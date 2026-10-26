"Ilmasto ahdistaa – mihin voi enää uskoa?” Ilmastodisinformaation torjunta paikallisella toiminnalla
19.11.2026 08:04:18 EET | Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact | Kutsu
Euroopan ilmastosopimuksen Suomen ilmastolähettiläät ja Euroopan alueiden komitea kutsuvat kansalaisia, kuntien, kaupunkien ja muiden julkisten toimijoiden edustajia sekä ilmastosta innostuneiden yritysten väkeä aamupäivätapahtumaan.
Tervetuloa Kuntatalolle 4.12.2026 kello 10.30–13.00
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta ja lämpenee selvästi maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen Ilmastopaneeli tuoreessa muistiossaan. Eurooppa kokonaisuudessaan lämpenee kaikista mantereista nopeimmin. Lämpenemisen lisäksi myös sadanta, vuodenajat ja sään ääri-ilmiöt muuttuvat.
Nämä tekijät vaikuttavat meihin kaikkiin henkilökohtaisesta terveydestä ruokaturvaan, talouteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Samaan aikaan ilmastoon liittyvän keskustelun vähättely, valeuutiset ja kärjistykset ovat lisääntyneet.
”Julkinen keskustelu jakeluvelvoitteesta on esimerkki tahallisesta väärän tiedon levittämisestä. Tosiasiassa jakeluvelvoite on lähivuosien tärkein liikenteen päästövähennystoimi, josta ei saa tinkiä ja joka tulee kalliimmaksi kaikille jos emme pääse eroon fossillisista”, ilmastolähettiläs ja alueiden komitean jäsen Sari Rautio toteaa.
Tunnettava ja tunnustettava tosiasiat
Ympäri Eurooppaa järjestetään loppuvuoden aikana tilaisuuksia ilmastoon liittyvän mis- ja disinformaation ehkäisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Euroopan ilmastosopimuksen (Climate Pact) ilmastolähettiläät ja Euroopan Alueiden komitea järjestävät yhdessä tapahtumia osaksi EURegionsWeek Close-to-you -ohjelmistoa.
Euroopan ilmastosopimuksen Suomen ilmastolähettiläät ja Euroopan alueiden komitea kutsuvat kansalaisia, kuntien, kaupunkien ja muiden julkisten toimijoiden edustajia sekä ilmastosta innostuneiden yritysten väkeä aamupäivätapahtumaan Kuntatalolle Helsinkiin.
Ilmastopaneelin politiikkasuositukset puntarissa
Tilaisuudessa ilmastolähettiläs Pekka Reinikainen kertoo, missä nyt mennään ilmastonmuutoksen edetessä. Erätaukokeskustelussa kotikuntiensa päätöksenteossa vaikuttavat ilmastolähettiläät sekä alueiden komitean jäsenet kekustelevat Suomen Ilmastopaneelin vastikään päivitetyistä politiikkasuosituksista taakanjakosektorille (liikenne, maatalous ja työkoneet), maankäyttösektorille, päästökauppasektorille ja teknologisiin investointeihin.
”Nyt on aika toimia yhdessä, jotta saamme aikaan muutosta. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset haluavat saada oikeaa tietoa, ja ovat valmiit tekemään muutoksia omassa toiminnassaan. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain”, Rautio muistuttaa.
Ohjelma
10.00–10.30 Aamupäiväkahvit ja verkostoitumista
10.30 Tervetuloa – tilaisuuden avaus Paula Kosunen Kuntaliitto, Sari Rautio, ilmastolähettiläs ja alueiden komitean jäsen
10.40 Inspiraatioluento: Ilmasto! Missä nyt mennään? Pekka Reinikainen, ilmastolähettiläs ja Ilmastotieto ry:n perustaja
11.00 Esittäytymiskierros: Keitäs kaikkia meitä on täällä? Pikainfo läsnä olevista verkostoista
11.30 Erätaukokeskustelu: Kohti vaikuttavaa ja viisaampaa ilmastokeskustelua – faktat ja tunteet tarinoiden kautta
Fasilitaattorina Maria Lassila-Merisalo, Sanaston puheenjohtaja ja vastuullisen tarinankerronnan matkasaarnaaja
Keskustelijoina ilmastolähettiläät ja alueiden komitean jäsenet Mikko Aaltonen, Henna Partanen, Sari Rautio, Niina Ratilainen ja Mirja Vehkaperä, Kuntaliiton ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Aino Kulonen, YLE:n toimituspäällikkö Kirsi Teräväinen sekä yleisö.
12.30 Mitä tästä eteenpäin? Näin vahvistetaan yhteistä viestiä
13.00 Tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Leskinen, Climate Pactin maakoordinaattoriKestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio ValoniaPuh:+358 44 907 5995riikka.leskinen@valonia.fi
Sari RautioIlmastosopimuslähettiläsPuh:+358 40 5220933sari.rautio@hmlkaupunki.fi
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Eurooppalainen ilmastosopimus (European Climate Pact)
Eurooppalainen ilmastosopimus (European Climate Pact) on Euroopan komission käynnistämä aloite ja kansalaisliike, joka tukee EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Se kuuluu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja tuo yhteen yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja järjestöjä ilmastotoimiin sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Climate Pact -verkosto toimii Suomessa 20 vapaaehtoisen lähettilään voimin. Lähettiläät jakavat tietoa EU:n ilmastopolitiikasta ja innostavat niin ihmisiä kuin organisaatioita konkreettisiin ilmastotoimiin omalla alueellaan.
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen lähettiläiksi on avoin haku kerran vuodessa ja heidät valitsee Ilmastosopimuksen sihteeristö. Lähettiläät toimivat omista lähtökohdistaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verkostoissaan. Monen heistä työ, harrastukset tai luottamustoimet liittyvät ilmastoasioihin. Lista lähettiläistä löytyy täältä.
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