliina Perätalo.

Jatkoa suunnitteilla

Järjestäjät keräävät osallistujilta ja näytteilleasettajilta palautetta ja kehittävät sen pohjalta konseptia. Tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtuma vuosittaiseksi ja saada mukaan entistä useampi työnhakija ja työnantaja.