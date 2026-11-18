Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 18.11.2026 kokouksesta
18.11.2026 16:47:40 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 18.11.2026.
Lautakunta hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona asiat pääasiassa esityslistan mukaisesti.
Poikkeuksena oli pykälä 49.
Pelastusjohtaja teki kokouksessa ehdotukseen seuraavan lisäyksen: ”Turvallisuuslautakunta pitää välttämättömänä, että hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen toteutetaan tavalla, joka turvaa asukkaiden turvallisuuden ja lakisääteisten palveluiden sekä perusoikeuksien toteutumisen koko Keski-Suomen alueella.” (lisäys kursiivilla)
Pelastusjohtajan kokouksessa ehdotukseen tekemä lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi Hannu Aho teki lausuntoluonnokseen Hanna Hautamäen, Sinikka Jäntin, Kari Kiiskisen, Mika Kyrön, Tapani Mäen ja Timo Pullin kannattaman lisäysesityksen, joka kuului seuraavasti:
”Sopimushenkilöstön mahdollisista varallaolomuutoksista ei päätetä talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Mahdollisista muutoksista tehdään erillinen päätös, kun niistä on sovittu perustetun kehittämistyöryhmän päätösten ehdotukset huomioiden ja varmistettu että harvaan asutuilla alueilla asuvien keskisuomalaisten turvallisuus ei vaarannu.”
Turvallisuuslautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 3-10 hyväksyä Hannu Ahon tekemän ja edellä todettujen lautakunnan jäsenten kannattaman lisäysesityksen lausuntoluonnokseen.
Ville Mensala ja Sari Kokko jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri Asp-DalfidanTurvallisuuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 706 9960katri.h.asp-dalfidan@hyvaks.fi
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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