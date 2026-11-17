Metsästäjäliiton liittokokous päätti eduskuntavaalien tavoitteista
19.11.2026 14:37:47 EET | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Metsästäjäliiton liittokokous päätti liiton viidestä hallitusohjelmatavoitteesta vuoden 2027 eduskuntavaaleissa. Liiton puheenjohtajana jatkaa Petteri Lampinen ja toisena varapuheenjohtajana jatkaa Harri Käsmä. Kokouksessa valittiin myös hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä myönnettiin huomionosoituksia metsästyksen eteen tehdystä työstä.
Metsästäjäliitolla on viisi päätavoitetta kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
Metsästyksen ja metsästäjien yhteiskunnallinen merkitys tulee tunnustaa
Metsästyksen sosiaalinen, kulttuurinen ja kansanterveydellinen arvo tulee huomioida hallitusohjelmassa, edellyttää Metsästäjäliitto. Metsästäjillä on merkittävä rooli esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjunnassa, pien- ja suurpetojen kannanhallinnassa, hirvieläinkantojen tasapainottamisessa sekä luonnonhoidossa kuten kosteikkojen rakentamisessa. Metsästysseuratoiminta ylläpitää yhteisöllistä toimintaa kaikkialla Suomessa ja luo ylläpitävän kytköksen toiminta-alueelleen myös muualle muuttaneille.
Riistahallinnon ja riistavahinkojen korvausjärjestelmän toimivuus on evaluoitava
Metsästäjäliitto esittää, että tulevan hallituksen tulee toteuttaa riistahallinnon toimivuuden kokonaisevaluointi. Sen lisäksi on evaluoitava riistavahinkolain toimivuus, metsästäjien pyyntilupamaksuista maksettavien riistavahinkojen korvausperusteet, vahinkoja ennaltaehkäisevän työn tukikelpoisuus ja toimeenpanon organisointi. Lisäksi suurpetokantojen arviointi on saatettava uskottavalle tasolle.
Suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen kiintiömalli on vakautettava perustoiminnaksi
Suurpetojen suden, karhun ja ilveksen kantojen hallinta, ja kannan kasvaessa myös ahman kannanhallinta, tulee toteuttaa 12/2025 hyväksytyn metsästyslain mukaisesti kiintiömetsästyksenä. Karhu ja ilves tulee saada luontodirektiivin liitteeseen V suden tavoin.
Ampumarataverkosto ja ampumaharrastuksen toimintaedellytykset on turvattava
Ampumarataverkostoa on kehitettävä tavoitteena puolustusvaliokunnan vuonna 2022 linjaama 1 000 ampumaradan verkosto. Erityisesti pienten ja paikallisten ampumaratojen toimintaedellytykset on turvattava. Valtion rahoitusta on lisättävä ratojen kehittämiseen ja muuttuviin ympäristö- ja lyijyvaatimuksiin varautumiseen. Ampumaratojen ympäristömenettelyjä on sujuvoitettava ja yhdenmukaistettava sekä kehitettävä riskiperusteisemmiksi siten, että vaatimukset ovat oikeassa suhteessa toiminnan laajuuteen ja ympäristöriskeihin.
Luonnon- ja riistanhoidon sekä metsästyksen rooli on huomioitava luonnon monimuotoisuuden hoitamisessa
Metsästys tukee luonnon monimuotoisuutta. Metsästäjien tekemä luonnon- ja riistanhoitotyö on tunnistettava ja resursoitava aiempaa paremmin. Metsästäjien tekemä riistanhoitotyö on tärkeä osa luonnonsuojelua ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Metsästys suojelualueilla on oltava lähtökohtaisesti hyväksyttyä.
Varislintujen pesimäajan rauhoitusaikaa on lyhennettävä, jotta niiden tehostetulla metsästyksellä voidaan parantaa vesilintujen poikastuotantoa. Kovasti runsastunut korppi tulee lisätä rauhoittamattomaksi lajiksi koko maahan poronhoitoalueen lisäksi.
Hylkeiden metsästystä merialueilla tulee tehostaa vaelluskalakantojen turvaamiseksi ja ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseksi laillistamalla hyljetuotekauppa, varmistamalla kansalaisten yleisten vesialueiden periaatteilla hylkeenpyyntimahdollisuuksien jatkuminen suojelualueilla sekä vähentämällä hylkeidensuojelualueita.
Metsästysmuistojen maahantuonnissa tulee Suomen lainsäädännössä palata kansainvälisen CITES-sopimuksen piiriin.
Liitto valitsi puheenjohtajia
Liittokokous valitsi liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle nykyisen puheenjohtajan Petteri Lampisen Mikkelistä. Hän linjasi Metsästäjäliiton tulevaa toimintaa seuraavasti:
– Liitto on vahva metsästyksen ja suomalaisen eräkulttuurin edunvalvoja, meidän ääntämme kuullaan ja se vaikuttaa. Meidän tulee ottaa tavoitteeksi kehittää liiton, sen piirien ja jäsenseurojen toimintaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Avataan ovia uusille jäsenille tulla mukaan hienon harrastuksen pariin. Vain eteenpäin katsova järjestö voi kehittyä ja menestyä.
Liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi kokous valitsi uudelleen oululaisen Harri Käsmän. Hän totesi seuraavaa:
– Toimintamme keskiössä tulee olla suomalainen metsästäjä. Kulunut vuosi on ollut aktiivista Metsästäjäliiton kehittämisen aikaa, ja tätä työtä on hyvä jatkaa. Tavoitteena on vahvistaa jäsenyyden houkuttelevuutta, kehittää jäsenille hyödyllisiä palveluita ja varmistaa, että Metsästäjäliitto on jatkossakin vahva ja yhtenäinen suomalaisen metsästyksen edunvalvoja.
Liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana kauttaan jatkaa Marko Laine Salosta.
Metsästäjäliiton liittohallitus. Erovuoroisten piirien jäsenet vahvennettuina, perässä kirjain U=uusi jäsen tai J=jatkava jäsen. Muut jäsenet eivät ole erovuorossa ja jatkavat hallituksessa.
|
Petteri Lampinen, pj
|Valittiin uudelleen
|Marko Laine, 1. vpj
|Ei erovuorossa
|Harri Käsmä 2. vpj
|Valittiin uudelleen
|HALLITUKSEN JÄSENET
|VARALLA
|PIIRI
|Sören Finne (J)
|Mats Tuomela (J)
|Svenska Österbotten
|Kimmo Kolehmainen (J)
|Eero Kolehmainen (J)
|Suur-Savo
|Pentti Koli
|Hannu Wäre
|Pohjois-Häme
|Antti Kuivalainen
|Veikko Sorsa
|Pohjois-Karjala
|Timo Mäkelä (U)
|Tapio Vähätalo (U)
|Satakunta
|Jarmo Hyytiäinen (U)
|Oskari Tenhunen (U)
|Etelä-Häme
|Arto Nykänen
|Kai Ruhanen
|Pohjois-Savo
|Rauno Pekkola (J)
|Hanna Mäkinen (J)
|Uusimaa
|Erja Pekkala (J)
|Kimmo Rintanen (J)
|Pohjanmaa
|Toni Penttinen
|Kai Korpi
|Kymi
|Veikko Piuva
|Kalevi Korhonen
|
Lappi
|Kimmo Suominen
|Martti Toivola
|
Varsinais-Suomi
|Veijo Turpeinen (J)
|Mika Mäkelä (J)
|
Keski-Suomi
|Anne Tölli
|Miikka Annunen
|
Keskipohja
|Juhani Voutilainen (J)
|Jyrki Leinonen (J)
|
Kainuu
|Mikko Äijälä
|Ari Haataja
|
Oulu
Huomionosoituksia metsästyksen eteen tehdystä työstä
Metsästyksen eteen tehdystä työstä huomioitiin Metsästäjäliiton ansioviirillä Juha Kuusisto Satakunnasta, Ahti Lukkaroinen Etelä-Hämeestä sekä Kimmo Salo Etelä-Hämeestä. Metsästäjäliiton kultaisella ansiomerkillä palkittiin Kari Hyytiäinen Oulun piiristä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Harri Käsmä2. varapuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:040 501 8953harri.kasma@metsastajaliitto.fi
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
EU:n lyijyhaulirajoitus voimaan – seitsemän vuoden siirtymäaika alkaa joulukuussa17.11.2026 10:25:52 EET | Uutinen
EU:n lyijyhaulirajoitus tulee voimaan seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen 7.12.2033. Lyijyhaulien käyttö metsästyksessä pääsääntöisesti päättyy siirtymäajan jälkeen, mutta lyijyluoteihin ei tule rajoituksia. Ampumaurheilussa lyijyhaulien käyttö voi jatkua tiukoin edellytyksin.
Tavoitteena lisätä nuorten metsästystietoutta – Wihurin rahastolta tukea Metsästäjäliiton hankkeelle20.10.2026 08:36:21 EEST | Uutinen
Suomen Metsästäjäliitto suunnittelee digitaalisen oppimateriaalin hanketta, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietämystä suomalaisesta metsästyskulttuurista ja luonnon kestävästä käytöstä. Tarkoituksena on luoda avoin ja maksuton selainpohjainen materiaali, jota voitaisiin hyödyntää kouluissa, nuorisoryhmissä sekä erilaisissa koulutus- ja yhteistyötilaisuuksissa.
Villisikasaalis kasvaa – Metsästäjäliitto kannustaa yhteistyöhön ja aktiiviseen sikajahtiin taudin leviämisriskiä vastaan14.10.2026 14:56:15 EEST | Uutinen
Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjunnassa ratkaisevin työ tehdään metsästysseuroissa. Metsästäjät ovat jo tarttuneet toimeen ahkerasti, ja saalismäärät ovat kasvussa. Suomen Metsästäjäliitto painottaa viranomaisille edelleen, että villisikojen näytepalkkio kuuluu maksaa ainoastaan seuroille. Näin saalistieto ja tilannekuva pysyvät avoimina ja hyöty jää seuran yhteiseen taloudenhoitoon.
Lyijyhaulirajoituksen käsittely päätökseen: seitsemän vuoden siirtymäaika ja rajattu poikkeus ampumaradoille12.10.2026 14:41:59 EEST | Uutinen
Pitkä seitsemän vuoden siirtymäaika antaa metsästäjille, ampumaurheilijoille, ampumaradoille ja patruunanvalmistajille aikaa sopeutua muutokseen ja kehittää edelleen lyijyhauleja korvaavia ratkaisuja.
Hirvijahti käyntiin koko maassa – metsästyksellä tärkeä rooli kolarien ehkäisyssä9.10.2026 07:58:16 EEST | Uutinen
Syksy lisää hirvien liikkumista luonnostaan, ja myös hirvikolaririski on korkeimmillaan. Hirvieläimet liikkuvat myös päivisin metsästystilanteiden vuoksi, ja siksi autoilijan kannattaa alentaa ajonopeutta huomatessaan metsästäjiä tien varressa. Hirvikannan hallinta pienentää olennaisesti kolaririskiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme