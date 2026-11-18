Uusi artikkelikokoelma kokoaa 39 asiantuntijan näkemyksen tekoälystä Suomen luovilla ja kulttuurialoilla
18.11.2026 14:58:49 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Generatiivinen tekoäly on muutamassa vuodessa siirtynyt kokeellisesta teknologiasta osaksi luovan ja kulttuurialan arkea. Teos Tekoäly Suomen luovilla ja kulttuurialoilla – Asiantuntijoiden näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuudesta kokoaa yksiin kansiin 31 kirjoitusta siitä, mitä murros käytännössä tarkoittaa alan tekijöille, organisaatioille ja päätöksenteolle. Moniääninen teos tuo esille sekä mahdollisuuksia että huolenaiheita tekoälystä.
Kirjoittajat tulevat eri puolilta suomalaista luovien ja kulttuurialojen kenttää: joukossa on taiteilijoita, freelancereita ja yrittäjiä, tutkijoita ja opettajia sekä järjestöjen, kulttuurilaitosten ja julkishallinnon edustajia. Ääneen pääsevät niin kuvittajat, muotoilijat, säveltäjät ja mediataiteilijat kuin museoala, tekijänoikeusjärjestöt ja ministeriön valmistelijat.
Näin teos tuo samaan keskusteluun käytännön tekemisen, ammatillisen asiantuntijuuden, tutkimuksen, liiketoiminnan ja kulttuuripolitiikan näkökulmat.
– Halusimme antaa tilaa monelle äänelle yhden yhtenäisen kannan sijaan. Tekoäly ei näyttäydy alalla yhtenä kokemuksena: samat työkalut voivat toiselle olla uuden luovuuden lähde ja toiselle uhka toimeentulolle. Kirja tekee tämän moninaisuuden näkyväksi ja antaa pohjaa keskustelulle, jota käydään vielä pitkään, sanoo hankkeen projektipäällikkö ja teoksen toimittaja Tuomas Pohjola.
Ihmisen rooli tekoälyn aikakaudella ei katoa, se muuttuu
Teos etenee neljän toisiinsa kytkeytyvän teeman kautta. Ensimmäinen käsittelee luovaa työtä, yhteisluovuutta ja uusia ilmaisutapoja. Toinen tarkastelee toimijuutta, etiikkaa, oikeuksia ja osaamista: esimerkiksi tekijänoikeuksia, lähdekritiikkiä ja luottamusta. Kolmas teema suuntaa katseen työhön, organisaatioihin ja luovan talouden uusiin rakenteisiin ja neljäs luovien alojen ekosysteemeihin, kulttuuripolitiikkaan ja tulevaisuuksiin. Läpi teoksen kulkee havainto siitä, että ihmisen rooli ei katoa, vaikka se muuttuu.
Kokoelma on suunnattu luovien ja kulttuurialojen tekijöille, yrittäjille, kehittäjille, tutkijoille, kouluttajille ja päätöksentekijöille – ja kaikille, jotka haluavat ymmärtää tekoälyn merkitystä näillä aloilla.
Kokoelman ovat toimittaneet Tuomas Pohjola, Susanna Virkki ja Päivikki Kuoppakangas Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Teos on syntynyt osana valtakunnallista, Euroopan Unionin osarahoittamaa LuovAIn! -hanketta, jossa on vuosina 2024–2026 tarkasteltu tekoälyn merkitystä luovien ja kulttuurialojen ekosysteemissä sekä vahvistettu alan toimijoiden tekoälyosaamista koulutusten, tapahtumien ja kokeilujen avulla. Teoksen kuvitukset on toteuttanut älytaiteilija Taika Jalohaikara.
Pohjola, Tuomas; Virkki, Susanna ja Kuoppakangas, Päivikki (toim.): Tekoäly Suomen luovilla ja kulttuurialoilla: Asiantuntijoiden näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuudesta. Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu. 2026
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Yhteyshenkilöt
Tuomas Pohjolaprojektipäällikkö, LuovAIn! -hankeTurun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikköPuh:050 406 8867tuomas.pohjola@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/tuomas-pohjola
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