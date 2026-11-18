Enemmän hoitoa yhdellä käynnillä – hammashoidon uusi toimintamalli tähtää lyhyempiin jonoihin Pirkanmaalla
19.11.2026 08:44:24 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hammashoitoloissa pidetään ensi vuoden alusta lähtien viikoittain joustavan vastaanoton päiviä, jolloin potilaalle tehdään tutkimus ja mahdollisimman monta toimenpidettä samalla käynnillä. Näinä päivinä kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan naapurihammashoitolaan.
Mallin tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä ja lyhentää jonoja. Asiakkaalle joustava vastaanotto tarkoittaa vähemmän erillisiä hoitokäyntejä.
– Parhaimmillaan sekä tarkastus että siinä havaittujen ongelmien hoito onnistuvat yhdellä käynnillä, kertoo ylihammaslääkäri Pauliina Hietasalo.
Kiirehoito järjestetään joustavan vastaanoton päivinä naapurihammashoitolassa
Joustavalle vastaanotolle tullaan normaaliin tapaan ajanvarauksella, mutta käynnillä voidaan tehdä enemmän toimenpiteitä kuin perinteisessä mallissa.
Mitä enemmän on ammattilaisia ja vastaanottohuoneita yhtä aikaa käytössä, sitä paremmin malli toimii. Sen vuoksi koko hammashoitola varataan tiettyinä päivinä kuukaudessa joustavaan vastaanottoon. Näinä päivinä kiireellinen hoito järjestetään naapurihammashoitolassa. Akaassa, Hämeenkyrössä, Pirkkalassa ja Valkeakoskella on vain yksi hammashoitola, joten näissä paikoissa joustavan vastaanoton päivinä kiireajan voi saada naapurikunnan puolelle.
Pienissä hammashoitoloissa joustavaa vastaanottoa ei pidetä, sillä malli vaatii useita vastaanottohuoneita ja ammattilaisia.
Mallia kokeillaan Pirkkalassa 1.12.2026. Tuona päivänä Pirkkalan hammashoitolassa hoidetaan vain kiireettömiä potilaita, ja kiireellistä hammashoitoa tarvitsevat pirkkalalaiset ohjataan Tampereen hammashoitoloihin.
Terveen aikuisen tutkimusväli voi olla jopa neljä vuotta
Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitovälit perustuvat Duodecimin Hyvä käytäntö -konsensussuositukseen. Jokaiselle potilaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jossa huomioidaan suun terveys, päivittäinen suunhoito, elämäntilanne ja yleisterveys.
Terveen aikuisen ohjeellinen tutkimusväli on 2–4 vuotta. Jos aikuisella on suusairauksia tai niiden riskitekijöitä, tutkimusväli on yleensä 1–2 vuotta.
– Tutkimusväli voi olla jopa neljä vuotta, jos aikuisen suunterveys on hyvä, päivittäinen suunhoito ja ravintotottumukset ovat kunnossa eikä yleisterveyteen tai suusairauksiin liittyviä riskitekijöitä ole, toteaa Pauliina Hietasalo.
Tiheämpää seurantaa voivat edellyttää esimerkiksi paikkaushoitoa vaativat kariesvauriot, ientulehdus, riittämätön hampaiden puhdistus tai sokeripitoisten tuotteiden tiheä käyttö. Myös suunterveyteen vaikuttavat yleissairaudet, kuten diabetes, suuta kuivaava lääkitys tai heikentynyt toimintakyky huomioidaan tutkimusväliä määriteltäessä. Parodontiittia eli hampaiden kiinnityskudossairautta sairastava tai hammasimplantin saanut potilas voi tarvita tutkimuksia jopa alle vuoden välein.
Yhteyshenkilöt
Linden JariSuun perushoidon vastuualuejohtajaPuh:044 473 5390jari.linden@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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