Vihdin lukion opettaja Oskari Ropponen saa ensimmäisen Vuoden innostaja -tunnustuksen. Palkinto myönnetään aikuiselle, joka on erityisellä tavalla rohkaissut nuoria kokeilemaan, kehittämään omia ideoitaan ja luottamaan omiin kykyihinsä.

Palkinnon myöntämisen taustalla olevassa tarinassa kerrotaan, kuinka Ropposen oppilasryhmä oli ajautunut umpikujaan projektinsa kanssa. Sen sijaan, että opettaja olisi antanut ryhmälle valmiin vastauksen, hän auttoi nuoria eteenpäin kysymällä ja kannustamalla, kunnes oppilaat löysivät oman ratkaisunsa. Idea voitti myöhemmin valtakunnallisen nuorten Uskalla yrittää -yrittäjyyskilpailun.

”Nuorten pitää saada itse oivaltaa ja kokeilla. Aikuisen tehtävä on auttaa eteenpäin, mutta ei viedä heiltä mahdollisuutta löytää omia ratkaisujaan”, kuuluu tunnustuksen taustalla oleva ajatus.

Vuoden innostaja -tunnustuksen valintaraati arvioi kaikkiaan 24 tarinaa, joissa opiskelijat kertoivat heitä kannustaneista aikuisista. Ropposen tarina oli ainoa, joka sai kaikilta neljältä raadin jäseneltä korkeimman mahdollisen arvion.

Tunnustuksen jakavat Aalto-yliopisto, Nuorten startup- ja innovaatioyhdistys STUHI ry sekä Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry. Tasavallan presidentin puoliso, Aalto-yliopiston johtava työelämäasiantuntija Suzanne Innes-Stubb luovuttaa tunnustuksen High-Up!-tapahtuman päätöstilaisuudessa perjantaina 20. marraskuuta. Hän toimii myös tapahtuman suojelijana.

Nuorten ideat ansaitsevat mahdollisuuden

Vuoden innostaja -tunnustus on syntynyt osana High-Up!-tapahtumaa. Sen tavoitteena on nostaa esiin opettajien, opinto-ohjaajien ja muiden kouluyhteisön aikuisten merkitys nuorten rohkaisijoina. Nuorten yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnassa huomio kiinnittyy nuorten saavutuksiin ja hankkeisiin, vaikka usein niiden taustalla on aikuinen, joka on ensimmäisenä uskonut nuoren ideaan.

Tunnustus perustuu opiskelijoiden omiin kertomuksiin, ei äänestykseen. Raati arvioi tarinoita seitsemän kriteerin avulla. Niitä ovat muun muassa nuoren itsenäisen ajattelun tukeminen, psykologisen turvallisuuden luominen, kasvun asenteen vahvistaminen, käytännön mahdollisuuksien avaaminen ja yksilöllinen huomioiminen.

Yli 600 nuorta kokoontuu Aaltoon rakentamaan ratkaisuja

High-Up! on Aalto-yliopiston ja STUHI ry:n järjestämä, virallinen Slushin oheistapahtuma. Se kokoaa 19.–20. marraskuuta Otaniemeen yli 600 lukio- ja ammattiopisto-opiskelijaa eri puolilta Suomea. Tapahtumaan haki yli 700 nuorta.

Kaksipäiväisessä tapahtumassa nuoret pääsevät kehittämään ratkaisuja itse valitsemiinsa yhteiskunnallisiin ongelmiin. Osa osallistujista saapuu paikalle jo käynnissä olevien projektiensa kanssa, kun taas toiset muodostavat uusia tiimejä ja lähtevät kehittämään ideaa alusta alkaen.

Nuoria sparraavat tapahtumassa kokeneet yrittäjät, sijoittajat ja muut startup-maailman asiantuntijat. Ohjelmassa on työpajoja, mentorointia, prototyyppejä ja pitchauksia. Lavalla nähdään muun muassa Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen, Woltin perustaja Miki Kuusi, Slushin toimitusjohtaja Noora Saksa sekä monia muita innovaatioalan vaikuttajia.

Tapahtuman tavoitteena on osoittaa, että uusien ratkaisujen rakentaminen ja yrittäjyys ovat mahdollisia jo nuorena. Osallistujia ei myöskään valita arvosanojen tai aiemman kokemuksen perusteella, vaan ratkaisevaa on heidän esittämänsä ongelman rohkeus ja merkityksellisyys.

Osallistuminen on nuorille maksutonta, ja myös matkat, majoitus ja ruokailut katetaan. Näin mahdollisuus osallistua ei riipu nuoren asuinpaikasta tai perheen taloudellisesta tilanteesta.

Tapahtumaan onkin jo vahvistettu yli 600 osallistujaa yli sadasta koulusta ja kymmeniltä paikkakunnilta eri puolilta Suomea. Nuorista 59 prosenttia tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, ja osallistujista 46 prosenttia on nuoria naisia. Erityisen kiinnostava yksityiskohta on, että pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevista nuorista naiset ovat enemmistönä.

High-Up!-tapahtuman järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyysyksikkö ENTU ja lukiolaisten startup-yhteisö STUHI yhdessä Aalto Founder Schoolin, Slushin ja FR8:n kanssa. Vuoden Innostaja -tunnustuksen yhteistyökumppanina toimii myös Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry.