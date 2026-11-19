Lidl avaa uuden myymälän Nokialle – Tätä kaikkea on luvassa
19.11.2026 07:00:00 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Nokian uudistettu Lidl-myymälä avautuu asiakkaille tänään torstaina 19. marraskuuta klo 8.00. osoitteessa Nuijamiestentie 2. Vanhan myymälän tilalle rakennettu uusi ja odotettu myymälä kasvattaa myyntipinta-alaa 45 prosentilla ja tuo paikkakunnalle Lidlin laajan, noin 3 000 tuotteen valikoiman.
Nokian Lidl on palvellut paikkakuntalaisia jo vuodesta 2002. Alkuperäinen myymälä suljettiin helmikuun lopussa 2026 ja purettiin kokonaan uuden, nykyaikaisen myymälärakennuksen tieltä. Rakennustöiden ajan asiakkaita palveli maaliskuussa avattu väliaikainen myymälä Yrittäjäkadulla, jossa keskityttiin perusvalikoimaan.
Torstaina ovensa avaava uusi myymälä on selvästi edeltäjäänsä tilavampi. Rakennuksen kokonaisala on kasvanut 1 411 neliömetristä 2 195 neliömetriin (+56 %) ja myyntipinta-ala 995 neliömetristä 1 447 neliömetriin (+45 %). Suuremmat tilat ja uudistetut kalusteratkaisut tuovat lisää hyllytilaa ja mahdollistavat noin 3 000 tuotteen laajan valikoiman, vaihtuvat erä- ja sesonkituotteet sekä käyttötavaroiden paluun valikoimaan.
– Olemme todella innoissamme päästessämme toivottamaan nokialaiset tervetulleiksi upouuteen, avaraan myymäläämme. Väliaikaisen myymälän jälkeen on hienoa tarjota asiakkaille jälleen täysi valikoima sekä entistä sujuvampi ja viihtyisämpi ostosympäristö, kommentoi aluepäällikkö Anders Mäkinen.
Myymälän laajentumisen myötä Nokian tiimiin on palkattu kolme uutta työntekijää, ja myymälä työllistää nyt yhteensä 24 kaupan alan ammattilaista.
Asiakkaille paljon uudistuksia
Uuden myymälän suunnittelussa on panostettu selkeyteen ja asioinnin helppouteen:
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Avara hedelmä- ja vihannestori: Heti sisääntulossa asiakkaat vastaanottaa tilava hedelmä- ja vihannesosasto aiemman kapean käytävän sijaan.
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Arjen kokkaamista helpottava sijoittelu: Tuorelihat on siirretty ensimmäisen käytävän seinäkaappeihin, ja niiden välittömään läheisyyteen on koottu ateriaan tarvittavat kuivatavarat, kuten pastat, riisit ja kastikkeet.
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Selkeät osastokokonaisuudet: Irtokarkit, suklaat ja karkkipussit on koottu yhdelle makeisalueelle. Pakasteosasto puolestaan sijaitsee lähellä kassalinjaa, jotta pakasteet pysyvät kylminä ostoskierroksen loppuun saakka.
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Pullonpalautusautomaatti: Pullot voi kaataa automaattiin, mikä helpottaa asioimista ja säästää asiakkaiden aikaa pullonpalautuksessa.
Vastuullisia energiaratkaisuja ja sujuvampi asiointi pihalla
Myös kiinteistön energiatehokkuuteen ja ympäristöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Myymälän katolle asennetun aurinkovoimalan huipputeho on noin 173 kWp, ja kiertotaloutta on hyödynnetty muun muassa käyttämällä vanhoja paistopeltejä roskakatoksen julkisivussa.
Piha-alueen autopaikkojen määrä on kasvanut 122 paikasta 137 paikkaan, ja sähköautoilijoita palvelevat pihaan asennetut teholaturit. Lisäksi kevyelle liikenteelle on toteutettu uusittu porrasyhteys Emäkoskentien suuntaan, ja tontin reunoille on asennettu kunttaa.
Avajaispäivän tunnelmaa torstaina 19.11.
Avajaispäivänä torstaina 19.11. myymälässä on tarjolla avajaiskahvit klo 8–18 sekä avajaistarjouksia. Lisäksi myymälän auetessa jaetaan rajattu erä yllätyskasseja vähintään 20 eurolla ostaville asiakkaille. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka avaa myymälän avajaisaamuna.
Lisätiedot ja avajaiskuvia saatavilla: media@lidl.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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