Investointipäätös Honkakankaan tuulipuistosta tehtiin keväällä 2025, ja rakentaminen käynnistyi välittömästi tämän jälkeen. Hankkeen rakennustyöt etenivät koko toteutuksen ajan suunniteltua nopeammin, ja tuulipuisto tuotti ensimmäiset kilowattituntinsa jo heinäkuussa 2026.

”Honkakangas on meille monella tavalla erityinen hanke. 16:n Suomeen aikaisemmin toteutetun tuulipuiston jälkeen tämä on ensimmäinen, jonka omistajaksi OX2 jää sen valmistumisen jälkeen. Hankkeen valmistuminen etuajassa osoittaa, että hyvin valmistellut uusiutuvan energian hankkeet voidaan toteuttaa ripeästi. Samalla tämä on käytännön esimerkki siitä, että lisääntyvään sähkönkulutukseen on mahdollista vastata nopeasti”, kertoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.

Valmistumisen jälkeen OX2 jatkaa tuulipuiston omistajana sekä vastaa sen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

”Honkakankaan tuulipuisto tukee osaltaan puhtaan sähkön saatavuutta sekä suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan sähköistymistä. Juuri nyt tällaiset investoinnit ovat moneltakin kannalta erityisen vaikuttavia”, Alkula jatkaa.

Keski-Pohjanmaalla OX2 rakentaa tällä hetkellä Kanniston tuuli- ja energiavarastohanketta Halsualle sekä vastaa rakentamiensa Lestijärven ja Kokkolan Ykspihlajan tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Yhdessä nämä hankkeet muodostavat Keski-Pohjanmaalle merkittävän uusiutuvan energian keskittymän.

Halsuan hankkeiden yhteydessä on toteutettu myös luonnon monimuotoisuutta tukevia toimia, kuten Virvatulen suojelualueen laajentaminen sekä kaksi maakotkien tekopesää osana Honkakankaan ja Kanniston hankkeiden ympäristövaikutusten lieventämistoimia.

Honkakankaan tuulipuisto lyhyesti