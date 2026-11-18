Tukea ikääntyneiden arkeen – itse maksettavia palveluja voi etsiä ja vertailla Palse.fi-palvelussa 18.11.2026 11:01:35 EET | Tiedote

Ikääntyneet tai heidän läheisensä voivat ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja ikääntyneelle yksityiseltä palveluntuottajalta ilman arvonlisäveroa. Näitä palveluita ovat siivous-, ateria-, vaatehuolto- ja asiointipalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat palvelut, kuten juttuseura, ulkoilu, kahvittelu ja muu yhdessä tekeminen. Asiakas voi myös saada ostamastaan palvelusta kotitalousvähennystä, mikäli työ on vähennyskelpoista. Keski-Suomen hyvinvointialue on koonnut hyväksymänsä palveluntuottajat Palse.fi-palveluun, jossa voi etsiä palveluja sekä vertailla palveluja ja hintoja. Arvonlisäverottomat palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa ja joiden toimintakyky on alentunut.