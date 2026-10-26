Suomen ilmasto on lämmennyt 1900-luvun alusta noin 2,5 astetta ja lämpenee selvästi maailman keskiarvoa nopeammin, kertoo Suomen Ilmastopaneeli tuoreessa muistiossaan. Eurooppa kokonaisuudessaan lämpenee kaikista mantereista nopeimmin. Lämpenemisen lisäksi myös sadanta, vuodenajat ja sään ääri-ilmiöt muuttuvat.

Nämä tekijät vaikuttavat meihin kaikkiin henkilökohtaisesta terveydestä ruokaturvaan, talouteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Samaan aikaan ilmastoon liittyvän keskustelun vähättely, valeuutiset ja kärjistykset ovat lisääntyneet.

”Julkinen keskustelu jakeluvelvoitteesta on esimerkki tahallisesta väärän tiedon levittämisestä. Tosiasiassa jakeluvelvoite on lähivuosien tärkein liikenteen päästövähennystoimi, josta ei saa tinkiä ja joka tulee kalliimmaksi kaikille jos emme pääse eroon fossillisista”, ilmastolähettiläs ja alueiden komitean jäsen Sari Rautio toteaa.

Tunnettava ja tunnustettava tosiasiat

Ympäri Eurooppaa järjestetään loppuvuoden aikana tilaisuuksia ilmastoon liittyvän mis- ja disinformaation ehkäisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Euroopan ilmastosopimuksen (Climate Pact) ilmastolähettiläät ja Euroopan Alueiden komitea järjestävät yhdessä tapahtumia osaksi EURegionsWeek Close-to-you -ohjelmistoa.

Euroopan ilmastosopimuksen Suomen ilmastolähettiläät ja Euroopan alueiden komitea kutsuvat kansalaisia, kuntien, kaupunkien ja muiden julkisten toimijoiden edustajia sekä ilmastosta innostuneiden yritysten väkeä aamupäivätapahtumaan Kuntatalolle Helsinkiin.

Ilmastopaneelin politiikkasuositukset puntarissa

Tilaisuudessa ilmastolähettiläs Pekka Reinikainen kertoo, missä nyt mennään ilmastonmuutoksen edetessä. Erätaukokeskustelussa kotikuntiensa päätöksenteossa vaikuttavat ilmastolähettiläät sekä alueiden komitean jäsenet kekustelevat Suomen Ilmastopaneelin vastikään päivitetyistä politiikkasuosituksista taakanjakosektorille (liikenne, maatalous ja työkoneet), maankäyttösektorille, päästökauppasektorille ja teknologisiin investointeihin.

”Nyt on aika toimia yhdessä, jotta saamme aikaan muutosta. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset haluavat saada oikeaa tietoa, ja ovat valmiit tekemään muutoksia omassa toiminnassaan. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain”, Rautio muistuttaa.

Ohjelma

10.00–10.30 Aamupäiväkahvit ja verkostoitumista

10.30 Tervetuloa – tilaisuuden avaus Paula Kosunen Kuntaliitto, Sari Rautio, ilmastolähettiläs ja alueiden komitean jäsen

10.40 Inspiraatioluento: Ilmasto! Missä nyt mennään? Pekka Reinikainen, ilmastolähettiläs ja Ilmastotieto ry:n perustaja

11.00 Esittäytymiskierros: Keitäs kaikkia meitä on täällä? Pikainfo läsnä olevista verkostoista

11.30 Erätaukokeskustelu: Kohti vaikuttavaa ja viisaampaa ilmastokeskustelua – faktat ja tunteet tarinoiden kautta

Fasilitaattorina Maria Lassila-Merisalo, Sanaston puheenjohtaja ja vastuullisen tarinankerronnan matkasaarnaaja

Keskustelijoina ilmastolähettiläät ja alueiden komitean jäsenet Mikko Aaltonen, Henna Partanen, Sari Rautio, Niina Ratilainen ja Mirja Vehkaperä, Kuntaliiton ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Aino Kulonen, YLE:n toimituspäällikkö Kirsi Teräväinen sekä yleisö.

12.30 Mitä tästä eteenpäin? Näin vahvistetaan yhteistä viestiä

13.00 Tilaisuus päättyy