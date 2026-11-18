Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpanosta
18.11.2026 17:12:46 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 17. marraskuuta. Kokouksen keskeisin päätös koski syksyn yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpanoa. Aluehallitus käsitteli myös Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden myyntiä.
Yhteistoimintaneuvottelujen tulos hyväksyttiin
Aluehallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta valmistellut henkilöstöön kohdistuvat sopeutustoimenpiteet ja päätti niiden toimeenpanosta. Lisäksi päätettiin pyytää tarkastuslautakunnalta lausunto ulkoisen tarkastuksen järjestämisvaihtoehdoista. Samalla aluehallitus totesi, että yhteistoimintaneuvottelut on käyty loppuun ja työnantajan lakisääteinen neuvotteluvelvoite on täyttynyt.
Keusoten yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 29. syyskuuta ja päättyivät 10. marraskuuta. Neuvottelujen tavoitteena oli löytää ratkaisuja hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen ja toiminnan uudistamiseen vuosina 2027–2029.
Neuvottelutuloksen mukaiset toimenpiteet tarkoittavat 44 henkilön irtisanomista, 13 täyttämättä olevan viran tai toimen lakkauttamista sekä yhden tehtävän osa-aikaistamista. Lisäksi 423 henkilön palvelussuhteen ehtoihin saattaa tulla olennaisia muutoksia.
Neuvottelutuloksen perusteella toteutetaan myös ensi vuonna 14 vuorokauden lomautukset henkilöstölle, joka ei työskentele ympärivuorokautisessa toiminnassa.
Henkilöstöön kohdistuvilla sopeutustoimenpiteillä tavoitellaan noin 7,5 miljoonan euron säästöjä vuosina 2027–2029. Lomautusten laskennallinen säästöpotentiaali on lisäksi noin neljä miljoonaa euroa. Yhteensä esitettyjen toimenpiteiden säästövaikutus on noin 11,7 miljoonaa euroa vuodessa.
Neuvotteluissa käsiteltiin myös henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetua, mutta nykyinen 100 euron etu säilytetään. Henkilöstön pysäköintipaikkojen muuttamista maksullisiksi valmistellaan alkuvuodesta 2027.
Talouden tasapainottaminen edellyttää merkittäviä muutoksia
Keusoten taloudellinen tilanne on edelleen vaikea. Vuosina 2027–2029 katettavaa alijäämää on noin 123 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottaminen edellyttää henkilöstösäästöjen lisäksi palvelurakenteen ja toimintatapojen uudistamista.
Yhteistoimintaneuvottelut liittyvät aluevaltuuston 29. lokakuuta hyväksymään tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan sekä palveluverkon uudistamiseen. Muutostarpeisiin vaikuttavat myös sosiaalihuollon lainsäädännön valmistelussa olevat muutokset ja niihin liittyvät valtion rahoitusleikkaukset.
Yhteistoimintaneuvotteluissa työnantaja ja henkilöstön edustajat käsittelivät suunniteltujen muutosten perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Osapuolet olivat yksimielisiä lakisääteisen neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä, vaikka neuvottelutulos jäi erimieliseksi. Henkilöstön edustajat antoivat neuvottelutuloksesta oman lausuntonsa.
Työnantaja ja henkilöstön edustajat ovat laatineet yhdessä työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman henkilöstömuutosten tueksi.
Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden myynti hyväksyttiin
Aluehallitus hyväksyi Keusoten omistamien Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin osana laajempaa työterveysyhtiöiden omistusjärjestelyä.
Järjestelyssä Uudenmaan Työterveys Oy ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy yhdistyvät. Osakkeiden ostajaksi on kilpailutuksessa valikoitunut Pihlajalinna Terveys Oy:n ja Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n muodostama ryhmittymä.
Yhtiöiden liiketoimintojen yhteenlaskettu velaton arvo kaupassa on 19,5 miljoonaa euroa. Keusoten osuudeksi Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä arvioidaan noin 1,2 miljoonaa euroa.
Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa omistajien päätösten lainvoimaisuutta sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
Irma PahlmanKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, 1. varapuheenjohtajairmapahlman@gmail.com
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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