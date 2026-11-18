Yhteisen selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva vaihtoehtoisista tavoista järjestää palvelut jatkossa. Selvityksen perusteella muodostetaan kokonaisarvio siitä, mikä järjestämistapa tukee parhaiten hyvinvointialueen ja kaupungin henkilöstön työkykyä ja palvelujen vaikuttavuutta sekä mahdollistaa kustannustehokkaan ja pitkäjänteisesti ohjattavan työterveyshuollon kokonaisuuden.

Tällä hetkellä Tampereen kaupunki omistaa Tullinkulman Työterveydestä eli Pirtestä 75,2 prosenttia ja Pirkanmaan hyvinvointialue 24,8 prosenttia. Pirte toimii omistajiensa sidosyksikkönä.

Muuttuneessa tilanteessa haasteeksi on muodostunut erityisesti Pirten konserniin kuuluva markkinaehtoista työterveysliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, jonka myynti huomioidaan nyt emoyhtiön ulosmyyntinä. Sen vuoksi markkinaehtoinen toiminta ei voi enää jatkua Pirten tytäryhtiössä.

– Hankintalain ja oikeuskäytännön muutoksen jälkeen on perusteltua yhdessä kaupungin kanssa selvittää vaihtoehtoisia työterveyshuollon palveluiden järjestämistapoja. Arvioimme ja analysoimme vaihtoehtoja huolellisesti. Arvioin selvityksen valmistuvan alkuvuonna 2027, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtaja Mika Kontio.

– Myös Tampereen kaupungin näkökulmasta työterveyspalveluiden erilaiset järjestämisvaihtoehdot on hyvä selvittää tämän lainmuutoksen yhteydessä. On selvää, että työterveyspalveluilla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen, arvioi Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Mahdollisesta palveluiden järjestämisen muutoksista ja jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen myöhemmin.

Aluehallitus käsittelee järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvityksen käynnistämistä kokouksessaan 23.11.2026. Tampereen kaupunki käsittelee omalta osaltaan järjestämisvaihtoehtoja selvityksen valmistuttua ensi vuonna.

Katso aluehallituksen esityslista 23.11.2026