Suomalaisten ruoka-arki on elänyt 2020-luvulla jatkuvassa muutoksessa. Pandemiaa seurasivat sota, energiakriisi, inflaatio ja ostovoiman heikkeneminen. Maailmantilanne ohjasi ruokaostoksia säästäväiseen ja helppoutta korostavaan suuntaan. Viime vuosina kuva on jälleen muuttunut, kun ostovoima on osalla kuluttajista toipunut – osalla taas ei. Nyt S-ryhmän kuuden vuoden myyntidata näyttää, mitä kaiken keskellä tapahtui ruokakorille.

”Yhtä suurta kaikkia yhdistävää ruokatrendiä ei enää ole. Samassakin ostoskorissa voivat näkyä säästäminen, proteiinibuumi, kansainväliset maut, kotimaisuus ja arjen helppous. Kuluttaja etsii ennen kaikkea itselleen toimivaa yhdistelmää hinnasta, vaivattomuudesta ja itselle tärkeistä asioista”, sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Heidi Salmi. S-ryhmän ruokakauppojen myyntidata vuosilta 2020–2026 paljastaa sekä hitaasti kypsyneitä muutoksia että ilmiöitä, joiden vauhti yllättää.

Kasvipohjaisessa ruoassa suunta muuttuu: tofu tuplasi menekkinsä, hapankaali nousussa

Kasvipohjaisessa ruoassa nähdään muutoksia kategorian sisällä. Tofun myyntivolyymi on kaksinkertaistunut 2020-luvulla ja palkokasvien kasvanut kuusi prosenttia. Samaan aikaan pidemmälle prosessoitujen lihattomien tuotteiden 2020-luvun alun voimakas kasvu on pysähtynyt. Niiden kysyntä on laskenut 14 prosenttia vuodesta 2024.

Kokonaisuutena kasvisten myynti on pysynyt tasaisena, mutta ns. helpomman hevin kuten leikattujen ja pilkottujen salaattien tai kasvisten ja itujen myyntivolyymi on kasvanut 45 prosenttia. Hieman yllättävä nousija on myös hapankaali, jonka myynti on kasvanut 70 prosenttia. Kasvua on tapahtunut erityisesti viimeisen vuoden aikana.

Lihan kulutuksessa pitkä muutos kohti siipikarjaa jatkuu

Tuoreen siipikarjanlihan myyntivolyymi on kasvanut 10 prosenttia, kun tuoreen naudanlihan volyymi on laskenut 23 prosenttia. Porsaanlihan myynti laski 16 % vuosina 2020-2023, mutta on sen jälkeen lähtenyt pieneen vuosittaiseen kasvuun.

Loppuvuonna 2024 päivitetyillä ravitsemussuosituksilla oli vaikutusta ainakin leivänpäällisiin: Leikkeleiden ostaminen on vuodesta 2020 laskenut 13 %, mutta erityisesti vuoden 2024 jälkeen (7 %). Kasvussa taas ovat esimerkiksi hummus (30 %), juustoviipaleet (14 %).

Vaalea leipä jyllää, miten käy ruisleivän?

Yksi 2020-luvun näkyvimmistä muutoksista löytyy suomalaisille hyvin perinteisestä tuoteryhmästä: leivästä. Ruisleivän myyntivolyymi on laskenut yhdeksän prosenttia. Samaan aikaan vaaleiden leipien myyntivolyymi on kasvanut 14 prosenttia ja rieskojen jopa 48 prosenttia. Bagelien peräti 15-kertaistunut vuodesta 2020 ja vuonna 2024 laajemmin myyntiin tulleiden pinsojen myynti on lähes kaksinkertaistunut parissa vuodessa.

Viime vuosina sosiaalinen media on luonut monia ilmiöitä, viimeisin somehitti on piparkakkutaikinan makuinen Coop maustekakku.

Proteiinibuumi jyllää

Proteiinibuumi on ollut yksi vuoden puhutuimmista ruokailmiöistä, mutta S-ryhmän myyntidata kertoo kasvun alkaneen selvästi aiemmin. Raejuuston myyntivolyymi on kasvanut 2020-luvulla 38 prosenttia ja maustamattoman rahkan 42 prosenttia. Proteiinilisättyjen rahkojen volyymi on kasvanut 90 prosenttia ja proteiinivanukkaiden 93 prosenttia. Myös kananmunien myyntivolyymi on kasvanut kuusi prosenttia.

”Raejuusto on puhuttanut niin paljon, että halusimme selvittää mihin asiakkaat sitä käyttävät. Raejuuston käyttäjistä 63 prosenttia kertoo syövänsä sitä lämpimän ruoan lisukkeena ja 51 prosenttia salaatissa”, kertoo Salmi.

Sushi vakiintui, valmisruoka kasvoi, mutta suomalainen haluaa myös kokata itse

Nopeiden ja helppojen ruokaratkaisujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Sushibaarien suosio on yli 3,5-kertaistunut ja salaattibaarien lähes kolminkertaistunut 2020-luvulla. Valmisaterioiden myyntivolyymi on kasvanut 25 prosenttia, pakastepizzojen 31 prosenttia ja pakasteranskalaisten 35 prosenttia.

Helppouden kaipuu ei silti tarkoita sitä, etteivätkö suomalaiset haluaisi tehdä ruokaa itse. S-ryhmän tutkimuksessa 57 prosenttia kertoo haluavansa suoriutua ruoanlaitosta mahdollisimman nopeasti ja helposti. Kysyntää on siis sekä valmiille ruoalle että ratkaisuille, jotka poistavat ruoanlaitosta turhia työvaiheita.

Nuorilla laskussa sekä alkoholijuomat että niiden holittomat versiot

Myös suomalainen juomakori on muuttunut rajusti ja alkoholijuomien myynti kokonaisuudessaan jatkaa laskuaan. Erikoisjuomien, kuten energiajuomien myyntivolyymi on tuplaantunut 2020-luvulla ja nollaprosenttisten alkoholijuomien kasvanut 51 prosenttia. Samaan aikaan esimerkiksi maidon myyntivolyymi on laskenut 12 prosenttia ja piimän 20 prosenttia sekä alkoholijuomista erityisesti siiderin (37 %) ja oluen (20 %).

Alkoholijuomissa osuuttaan ovat kasvattaneet vain muutamat juomatyypit. Viinien ja muiden rypäletuotteiden vuonna 2024 uudistuneen valikoiman volyymi on 12-kertaistunut.

”Erityisen mielenkiintoinen ilmiö on se, että samalla kun alkoholin myynti laskee, eivät nuoret osta myöskään nollaprosenttisia versioita alkoholijuomista kuten oluista vaan ennemmin energia- tai virvoitusjuoman”, nostaa Salmi.

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