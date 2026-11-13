Työelämän kolmio kokosi lähes 80 kävijää Hyvinkäälle – tapahtumaa halutaan jatkaa vuosittain
18.11.2026 13:09:14 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Remmi Työpalvelu Oy järjestivät keskiviikkona 11. marraskuuta Hyvinkään Kipinä-talossa maksuttoman Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin -tapahtuman. Tapahtuman tavoitteena oli löytää uusia työelämän mahdollisuuksia, lisätä tietoa täsmätyökykyisten työllistämisestä ja madaltaa työnantajien kynnystä tarjota työmahdollisuuksia. Paikalla oli 77 kävijää ja yhdeksän näytteilleasettajaa, joiden joukossa oli työnantajia ja työllistymisen tuen asiantuntijoita.
Täsmätyökykyisellä työnhakijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on työkykyä ja osaamista, mutta joka hyötyy esimerkiksi tuesta tai mukautuksista työllistymiseen tai työssä toimimiseen.
Silta työnhakijoiden ja työnantajien välille
Täsmätyökykyisillä työnhakijoilla on osaamista, jota työelämässä tarvitaan, mutta heidän on yhä usein vaikea löytää paikkansa työmarkkinoilla. Työelämän kolmio järjestettiin, jotta työnhakijat ja työnantajat pääsisivät kohtaamaan toisensa matalalla kynnyksellä ja työnantajat saisivat tietoa siitä, millaista tukea työllistämiseen on saatavilla.
Tapahtuman tavoitteena oli toimia siltana osaajien ja työnantajien välillä. Kun työtehtävät räätälöidään vastaamaan tekijän vahvuuksia, syntyy kestäviä ratkaisuja sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Haluamme tuoda esille myös sen, että monimuotoinen työyhteisö on kaikkien etu, kertoo Keusoten vammaispalvelujen palvelupäällikkö Sari Pesu.
Seminaarissa käytännön esimerkkejä
Tapahtuman suojelijana toimi Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, joka kannusti avauspuheenvuorossaan kaikkia avaamaan uusia ovia ja kulkemaan työuran polulla myös yllättäviin suuntiin.
Seminaarissa kuultiin esimerkkejä siitä, miten täsmätyökykyisten työllistäminen toimii arjessa. Supermarket Jokelan kauppias Iida Salo ja työntekijä Mika Pihlajamaa kertoivat, miten työkokeilu johti vakituiseen työsuhteeseen. Puheenvuorossa korostuivat luottamus, avoin keskustelu ja työvalmennuksen tuki.
Alko Oy:n palvelupäällikkö Piia Korpela esitteli Alkon valtakunnallista mallia erityistä tukea tarvitsevien työllistämiseen. Hänen mukaansa työn ja työaikojen räätälöinti sekä työvalmentajan säännöllinen tuki auttavat työntekijää onnistumaan.
– Työtehtäviä ja työaikoja räätälöimällä voimme luoda onnistumisen edellytykset jokaiselle. Työvalmentajan säännöllinen tuki varmistaa, ettei kukaan jää ajatustensa kanssa yksin, sanoo Korpela.
Vilkasta keskustelua kohtaamistorilla
Seminaarin jälkeen kohtaamistorilla työnhakijat ja työnantajat keskustelivat työ-, harjoittelu- ja työkokeilumahdollisuuksista sekä tarjolla olevasta tuesta.
– Tunnelma oli lämmin ja keskustelu vilkasta sekä seminaarissa että kohtaamistorilla. Jäämme seuraamaan, millaisia työpolkuja kohtaamisista syntyy, kertoo työvalmentaja Karoliina Perätalo.
Jatkoa suunnitteilla
Järjestäjät keräävät osallistujilta ja näytteilleasettajilta palautetta ja kehittävät sen pohjalta konseptia. Tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtuma vuosittaiseksi ja saada mukaan entistä useampi työnhakija ja työnantaja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PerätaloTyövalmentajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 304 7174karoliina.peratalo@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keusoten aluehallitus kokoontuu 17.11.202613.11.2026 13:45:46 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 17.11.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa yhteistoimintaneuvottelujen päättämistä ja lainanottovaltuuksia.
Henkilöstön lomautukset vaikuttavat Keusoten terveyspalveluihin marraskuussa5.11.2026 14:19:44 EET | Tiedote
Henkilöstön lomautukset vaikuttavat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluihin sekä aikuisten fysio- ja toimintaterapiaan marraskuussa 2026. Lomautusten aikana hoidetaan pääsääntöisesti kiireelliset asiat ja ennakkoon sovitut vastaanotot.
Puuttuuko sinulta vielä influenssa- tai koronarokote? Vapaita aikoja kannattaa etsiä koko Keusoten alueelta5.11.2026 10:55:52 EET | Tiedote
Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista keinoista suojata itseään ja läheisiään näin talven kynnyksellä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) kausirokotuksia eli influenssa- ja koronarokotuksia annetaan 10 rokotuspisteellä.
Keusoten alueen yläkoululaiset voivat huolipuhetta paremmin – päihteettömyys kasvaa, kiusaaminen sitkeää4.11.2026 09:57:40 EET | Tiedote
Nuorten hyvinvoinnista käytävä julkinen keskustelu keskittyy usein ongelmiin, mutta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) laaja 21 000 yläkoululaisen seurantatutkimus piirtää toisenlaisen todellisuuden. Viiden vuoden aikana nuorten harrastaminen, uni ja elämäntyytyväisyys ovat vahvistuneet ja päihteettömyys on selvä normi. Huolenaiheiksi nousevat kiusaamisen sitkeys sekä kotien vähentyneet päihdekeskustelut.
Keusoten talous ja omavalvonta käsittelyssä aluehallituksen kokouksessa4.11.2026 09:41:14 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan tiistaina 3.11.2026 hyvinvointialueen taloutta ja omavalvontaraporttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme