Hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki selvittävät yhdessä työterveyshuollon järjestämistä
18.11.2026 15:56:35 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hankintalain ja oikeuskäytännön muutoksen vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki aikovat yhteistyössä selvittää, miten niiden työterveyshuolto järjestettäisiin jatkossa. Hyvinvointialue ja kaupunki omistavat tällä hetkellä yhteisen työterveyshuoltoyhtiö Tullinkulman Työterveys Oy:n, joka käyttää markkinointinimeä Pirte. Pirten nykyinen konsernirakenne on muodostunut uuden hankintalain näkökulmasta omistajilleen haasteelliseksi. Aluehallitus käsittelee selvitystyön käynnistämistä 23.11.2026.
Yhteisen selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva vaihtoehtoisista tavoista järjestää palvelut jatkossa. Selvityksen perusteella muodostetaan kokonaisarvio siitä, mikä järjestämistapa tukee parhaiten hyvinvointialueen ja kaupungin henkilöstön työkykyä ja palvelujen vaikuttavuutta sekä mahdollistaa kustannustehokkaan ja pitkäjänteisesti ohjattavan työterveyshuollon kokonaisuuden.
Tällä hetkellä Tampereen kaupunki omistaa Tullinkulman Työterveydestä eli Pirtestä 75,2 prosenttia ja Pirkanmaan hyvinvointialue 24,8 prosenttia. Pirte toimii omistajiensa sidosyksikkönä.
Muuttuneessa tilanteessa haasteeksi on muodostunut erityisesti Pirten konserniin kuuluva markkinaehtoista työterveysliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, jonka myynti huomioidaan nyt emoyhtiön ulosmyyntinä. Sen vuoksi markkinaehtoinen toiminta ei voi enää jatkua Pirten tytäryhtiössä.
– Hankintalain ja oikeuskäytännön muutoksen jälkeen on perusteltua yhdessä kaupungin kanssa selvittää vaihtoehtoisia työterveyshuollon palveluiden järjestämistapoja. Arvioimme ja analysoimme vaihtoehtoja huolellisesti. Arvioin selvityksen valmistuvan alkuvuonna 2027, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtaja Mika Kontio.
– Myös Tampereen kaupungin näkökulmasta työterveyspalveluiden erilaiset järjestämisvaihtoehdot on hyvä selvittää tämän lainmuutoksen yhteydessä. On selvää, että työterveyspalveluilla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen, arvioi Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.
Mahdollisesta palveluiden järjestämisen muutoksista ja jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen myöhemmin.
Aluehallitus käsittelee järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvityksen käynnistämistä kokouksessaan 23.11.2026. Tampereen kaupunki käsittelee omalta osaltaan järjestämisvaihtoehtoja selvityksen valmistuttua ensi vuonna.
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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