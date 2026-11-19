– Olemme odottaneet innolla, että pääsemme avaamaan uuden myymälän juuri tänne Kiviruukkiin! Myös asiakkaamme ovat kovasti odottaneet tätä alueella. Haluamme tuoda Lidlin halvat hinnat ja monipuolisen valikoiman yhä useamman espoolaisen ulottuville, iloitsee myyntipäällikkö Esa Turunen sanoo.

Myymälästä löytyy muiden Lidl-myymälöiden tapaan kaikki tarvittava arkeen ja juhlaan: runsas ja raikas heviosasto, iso paistopistevalikoima sekä kattava valikoima kotimaisia tuotteita ja kansainvälisiä herkkuja. Myymälä on uusimman Lidl-ilmeen mukaisesti avara.

Avajaisia juhlitaan myymälässä loppuviikon ajan kahvitarjoilun, avajaistarjousten ja yllätysten merkeissä. Torstain avajaispäivänä ovet avataan kello 8.00, ja myymälässä on luvassa avajaiskahvit kello 8–18 sekä rajattu erä yllätyskasseja vähintään 20 eurolla ostaneille. Lauantaina 21.11. vietetään puolestaan lauantaikarnevaalia, jolloin tarjolla on kahvia kello 11–16, avajaistarjouksia sekä paistopistetuotteet huikealla 40 prosentin alennuksella Lidl Plus -kupongilla.

– Meille on tärkeää tehdä kauppa-asioinnista asiakkaillemme mahdollisimman sujuvaa ja edullista. Avajaisviikonloppuna myymälässä on luvassa mukavaa ohjelmaa ja huikeita avajaistarjouksia – toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan uuteen myymälään ja tekemään edullisia ostoksia, myymäläpäällikkö Esko Pesälä sanoo.

Kiviruukin myymälässä, kuten kaikissa Lidlin toimipisteissä, käytetään vain uusiutuvaa sähköä. Pihalla asiakkaiden asioimista helpottaa tehokkaat sähköautojen latauspisteet.

Lidl Espoo-Kiviruukki:

Osoite: Tillinmäentie 3, Espoo

Avajaispäivä: Torstai 19.11.2026 klo 8.00.

Avajaisviikon ohjelma: To 19.11.: Kahvitarjoilu klo 8–18, avajaistarjouksia sekä rajattu erä yllätyskasseja vähintään 20 eurolla ostaneille klo 8 alkaen. La 21.11.: Lauantaikarnevaali – kahvitarjoilu klo 11–16, avajaistarjouksia sekä paistopistetuotteet –40 % Lidl Plus -kupongilla.



Lisätietoja avajaisista ja tarjouksista: Lidl Suomi – Avajaiset Espoo-Kiviruukki

Haastattelupyynnöt ja avajaiskuvia saatavilla: media@lidl.fi