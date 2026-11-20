Vahvempi varautuminen turvaa arjen palvelut

HSY on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria.

”Uudessa strategiassa korostuvat palvelujemme toimintavarmuus ja kykymme jatkaa toimintaa myös vakavissa häiriötilanteissa. Kehitämme jatkuvuudenhallintaa, harjoittelemme säännöllisesti ja vahvistamme valmiuksiamme johtaa ja hoitaa häiriötilanteita.” kertoo toimitusjohtaja Tommi Fred.

Varautumisessa huomioidaan muun muassa laaja-alaisen vaikuttamisen ja globaalin talouden häiriöt. Lisäksi HSY kehittää ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevia teknisiä ratkaisuja. Muun muassa työturvallisuutta, henkilöstön turvallisuusosaamista, kohteiden suojausta ja tietoturvaa parannetaan esimerkiksi yhtenäisillä toimintatavoilla ja teknisillä ratkaisuilla.

Vesihuoltoverkoston saneerauksiin lisää investointeja

HSY tavoittelee pysyvää talouden tasapainoa lisäämällä omavaraisuuttaan ja vähentämällä velkaantumistaan.

”Keinoinamme ovat tulorahoituksen, käyttötalouden ja investointien pitkäjänteinen hallinta. Samalla lisäämme vesihuoltoverkoston saneerausinvestointeja ja estämme saneerausvelan kasvun.” toteaa Tommi Fred. ”Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaille laadukkaat palvelut entistä tehokkaammin muun muassa sujuvoittamalla prosesseja ja edistämällä sähköistä asiointia.” hän jatkaa.

Vähemmän päästöjä ja sekajätettä, vastuullisempia hankintoja

HSY vähentää omia ilmasto- ja ympäristöpäästöjään kehittämällä tuotantoprosessejaan. Syntyvän sekajätteen määrää vähennetään tehostamalla kotitalouksien lajittelua esimerkiksi kokeilujen, kannustinmallien ja neuvonnan avulla. Viestinnällä ja neuvonnalla tuetaan asukkaiden vastuullisia kulutusvalintoja.

Hankintojen vastuullisuutta kehitetään ottamalla huomioon epäsuorat ilmastopäästöt, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus ja sosiaalinen vastuu. Strategiassa painottuvat myös henkilöstön hyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja vastuullinen johtaminen.