Bredbackasta suunnitellaan pientalopainotteista asuinaluetta
19.11.2026 13:59:13 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Mellunmäen kupeessa sijaitsevan Bredbackan suunnittelu jatkuu uusista lähtökohdista. Kaupunkimaisen kerrostalorakentamisen sijaan Bredbackasta kaavaillaan nyt pientalopainotteista asuinaluetta. Kaupunki on laatinut alueelle viisi ideasuunnitelmaa, ja kutsuu kaupunkilaisia mukaan antamaan suuntaa jatkosuunnittelulle.
Pientaloilla vastataan perheasuntojen kysyntään
Kaupunkiympäristölautakunta palautti alueelle laaditun kaavaehdotuksen valmisteluun vuonna 2024, ja uuden kaupunkistrategian myötä suunnittelun lähtökohtia muutettiin. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kesäkuussa 2026 lisätä pientalotonttitarjontaa eri puolilla kaupunkia. Bredbacka oli yksi päätöksessä ollut kohde, jossa pientalojen soveltuvuutta tutkitaan. Tavoitteena on lisätä erityisesti omatonttisten erillispientalojen tarjontaa ja vastata muun muassa perheasuntojen kysyntään.
Asuminen ja luontoarvot sovitetaan yhteen
Bredbackasta tavoitellaan viihtyisää ja monimuotoista asuinaluetta, jossa pientaloasuminen, palvelut, virkistys ja luontoarvot sovitetaan yhteen. Suunnittelussa varaudutaan myös mahdollisiin tuleviin pikaraitiotieyhteyksiin. Osittain suunnittelualueen koillisosaan sijoittuvalla Mellunkyläntiellä kulkee runkolinjan 560 yhteys, joka mahdollisesti muuttuu pikaraideyhteydeksi pitkällä aikavälillä. Itäväylällä varaudutaan Östersundomin pikaraideyhteyteen.
Suunniteltava alue on ollut viljely- ja palstakäytössä 1970-luvulle saakka. Alueen läpi virtaavan Mellunkylänpuron uomaa on siirretty vuosikymmenten varrella alueen käytön mukaan, mutta puron länsiosa on säilynyt luonnonmukaisena. Puro halutaan nostaa uuden alueen kohokohdaksi. Suunnittelussa tutkitaan puron osittaista siirtämistä ja ennallistamista siten, että alueella elävän taimenen elinolosuhteet voidaan säilyttää tai niitä voidaan parantaa.
Ojapuiston pohjoisosassa on kolme uhanalaista elinympäristöä: kaksi lehtoaluetta ja lehmusmetsä. Alueen arvokkain lehtolaikku kuuluu luonnonsuojelualueohjelmaan, ja luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa ohjelmassa esitettyä laajempana niin, että mukaan tulee myös osa viereisestä arvokkaasta lehmusmetsiköstä.
Viisi ideaa näyttää Bredbackan mahdollisuuksia
Kaupunkiympäristön toimiala järjesti uusista lähtökohdista alkuvuodesta sisäisen suunnittelukilpailun, jonka pohjalta syntyi viisi ideasuunnitelmaa. Niissä tutkitaan erilaisia tapoja yhdistää pientalot, muu asuminen, palvelut, viheralueet ja Mellunkylänpuro toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelmat poikkeavat toisistaan muun muassa rakentamisen määrän ja sijoittelun, talotyyppien, palveluiden sekä puron käsittelyn suhteen.
Ideasuunnitelmista ei valita voittajaa tai yhtä suunnitelmaa jatkosuunnittelun pohjaksi. Ratkaisuja kehitetään edelleen selvitysten, kaupunkilaisten kommenttien ja muun suunnittelutyön pohjalta keväällä 2027. Kaavaluonnos on tarkoitus tuoda nähtäville arviolta syksyllä 2027.
Kaupunkilaiset mukaan kirittämään suunnittelua
Kaupunki perustaa Bredbackan suunnittelun tueksi ryhmän, joka kokoontuu keväällä 2027. Ryhmään etsitään erilaisista taustoista tulevia kaupunkilaisia tuomaan omia näkemyksiään ja ideoitaan suunnitteluun. Ryhmään valitaan 15–20 henkilöä, ja se kokoontuu Mellunkylässä kolmena iltana kevään aikana.
Ryhmässä tutustutaan alueeseen, pohditaan suunnitteluratkaisuja pienryhmissä ja kootaan yhdessä ideoita Bredbackan jatkosuunnittelun tueksi. Ryhmän toiminnasta ja vetämisestä vastaa Tommila Arkkitehdit. Keskustelut käydään suomeksi.
Ryhmään voi hakea 16. joulukuuta asti. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteessa hel.fi/bredbacka.
Ideasuunnitelmia voi kommentoida verkkokyselyssä
Bredbackan suunnitteluun voi osallistua myös vastaamalla verkkokyselyyn. Kysely on auki 16. Joulukuuta asti. Kyselyssä voi tutustua viiteen ideasuunnitelmaan ja kommentoida niitä sekä arvioida yleisemmin, mitä asioita alueen jatkosuunnittelussa tulisi painottaa. Vastaukset muodostavat pohjaa myös keväällä käynnistyvän sparrausryhmän työskentelylle.
Kaikille avoin työpaja järjestetään 2. joulukuuta kello 17-19.30 Helsingin yhteislyseossa. Suunnittelijat ovat lisäksi tavattavissa Mellunmäen metroasemalla 24. marraskuuta kello 14-18.
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Yhteyshenkilöt
Sanna Jauhiainen
arkkitehti
kaupunkiympäristön toimiala
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