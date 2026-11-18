Suomen Akatemia myönsi Oulun yliopiston johtamille hankkeille yhteensä usean miljoonan euron rahoituksen.

Suomen Akatemian H2ERA-vetylippulaivalle myöntämästä noin 11,7 miljoonasta eurosta Oulun yliopiston osuus on noin 4,5 miljoonaa.

Suomen Akatemian CINET - tulevaisuuden tietoverkkojen ja yhdistetyn älyn lippulaivalle myöntämästä noin 9,4 miljoonasta eurosta Oulun yliopiston osuus on noin 5,2 miljoonaa.

Oulun yliopiston tutkimusvararehtori Matti Latva-aho pitää Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä osoituksena Oulun yliopiston tutkimuksen vahvuudesta:

”Kaksi uutta lippulaivaa kertoo Oulun yliopiston tutkimuksen vahvuudesta, ja samalla se tuo meille suuren vastuun globaalisti. Lippulaiva on mandaatti olla Suomessa oman alansa kärki ja näyttää sitä myös maailmalla.”

Suomen Akatemian lippulaivat ovat huippututkimukseen perustuvia tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä, jotka tavoittelevat laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Uudet lippulaivat toimivat vuosina 2027–2034 kahtena nelivuotiskautena, joiden välissä tehdään väliarviointi.

Vauhtia Suomen vetytaloudelle

Vedystä odotetaan Suomelle uutta teollista kasvualaa, joka vaatii teknologian lisäksi taloudellisesti kestäviä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja.

H2ERA (Hydrogen Enabled Resilient and Sustainable Future) -lippulaiva kehittää vedyn tuotantoa, varastointia, siirtoa ja käyttöä esimerkiksi terästeollisuudessa sekä tutkii vetytalouden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Laajan sidosryhmäverkoston kanssa käydään vuoropuhelua, joka tuo tutkimukseen yhteiskunnan tarpeet, ja samalla vie tutkimustietoa käytäntöön, liiketoimintaan ja päätöksentekoon.

Vetylippulaivassa mukana ovat Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Lippulaivaa johtaa professori Marko Huttula Oulun yliopistosta, ja varajohtaja on tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta VTT:ltä.

”Vetytalouden seuraava vaihe on siirtymä suurista odotuksista käytännön toteutukseen”, kuvaa Huttula.” Yksittäisten teknologioiden sijaan on rakennettava kokonaisuus, jossa vedyn tuotanto ja käyttö tukevat teollisuuden uudistumista, huoltovarmuutta sekä kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.”

Tietoverkkoja, jotka kestävät häiriöt ja hyökkäykset

Yhdistetty eli verkottunut älykkyys tarkoittaa kyberfysikaalisia järjestelmiä, jotka eivät vain siirrä dataa, vaan myös aistivat ympäristöään ja hyödyntävät tietoa tekoälyn avulla.

Ne mahdollistavat palveluja yhteiskunnan eri sektoreille, joiden toiminta on yhä riippuvaisempaa tietoverkkojen luotettavuudesta.

CINET (Connected Intelligence and Networks for a Resilient Society) -lippulaiva jatkaa Oulun yliopiston 6G-lippulaivan menestyksekästä työtä ja laajentaa sitä uuteen vaiheeseen. Jatkossa ratkaistaan, miten tulevaisuuden tietoverkot ja palvelut pysyvät luotettavina ja palautumiskykyisinä erilaisissa uhka-, ylikuormitus- ja kyberhyökkäystilanteissa.

Tulevaisuuden tietoverkkojen ja yhdistetyn älyn lippulaivassa mukana ovat Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä laajaa joukko yrityksiä, viranomaisia ja kansainvälisiä tutkimuslaitoksia. Lippulaivaa johtaa professori Markku Juntti Oulun yliopistosta ja varajohtaja on professori Riku Jäntti Aalto-yliopistosta.

"Tieto- ja viestintäteknologian kyvykkyydet sulautuvat kohti verkottunutta laskentaa ja sen mahdollistamaa päätöksentekoa. Lippulaivassa selvitetään, miten suunnitellaan kokonaisuus, jossa kyvykkyydet kasvavat, toiminta on luotettavaa ja taloudellisesti kestävää, ja energiankulutus pysyy riittävän alhaisena", Juntti kertoo.

Suomen Akatemia rahoittaa uusia lippulaivoja 60 miljoonalla eurolla ensimmäisenä neljänä vuonna. Kokonaisuudessaan kyseisiä lippulaivoja rahoitetaan noin 120 miljoonalla eurolla kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit osallistuvat tutkimuskokonaisuuksien rahoittamiseen merkittävästi.

Nyt valittujen uusien lippulaivojen lisäksi Oulun yliopisto johtaa myös Digitaaliset vedet -lippulaivaa.

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteesta.

Lisätietoa:

H2ERA-lippulaivan johtaja

Oulun yliopiston professori Marko Huttula

0400 566218

marko.huttula@oulu.fi

CINET-lippulaivan johtaja

Oulun yliopiston professori

Markku Juntti 040 532 9387

markku.juntti@oulu.fi

Oulun yliopiston tutkimusvararehtori

Matti Latva-aho

040 588 9655

matti.latva-aho@oulu.fi