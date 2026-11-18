Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
18.11.2026 19:19:55 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 18.11.2026 klo 07.00-19.00
klo 8:26 öljyvahinko, Jyväskylä
Jätteenkeräyspisteellä Ruokkeella maahan valunut muutama litra hydrauliöljyä kuorma-autosta. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois.
klo 8:51 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
Ei tulipaloa. Pelastuslaitos tarkasti kohteen.
klo 12:46 öljyvahinko, Kannonkoski
Tien sivuun ajautuneesta traktorin perässä olleesta hakkurista vuoti muutama litra hydrauliöljyä tien vieressä olleeseen ojaan Yhteisahontiellä. Pelastuslaitos rajasi vuodon ojassa imeytyspuomilla ja imeytti maassa olleen öljyn.
klo 14:06 öljyvahinko, Jyväskylä
Jyväskylän keskustassa vuoti henkilöautosta parkkipaikalle pieni määrä polttoainetta. Pelastuslaitos imeytti vuotaneen polttoaineen.
klo 15:44 rakennuspalo, Laukaa
Vihtavuoressa sijaitsevan navettarakennuksen hormissa sytti nokipalo. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tiedusteli hormin ja ympäröivat rakenteet. Palo ei levinnyt hormista muualle. Pelastuslaitos ohjeisti kiinteistön omistajaa jatkotoimista.
klo 17:43 vahingontorjunta, Jyväskylä
Halssilassa sijaitsevassa omakotitalon kellarissa sattui vesivahinko. Asukas oli saanut veden tulon loppumaan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos poisti kohteesta vettä pumppaamalla ja imuroimalla. Putkimies jatkaa tilanteen selvitystä ja vian korjausta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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