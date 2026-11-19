Espoon uusi Lidl-myymälä avautuu Kiviruukissa torstaina 19.11.
19.11.2026 07:15:00 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Espoon Lidlin myymäläverkosto laajenee, kun Kiviruukissa vietetään uuden Lidlin avajaisia torstaina 19.11. Odotettu myymälä on tilava ja raikas, uusimman Lidl-ilmeen mukainen myymälä, josta löytyy kaikki tutut herkut paistopisteestä kattavaan arjen tuotevalikoimaan. Asiakkaiden sujuvampaa asioimista helpottavat muun muassa parkkipaikalta löytyvät sähköautojen latauspisteet.
– Olemme odottaneet innolla, että pääsemme avaamaan uuden myymälän juuri tänne Kiviruukkiin! Myös asiakkaamme ovat kovasti odottaneet tätä alueella. Haluamme tuoda Lidlin halvat hinnat ja monipuolisen valikoiman yhä useamman espoolaisen ulottuville, iloitsee myyntipäällikkö Esa Turunen sanoo.
Myymälästä löytyy muiden Lidl-myymälöiden tapaan kaikki tarvittava arkeen ja juhlaan: runsas ja raikas heviosasto, iso paistopistevalikoima sekä kattava valikoima kotimaisia tuotteita ja kansainvälisiä herkkuja. Myymälä on uusimman Lidl-ilmeen mukaisesti avara.
Avajaisia juhlitaan myymälässä loppuviikon ajan kahvitarjoilun, avajaistarjousten ja yllätysten merkeissä. Torstain avajaispäivänä ovet avataan kello 8.00, ja myymälässä on luvassa avajaiskahvit kello 8–18 sekä rajattu erä yllätyskasseja vähintään 20 eurolla ostaneille. Lauantaina 21.11. vietetään puolestaan lauantaikarnevaalia, jolloin tarjolla on kahvia kello 11–16, avajaistarjouksia sekä paistopistetuotteet huikealla 40 prosentin alennuksella Lidl Plus -kupongilla.
– Meille on tärkeää tehdä kauppa-asioinnista asiakkaillemme mahdollisimman sujuvaa ja edullista. Avajaisviikonloppuna myymälässä on luvassa mukavaa ohjelmaa ja huikeita avajaistarjouksia – toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan uuteen myymälään ja tekemään edullisia ostoksia, myymäläpäällikkö Esko Pesälä sanoo.
Kiviruukin myymälässä, kuten kaikissa Lidlin toimipisteissä, käytetään vain uusiutuvaa sähköä. Pihalla asiakkaiden asioimista helpottaa tehokkaat sähköautojen latauspisteet.
Lidl Espoo-Kiviruukki:
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Osoite: Tillinmäentie 3, Espoo
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Avajaispäivä: Torstai 19.11.2026 klo 8.00.
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Avajaisviikon ohjelma:
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To 19.11.: Kahvitarjoilu klo 8–18, avajaistarjouksia sekä rajattu erä yllätyskasseja vähintään 20 eurolla ostaneille klo 8 alkaen.
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La 21.11.: Lauantaikarnevaali – kahvitarjoilu klo 11–16, avajaistarjouksia sekä paistopistetuotteet –40 % Lidl Plus -kupongilla.
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Lisätietoja avajaisista ja tarjouksista: Lidl Suomi – Avajaiset Espoo-Kiviruukki
Haastattelupyynnöt ja avajaiskuvia saatavilla: media@lidl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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