Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.11.2026 07:03:04 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edeltävät 12h
klo 0:13 rakennuspalo pieni, Jyväskylä
Palovaroitinjärjestelmä hälytti kerrostalon porrashuoneessa Puistokadulla. Pelastuslaitos tarkasti tilat, kohteessa ei ollut paloa.
klo 0:45 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
Ei paloa
klo 1:36 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
Ei paloa
klo 5:50 automaattinen palohälytys, Pihtipudas
Ei paloa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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