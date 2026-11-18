Mallin tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä ja lyhentää jonoja. Asiakkaalle joustava vastaanotto tarkoittaa vähemmän erillisiä hoitokäyntejä.

– Parhaimmillaan sekä tarkastus että siinä havaittujen ongelmien hoito onnistuvat yhdellä käynnillä, kertoo ylihammaslääkäri Pauliina Hietasalo.

Kiirehoito järjestetään joustavan vastaanoton päivinä naapurihammashoitolassa

Joustavalle vastaanotolle tullaan normaaliin tapaan ajanvarauksella, mutta käynnillä voidaan tehdä enemmän toimenpiteitä kuin perinteisessä mallissa.

Mitä enemmän on ammattilaisia ja vastaanottohuoneita yhtä aikaa käytössä, sitä paremmin malli toimii. Sen vuoksi koko hammashoitola varataan tiettyinä päivinä kuukaudessa joustavaan vastaanottoon. Näinä päivinä kiireellinen hoito järjestetään naapurihammashoitolassa. Akaassa, Hämeenkyrössä, Pirkkalassa ja Valkeakoskella on vain yksi hammashoitola, joten näissä paikoissa joustavan vastaanoton päivinä kiireajan voi saada naapurikunnan puolelle.

Pienissä hammashoitoloissa joustavaa vastaanottoa ei pidetä, sillä malli vaatii useita vastaanottohuoneita ja ammattilaisia.

Mallia kokeillaan Pirkkalassa 1.12.2026. Tuona päivänä Pirkkalan hammashoitolassa hoidetaan vain kiireettömiä potilaita, ja kiireellistä hammashoitoa tarvitsevat pirkkalalaiset ohjataan Tampereen hammashoitoloihin.

Terveen aikuisen tutkimusväli voi olla jopa neljä vuotta

Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitovälit perustuvat Duodecimin Hyvä käytäntö -konsensussuositukseen. Jokaiselle potilaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jossa huomioidaan suun terveys, päivittäinen suunhoito, elämäntilanne ja yleisterveys.

Terveen aikuisen ohjeellinen tutkimusväli on 2–4 vuotta. Jos aikuisella on suusairauksia tai niiden riskitekijöitä, tutkimusväli on yleensä 1–2 vuotta.

– Tutkimusväli voi olla jopa neljä vuotta, jos aikuisen suunterveys on hyvä, päivittäinen suunhoito ja ravintotottumukset ovat kunnossa eikä yleisterveyteen tai suusairauksiin liittyviä riskitekijöitä ole, toteaa Pauliina Hietasalo.

Tiheämpää seurantaa voivat edellyttää esimerkiksi paikkaushoitoa vaativat kariesvauriot, ientulehdus, riittämätön hampaiden puhdistus tai sokeripitoisten tuotteiden tiheä käyttö. Myös suunterveyteen vaikuttavat yleissairaudet, kuten diabetes, suuta kuivaava lääkitys tai heikentynyt toimintakyky huomioidaan tutkimusväliä määriteltäessä. Parodontiittia eli hampaiden kiinnityskudossairautta sairastava tai hammasimplantin saanut potilas voi tarvita tutkimuksia jopa alle vuoden välein.