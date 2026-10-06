Honkakankaan tuulipuisto on otettu kaupalliseen käyttöön
19.11.2026 09:00:00 EET | OX2 Finland | Tiedote
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on vastaanottanut Halsualla sijaitsevan Honkakankaan tuulipuiston voimalatoimittaja Nordexilta. Tuulipuisto luovutettiin OX2:lle noin kolme kuukautta alkuperäistä aikataulua aikaisemmin, ja se siirtyi kaupalliseen käyttöön marraskuun alussa.
Investointipäätös Honkakankaan tuulipuistosta tehtiin keväällä 2025, ja rakentaminen käynnistyi välittömästi tämän jälkeen. Hankkeen rakennustyöt etenivät koko toteutuksen ajan suunniteltua nopeammin, ja tuulipuisto tuotti ensimmäiset kilowattituntinsa jo heinäkuussa 2026.
”Honkakangas on meille monella tavalla erityinen hanke. 16:n Suomeen aikaisemmin toteutetun tuulipuiston jälkeen tämä on ensimmäinen, jonka omistajaksi OX2 jää sen valmistumisen jälkeen. Hankkeen valmistuminen etuajassa osoittaa, että hyvin valmistellut uusiutuvan energian hankkeet voidaan toteuttaa ripeästi. Samalla tämä on käytännön esimerkki siitä, että lisääntyvään sähkönkulutukseen on mahdollista vastata nopeasti”, kertoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.
Valmistumisen jälkeen OX2 jatkaa tuulipuiston omistajana sekä vastaa sen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.
”Honkakankaan tuulipuisto tukee osaltaan puhtaan sähkön saatavuutta sekä suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan sähköistymistä. Juuri nyt tällaiset investoinnit ovat moneltakin kannalta erityisen vaikuttavia”, Alkula jatkaa.
Keski-Pohjanmaalla OX2 rakentaa tällä hetkellä Kanniston tuuli- ja energiavarastohanketta Halsualle sekä vastaa rakentamiensa Lestijärven ja Kokkolan Ykspihlajan tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Yhdessä nämä hankkeet muodostavat Keski-Pohjanmaalle merkittävän uusiutuvan energian keskittymän.
Halsuan hankkeiden yhteydessä on toteutettu myös luonnon monimuotoisuutta tukevia toimia, kuten Virvatulen suojelualueen laajentaminen sekä kaksi maakotkien tekopesää osana Honkakankaan ja Kanniston hankkeiden ympäristövaikutusten lieventämistoimia.
Honkakankaan tuulipuisto lyhyesti
- Sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Halsualla
- Yhteensä 16 tuulivoimalaa
- Kokonaisteho noin 105 MW
- Voimaloiden enimmäiskorkeus 250 metriä
- Vuosituotanto noin 360 GWh. Tuotanto vastaa noin 73 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/talous/vuosi)
- Investointipäätös keväällä 2025
- Tuulipuisto alkoi tuottaa sähköä heinäkuussa 2026
- Tuulipuiston siirtyi kaupalliseen käyttöön marraskuun 2026 alussa
- OX2 omistaa tuulipuiston ja vastaa sen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista valmistumisen jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veli-Pekka AlkulaMaajohtajaOX2 Finland & BalticsPuh:+358 50 338 9379veli-pekka.alkula@ox2.com
Kuvat
OX2 kehittää, rakentaa, myy, omistaa ja operoi teollisen kokoluokan uusiutuvan energian hankkeita. Yhtiön portfolioon kuuluu maa- ja merituulivoiman, aurinkovoiman sekä energian varastoinnin hankkeita, ja se myy sähköä pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla (PPA). OX2 toimii viidellä markkinalla Euroopassa sekä Australiassa. Yhtiö työllistää noin 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. OX2:n omistaa EQT, yksi maailman suurimmista pääomasijoittajista. Lisätietoja: ox2.com
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