Talousarvioehdotus 2027: toiminta vakautetaan ja palveluja vahvistetaan
18.11.2026 15:55:13 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialuejohtajan vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa painottuvat toiminnan vakauttaminen, henkilöstön työhyvinvointi ja palvelujen vahvistaminen. Tiukoista talousnäkymistä huolimatta palveluja vahvistetaan noin 20 miljoonalla eurolla. Tämä on mahdollista aiempien vuosien hyvän taloudenhoidon vuoksi.
Voimakkaan muutosvaiheen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialue keskittää huomionsa erityisesti palvelujen saatavuuden ja laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja lisätä niin henkilöstön kuin asukkaidenkin luottamusta.
Koko henkilöstöä koskevat tuotannollistaloudelliset yhteistoimintaneuvottelut pyritään välttämään vuosina 2026–2027, koska aiempien vuosien muutokset ovat aiheuttaneet henkilöstölle merkittävää kuormitusta.
– Vuoden 2027 talousarvion laatiminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa, koska rahoitus kasvaa tällä tietoa ensi vuodelle vain puoli prosenttia. Palvelujen tarve ja henkilöstökulut kasvavat huomattavasti rahoitusta enemmän, ja meillä on myös merkittäviä investointitarpeita. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta hyvinvointialueen tulevaisuuskuva näyttää hyvältä ja aiemmat ratkaisut uudistuksen ripeästä käynnistämisestä ovat osoittautuneet oleellisiksi kestävän suunnittelun kannalta, sanoo hyvinvointialueen konsernijohtaja Mika Kontio.
Hoitotakuuta nopeammin hoitoon jatkossakin
Pirkanmaalla on jatkossakin tavoitteena, että aikuiset pääsevät perusterveydenhuollon kiireettömään avosairaanhoitoon 14 vuorokaudessa lakisääteisen kolmen kuukauden sijaan. Ensi vuonna jatketaan omalääkärimallin käyttöönottoa ja kokeillaan ammatinharjoittajamallia sote-asemilla. Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan suun terveydenhuollossa, ja tekonivelkirurgian jonoa lyhennetään.
Kotihoitoon ja ikäihmisten asumispalveluihin esitetään yhteensä kuuden miljoonan euron määrärahalisäystä ja vammaisten asumispalveluihin yli kolmen miljoonan euron lisäystä. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalveluihin esitetään yhteensä 1,5 miljoonan euron lisäystä.
Hatanpään sairaala-alue ja Koukkuniemi ovat siirtymässä alkuvuodesta hyvinvointialueen omistukseen. Koukkuniemessä aloitetaan ensi vuonna laitoshoidon tilojen peruskorjaus. Uusia asumispalvelujen yksiköitä tulee osin korvaamaan lakkautettavia yksiköitä myös vammaispalveluissa. Alaikäisille avataan oma päihdekatko- ja intensiivipalveluja tuottava yksikkö sekä kaksi vaativan tason lastensuojelun laitoshoidon yksikköä ja erityisen huolenpidon yksikkö.
Pelastustoiminnan valmiutta vahvistetaan
Nekalan pelastus- ja ensihoitoasema otetaan käyttöön vuoden 2027 alussa, ja Keskuspaloaseman korjauksen suunnittelu ja toteutus aloitetaan. Lakisääteisten toimintavalmiusaikojen saavuttamista tuetaan paloasemahankkeilla ja rekrytoimalla lisää henkilöstöä.
Ensihoidon palvelutarpeeseen vastataan uudella palvelutasopäätöskaudella aiempaa dynaamisemmin, jolloin huomioidaan kysynnän vaihtelu. Lisäksi sote-tilannekeskus helpottaa kiireettömien tehtävien koordinointia. Sen vuoksi talousarvion tasapainotustoimena esitetään laskettavaksi valmiustunteja määrällä, joka vastaa yhden ympärivuorokautisen ensihoitoyksikön tuntimäärää.
Myös sopeutustoimia tarvitaan
Talousarvion rahoitus ei kata kokonaan asiakasmäärien, palvelutarpeiden ja kustannustason kasvua. Siksi ehdotus sisältää myös tuottavuuteen, palvelurakenteeseen ja ostopalvelujen hallintaan liittyviä sopeutustoimia. Kohdennettuja sopeutustoimia ennakoidaan lisää hallituksen lainsäädäntöhankkeiden edetessä vuonna 2027. Erityisesti sosiaalihuollon lainsäädäntömuutokset tuovat toteutuessaan lisää muutoksia. Valtion tekemien päätösten mukaisesti asiakasmaksuihin esitetään korotuksia, jotta voidaan kattaa vastaavan summan leikkaus valtion hyvinvointialueelle kohdistamasta rahoituksesta.
Palveluiden tuotanto jatkuu edelleen vahvassa strategisessa monituottajuudessa, sillä hyvinvointialue käyttää talousarvioehdotuksen mukaan yli 1,2 miljardia euroa eli yli 41 prosenttia ulkopuolisiin ostoihin. Samalla vahvistetaan järjestäjän kykyä ja varautumista lisäämällä oman tuotannon osuutta kriittisissä palveluissa.
Aluehallitus käsittelee talousarvioehdotusta 23. marraskuuta. Aluevaltuusto päättää talousarviosta 14. joulukuuta.
Hyvinvointialuejohtajan talousarvioehdotus lukuina:
- Ylijäämä 21,3 miljoonaa euroa
- Toimintakulut +2,8 % vs. ennuste 2026
- Toimintakulut ylittävät ensimmäisen kerran kolme miljardia euroa
- Nettomenot +2,7 % vs. ennuste 2026
- Vuosikate 76,6 miljoonaa euroa
- Henkilöstökulut + 5,8 % vs. ennuste 2026
- Palvelujen ostot +0,1 % vs. ennuste 2026
- Vuokrakulut -7,1 % vs. ennuste 2026
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Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Virtanen PasiTalousjohtajaPuh:040 779 9002pasi.virtanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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