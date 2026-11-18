Voimakkaan muutosvaiheen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialue keskittää huomionsa erityisesti palvelujen saatavuuden ja laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja lisätä niin henkilöstön kuin asukkaidenkin luottamusta.

Koko henkilöstöä koskevat tuotannollistaloudelliset yhteistoimintaneuvottelut pyritään välttämään vuosina 2026–2027, koska aiempien vuosien muutokset ovat aiheuttaneet henkilöstölle merkittävää kuormitusta.

– Vuoden 2027 talousarvion laatiminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa, koska rahoitus kasvaa tällä tietoa ensi vuodelle vain puoli prosenttia. Palvelujen tarve ja henkilöstökulut kasvavat huomattavasti rahoitusta enemmän, ja meillä on myös merkittäviä investointitarpeita. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta hyvinvointialueen tulevaisuuskuva näyttää hyvältä ja aiemmat ratkaisut uudistuksen ripeästä käynnistämisestä ovat osoittautuneet oleellisiksi kestävän suunnittelun kannalta, sanoo hyvinvointialueen konsernijohtaja Mika Kontio.

Hoitotakuuta nopeammin hoitoon jatkossakin

Pirkanmaalla on jatkossakin tavoitteena, että aikuiset pääsevät perusterveydenhuollon kiireettömään avosairaanhoitoon 14 vuorokaudessa lakisääteisen kolmen kuukauden sijaan. Ensi vuonna jatketaan omalääkärimallin käyttöönottoa ja kokeillaan ammatinharjoittajamallia sote-asemilla. Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan suun terveydenhuollossa, ja tekonivelkirurgian jonoa lyhennetään.

Kotihoitoon ja ikäihmisten asumispalveluihin esitetään yhteensä kuuden miljoonan euron määrärahalisäystä ja vammaisten asumispalveluihin yli kolmen miljoonan euron lisäystä. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalveluihin esitetään yhteensä 1,5 miljoonan euron lisäystä.

Hatanpään sairaala-alue ja Koukkuniemi ovat siirtymässä alkuvuodesta hyvinvointialueen omistukseen. Koukkuniemessä aloitetaan ensi vuonna laitoshoidon tilojen peruskorjaus. Uusia asumispalvelujen yksiköitä tulee osin korvaamaan lakkautettavia yksiköitä myös vammaispalveluissa. Alaikäisille avataan oma päihdekatko- ja intensiivipalveluja tuottava yksikkö sekä kaksi vaativan tason lastensuojelun laitoshoidon yksikköä ja erityisen huolenpidon yksikkö.

Pelastustoiminnan valmiutta vahvistetaan

Nekalan pelastus- ja ensihoitoasema otetaan käyttöön vuoden 2027 alussa, ja Keskuspaloaseman korjauksen suunnittelu ja toteutus aloitetaan. Lakisääteisten toimintavalmiusaikojen saavuttamista tuetaan paloasemahankkeilla ja rekrytoimalla lisää henkilöstöä.

Ensihoidon palvelutarpeeseen vastataan uudella palvelutasopäätöskaudella aiempaa dynaamisemmin, jolloin huomioidaan kysynnän vaihtelu. Lisäksi sote-tilannekeskus helpottaa kiireettömien tehtävien koordinointia. Sen vuoksi talousarvion tasapainotustoimena esitetään laskettavaksi valmiustunteja määrällä, joka vastaa yhden ympärivuorokautisen ensihoitoyksikön tuntimäärää.

Myös sopeutustoimia tarvitaan

Talousarvion rahoitus ei kata kokonaan asiakasmäärien, palvelutarpeiden ja kustannustason kasvua. Siksi ehdotus sisältää myös tuottavuuteen, palvelurakenteeseen ja ostopalvelujen hallintaan liittyviä sopeutustoimia. Kohdennettuja sopeutustoimia ennakoidaan lisää hallituksen lainsäädäntöhankkeiden edetessä vuonna 2027. Erityisesti sosiaalihuollon lainsäädäntömuutokset tuovat toteutuessaan lisää muutoksia. Valtion tekemien päätösten mukaisesti asiakasmaksuihin esitetään korotuksia, jotta voidaan kattaa vastaavan summan leikkaus valtion hyvinvointialueelle kohdistamasta rahoituksesta.

Palveluiden tuotanto jatkuu edelleen vahvassa strategisessa monituottajuudessa, sillä hyvinvointialue käyttää talousarvioehdotuksen mukaan yli 1,2 miljardia euroa eli yli 41 prosenttia ulkopuolisiin ostoihin. Samalla vahvistetaan järjestäjän kykyä ja varautumista lisäämällä oman tuotannon osuutta kriittisissä palveluissa.

Aluehallitus käsittelee talousarvioehdotusta 23. marraskuuta. Aluevaltuusto päättää talousarviosta 14. joulukuuta.



Hyvinvointialuejohtajan talousarvioehdotus lukuina:

Ylijäämä 21,3 miljoonaa euroa

Toimintakulut +2,8 % vs. ennuste 2026

Toimintakulut ylittävät ensimmäisen kerran kolme miljardia euroa

Nettomenot +2,7 % vs. ennuste 2026

Vuosikate 76,6 miljoonaa euroa

Henkilöstökulut + 5,8 % vs. ennuste 2026

Palvelujen ostot +0,1 % vs. ennuste 2026

Vuokrakulut -7,1 % vs. ennuste 2026

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